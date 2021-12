Koronarokotteesta saatavien voittojen yhtiöverot tulevat osin Mainziin, jossa on Biontechin pääkonttori.

Saksalainen Rein-joen varrella sijaitseva Mainzin kaupunki on saamassa huomattavasti lisää verotuloja koronapandemian ansiosta.

Financial Timesin mukaan ylimääräisiä veroja kertyy 2021 lähes miljardin euron verran, lähinnä sen takia että yksi koronarokotteen kehittäjistä, Biontech, perustettiin Mainzissa 2008. Biontechin pääkonttori sijaitsee yhä Mainzissa.

Yhtiön maksamat yhtiöverot ovat pääasiallinen syy Maintzin saaman verokertymän nousuun.

Mainzissa asuu noin 220 000 ihmistä. Se on asukasmäärältään hieman Oulua suurempi.

Tähän mennessä Biontechin ja Pfizerin kehittämää covid-19-rokotetta on tehty yli kaksi miljardia annosta, ja Biontech on tekemässä yli 10 miljardin euron nettovoiton 2021, Financial Times ennakoi.

Syyskuuhun 2021 mennessä yhtiö, jolla on toimipisteitä niin Yhdysvalloissa kuin saksalaisissa kaupungeissa kuten Marburgissa, oli maksanut yli kolme miljardia euroa veroja, Financial Times kertoo.

Sen lähteiden mukaan mukaan Mainzin yhteisöverokertymä nousee viime vuoden 173 miljoonasta eurosta vuonna 2021 yli miljardiin euroon.

Ensi vuonna kaupungin rahoitusaseman odotetaan paranevan yhä yli 400 miljoonan euron verran.