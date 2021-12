Myös Saksan hallitusohjelmassa ollaan lipeämässä velkajarrun käytöstä ilmasto- ja digi-investointien tähden.

Italian pääministeri Mario Draghi ja Ranskan presidentti Emmanuel Macron esittävät EU:n taloussääntöjen uudelleen­arviointia koronapandemian takia.

Draghin ja Macronin kirjoitus julkaistiin jouluna talouslehti Financial Timesissa. Kirjoittajien mielestä koronapandemian alussa tehdyt nopeat korjausliikkeet talouden pelastamiseksi osoittivat voimakkaiden ja nopeiden yhteisten toimien tehokkuuden.

EU-jäsenvaltiot ovat käyttäneet lähes 11,8 biljoonaa euroa auttaakseen perheitä ja yrityksiä taistelemaan pandemiaa vastaan.

Samalla Euroopan keskuspankki (EKP) on harjoittanut merkittävää rahapoliittista elvytystä. Euroopan komissio on puolestaan keskeyttänyt velkakuria koskevat rajoituksensa samalla kun se on jäsen­valtioiden kanssa käynnistänyt 750 miljardin euron investointi- ja uudistusohjelmansa, Draghi ja Macron listaavat.

Vaikka talouden elpyminen on hyvässä vauhdissa, ilmastonmuutoksen ja luontokadon paheneminen sekä geopoliittisiin uhkiin varautuminen vaativat lisää voimavaroja, kirjoittajat arvioivat.

”Teknologiasta on tullut yhä keskeisempää hyvinvoinnillemme samalla kun se on kiihdyttänyt eriarvoisuuden kasvua”, Draghi ja Macron arvioivat.

He muistuttavat, että EU:ta muuttavat perusteellisesti myös ikärakenteen muutokset.

”Näillä kaikilla alueilla EU:n on toimittava rohkeasti ja nopeasti.”

Kirjoittajien mukaan niissä tarvitaan uudistuksia, laaja-alaisia investointeja ja uutta EU-strategiaa.

Näissä uudistuksissa fiskaalipolitiikan käyttöönotto on strategian ytimessä, kunhan jäsenmaiden kanssa on sovittu yhteisistä tavoitteista ja makrotalouden tavoitteista, Draghi ja Macron linjaavat.

EU-maat ovat sopineet unionin perus­sopimuksen liitteessä finanssipolitiikan säännöistä.

Ensimmäisen säännön mukaan jäsenmaan budjetin alijäämä ei saa olla suurempi kuin kolme prosenttia bruttokansantuotteesta. Budjetin alijäämä syntyy, kun valtion vuosittaiset menot ylittävät vuosittaiset tulot.

Toisen säännön mukaan julkisen velan pitää olla alle 60 prosenttia suhteessa jäsenmaan bruttokansantuotteeseen.

Se, miten näihin tavoitteisiin päästään, on kirjattu EU:n kasvu- ja vakaussopimukseen.

Euroopan komissio on aloittanut jäsenvaltioiden kanssa konsultaatiot EU:n tulevista talouspolitiikan suuntaviivoista. Tällöin tarvitaan lisää pelivaraa erilaisten poliittisten tavoitteiden toteuttamista varten, kirjoittajat vaativat.

Pääministeri Sanna Marin yritti avata vastaavanlaista keskustelua lokakuussa siitä, voisiko Suomessa joustaa erilaisista velkarajoista ilmastosiirtymää koskevien investointien suhteen.

Rajojen ylittämistä koskeva vastustus oli tuolloin Suomessa pääosin kiivasta.

