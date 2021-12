Varakkaimpien pohjoismaalaisten joukossa on eniten ruotsalaisia ja tanskalaisia, ilmenee uutistoimisto Bloombergin miljardööri-indeksistä.

Maailman 500 rikkaimman joukossa on kahdeksan ruotsalaista, kuusi tanskalaista, viisi norjalaista, yksi suomalainen mutta ei yhtään islantilaista.

Pohjoismaiden varakkain on ruotsalainen Stefan Persson yli 20 miljardin dollarin omaisuudellaan. Persson on Hennes & Mauritzin perustajan Erling Perssonin jälkeläinen.

1. Stefan Persson – Omaisuus: 20,7 miljardia dollaria

Suurin laskennallinen omaisuus on tekstiilejä valmistavan Hennes & Mauritzin perustajan Erling Perssonin jälkeläisellä Stefan Perssonilla, joka oli yhtiön toimitusjohtaja vuosina 1982–1997 ja hallituksen puheenjohtaja vuosina 1998–2020.

Ruotsalaisen Perssonin omaisuuden arvo on Bloombergin mukaan 20,7 miljardia dollaria. Tänä vuonna hänen omaisuutensa arvo on supistunut 484 miljoonaa dollaria.

Gustaf Douglas vaimonsa Elisabeth Vimmelin kanssa Tukholman oopperassa elokuussa.

2. Gustaf Douglas perheineen – Omaisuus: 20,6 miljardia dollaria

Ruotsalainen Gustaf Douglas perheineen omistaa sijoitusyhtiö Latourin osakkeista 76 prosenttia. Latourilla on puolestaan suuria sijoituksia esimerkiksi lukkoja valmistamassa Assa Abloyssa ja turvallisuuspalveluja myyvässä Securitas-yhtiössä.

Douglasin ja hänen perheensä omaisuuden arvo on 20,6 miljardia dollaria, ja se on kasvanut kuluvana vuonna 7,2 miljardia dollaria.

Melker Schörling

3. Melker Schörling – Omaisuus: 13,4 miljardia dollaria

Ruotsalaisen Melker Schörlingin suurin yksittäinen sijoitus on ruotsalaisessa ohjelmistoyhtiö Hexagonissa. Lisäksi hänellä on huomattavia sijoituksia kasvisöljyjä valmistavassa AAK:ssa ja Assa Abloyssa.

Schölingin omaisuuden arvo on 13,4 miljardia dollaria, ja se on kasvanut tänä vuonna vajaat kaksi miljardia dollaria.

Antonia Ax:son Johnson

4. Antonia Ax:son Johnson – Omaisuus: 11,4 miljardia dollaria

Ruotsalaisen Antonia Ax:son Johnsonin omaisuuden arvo on 11,4 miljardia dollaria. Hän omistaa sijoitusyhtiö Axel Johnsonin.

Yhtiö on sijoittanut lukuisiin yhtiöihin eri toimialoilla aina vähittäiskaupasta kiinteistöihin ja terveydenhoitoon. Yksi yhtiön sijoituskohteista on tavarataloyhtiö Åhléns.

Antonia Ax:son Johnsonin varallisuus on kasvanut tänä vuonna 2,2 miljardia dollaria.

Carl Bennetin omaisuuden arvo on 10,6 miljardia dollaria, ja se kasvoi tänä vuonna 3,8 miljardia dollarilla.

5. Carl Bennet – Omaisuus: 10,6 miljardia dollaria

Carl Bennetiä on kutsuttu punaiseksi paroniksi, koska hän on ollut vuosikausia Ruotsin sosiaalidemokraattisen puolueen kannattaja.

Bennetin suurimmat sijoitukset ovat pääasiassa hampaidenhoitotuotteita valmistamassa Lifcossa, terveydenhoitovälineitä valmistavassa Getingessä ja yritysten toimitusketjupalveluita tuottavassa Elandersissa.

Bennetin omaisuuden arvo on 10,6 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna se on kasvanut 3,8 miljardia dollaria.

Anders Holch Povlsen Anne-puolisonsa kanssa toukokuussa 2018.

6. Anders Holch Povlsen perheineen – Omaisuus: 10,4 miljardia dollaria

Tanskalainen Anders Holch Povlsen omistaa perheineen tekstiiliyhtiö Bestsellersin, jonka tuotemerkkejä ovat Jack & Jones ja Vero Moda. Lisäksi hän on osakkaana ruotsalaisessa rahoituspalveluyhtiö Klarnassa.

Anders Holch Povlsen ja hänen perheensä omaisuuden arvo 10,4 miljardia dollaria. Kuluvan vuoden aikana se kasvanut 1,1 miljardia dollaria.

Niels Louis-Hansen omistaa 22 prosenttia terveydenhuollon tarvikkeita valmistavasta Coloplastista. Tanskalaisen omaisuus on 9,8 miljardia dollaria.

7. Niels Louis-Hansen – Omaisuus: 9,8 miljardia dollaria

Tanskalainen Niels Louis-Hansen omistaa 22 prosenttia Coloplastista, joka valmistaa esimerkiksi avannepusseja ja muita tarvikkeita, joita käytetään sairauksien hoidossa.

Louis-Hansenin omaisuuden arvo on 9,8 miljardia dollaria. Tänä vuonna hänen omaisuutensa arvo on kasvanut 487 miljoonaa dollaria.

Frederik Paulsen lehdistötilaisuudessa Bernissä vuonna 2016.

8. Frederik Paulsen – Omaisuus: 7,98 miljardia dollaria

Ruotsalainen Frederik Paulsen omistaa lääkeyhtiö Ferringin. Se on erikoistunut lisääntymisterveyteen ja naistentautien hoitoon. Paulsenin omaisuuden arvo on 7,98 miljardia dollaria, ja se on lisääntynyt tänä vuonna 2,9 miljardia dollaria.

Ruotsalaisen Jörn Rausingin 7 miljardin dollarin omaisuus supistui lähes 3 miljardilla dollarilla.

9. Jörn Rausing – Omaisuus: 7,03 miljardia dollaria

Ruotsalainen Jörn Rausing on edunsaaja sukunsa rahastosta, joka omistaa elintarvikepakkauksistaan tunnetun Tetra Lavalin. Rausingin omaisuuden arvo on 7,03 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna se on supistunut 2,8 miljardia dollaria.

Johan Johannson

10. Johan Johannson perheineen – Omaisuus: 6,7 miljardia dollaria

Norjalainen Johan Johannson perheineen on elintarvikkeiden tukkukauppayhtiö Norges-Gruppen suurin osakkeenomistaja. Suomessa yhtiö tunnetaan pääasiassa Eldorado-tuotemerkistään.

Johan Johannsonin ja hänen perheensä omaisuuden arvo on 6,7 miljardia dollaria, ja tänä vuonna se on kasvanut 1,35 miljardia dollaria.

Varakkain suomalainen on Bloombergin mukaan hissejä ja liukuportaita valmistavan Koneen hallituksen puheenjohtaja ja suurin osakkeenomistaja Antti Herlin. Hän on maailman 456. varakkain.

Herlinin omaisuuden arvo 6,2 miljardia dollaria, mutta se on supistunut tänä vuonna 589 miljoonaa dollaria.