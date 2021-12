FT: New Yorkin pörssistä lähtevä kiinalainen kyyti­jätti Didi kieltää työn­tekijöitään myymästä yhtiön osakkeita

Kielto on voimassa toistaiseksi.

Kiinalainen kyytipalvelu Didi Global on kieltänyt nykyisiä ja entisiä työntekijöitään myymästä yhtiön osakkeita, kertoo talouslehti Financial Times (FT).

FT uutisoi maanantaina, että sen lähteiden mukaan kielto on voimassa toistaiseksi. Didi on Kiinan suurin henkilökuljetuksia sovelluksen avulla tarjoava yritys.

Yhtiön listautumisannista alkoi 180 päivän sulkujakso, jonka aikana nykyiset ja entiset työntekijät eivät saaneet myydä osakkeita. Jakson piti päättyä 27. joulukuuta, mutta nyt kieltoa on jatkettu ilman uutta päättymispäivää, FT kertoo.

Myyntikielto on voimassa ainakin siihen asti, että Didi on listautunut Hongkongin pörssiin.

New Yorkin pörssiin alun perin listautunut Didi on ollut jo pitkään Kiinan hallinnon painostuksen alaisena. Pekingissä päämajaansa pitävä yritys on painostuksen seurauksena julkistanut suunnitelmansa Wall Streetiltä vetäytymisestä ja listautumisen tavoittelusta Hongkongissa.

Didi listautui New Yorkissa viime kesänä Kiinan valtion varoituksista huolimatta. Vain muutama päivä listautumisen jälkeen Kiinan kyberturvallisuusvirasto määräsi sovelluksen poistettavaksi sovelluskaupoista yhtiön kotimarkkinoilla tietoturvasyistä.