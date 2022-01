Koronaviruksen pikatesteistä tunnettu kiinalainen Boson valmistaa testejä, joilla havaitaan niin kokaiinin käyttöä kuin tuberkuloositartuntojakin. Yhtiö kertoo HS:lle tuottaneensa pandemian aikana yli 600 miljoonaa kotitestiä, mutta moni asia sen liiketoiminnassa on täysin hämärän peitossa.

Koronaviruksen testaaminen kotona on yleistynyt, minkä vuoksi testit ovat ajoittain jopa loppuneet kesken. Testien valmistajille pandemia on ollut kultakaivos.

Suomalaisille kenties tutuimman näköinen testipakkaus on kiinalaisen Xiamen Boson Biotechin valmistama Boson SARS-COV-2 -antigeenipikatesti, jolla tuloksen saa noin 15 minuutissa.

HS:n sähköpostitse tavoittama Boson kertoo, että heidän koronavirustestinsä antaa oikean tuloksen 98,97 prosentin tarkkuudella. Tiedon paikkansapitävyyttä on kuitenkin vaikea arvioida.

Tämän lisäksi lukuisat muut asiat Bosonin liiketoiminnasta ovat täysin hämärän peitossa.

Bosonin testin suosio selittyy todennäköisesti Suomessa sillä, että yhtiö oli ensimmäisten Euroopan unionin CE-sertifikaatin saaneiden joukossa vuoden 2021 huhtikuussa. Kotitestit luokitellaan Suomessa ja EU:ssa lääkinnälliseksi laitteeksi, ja niissä tulee olla CE-merkintä sekä suomen- ja ruotsinkieliset käyttöohjeet.

Teknologian tutkimuskeskus VTT:n tutkimusryhmän päällikön Leena Hakalahden mukaan Kiina on muutenkin hallinnut koronapikatestien markkinoita.

”Siellä saatiin tuotanto ensimmäisenä liikkeelle ja systeemit kuntoon. Heillä on massavalmistuskykyä ja kanavat, mitä kautta tuoda.”

Bosonin markkinointijohtaja Andy Chen kertoo sähköpostitse, että yhtiö on tuonut Suomeen pandemian aikana 10 miljoonaa koronavirustestiä. Kokonaisuudessaan Boson kertoo tuottaneensa tähän mennessä yli 600 miljoonaa kotitestiä. Todennäköistä on, että valtava kysyntä on tuonut yritykselle myös poikkeuksellisen tulonlähteen.

Varmaa tietoa siitä on kuitenkin vaikea saada, sillä yhtiön liiketoiminnasta ei löydy ainakaan usein käytetyistä julkisista lähteistä tietoja lainkaan.

Eikä yhtiö suostu puhumaan rahavirroistaan myöskään kysyttäessä. HS kysyi yhtiöltä, kuinka paljon Suomeen toimitetut kotitestit ovat sille tuoneet rahaa ja miten koronavirus on näkynyt sen liikevaihdossa ja liikevoitossa.

Näihin kysymyksiin vastaus oli systemaattisesti kohtelias: ”It is not convenient to disclose this question”. Vastaus on yritysslangia ja tarkoittaa käytännössä, ettei yhtiö halua kertoa kysyttyjä tietoja.

Se tiedetään, että Bosonin lähtökohdat testien valmistamiseen olivat kunnossa jo kauan ennen koronapandemiaa.

Diagnostiikkapakkauksiin erikoistunut Boson perustettiin vuonna 2001. Yhtiö on alusta asti keskittynyt kehittämään erilaisia testipaketteja markkinoille ympäri maailman.

Koronavirustestien lisäksi Boson tarjoaa esimerkiksi SARS-virustestejä, huumetestejä sekä raskaus- ja ovulaatiotestejä. Bosonin tuotevalikoimasta löytyy testipakkauksia lähes kaikille huumausaineille kannabiksesta kokaiiniin sekä useille sairauksille tuberkuloosista HIV:hen.

Yhtiön sivuille on listattu noin 80 erilaista tuotetta. Suurin osa testeistä on ainakin nimen perusteella tarkoitettu kotikäyttöön.

Chenin mukaan Bosonin valtaosa vientiin menevistä tuotteista on nimenomaan raskaus- ja hormonitestejä, huumetestejä sekä erilaisia infektioita havaitsevia testejä.

Bosonin suurin markkina-alue on Eurooppa. Eniten tuotteita Boson kertoo vievänsä Saksaan ja sen naapurimaihin, mutta vastauksissaan Boson korostaa myös Pohjois-Euroopan ja Suomen tärkeyttä kauppakumppanina.

Bosonin omien sivujen mukaan yhtiö vie tuotteitaan 70 maahan ympäri maailmaa. Lisäksi Boson valmistaa laitteita joillekin yrityksille muun muassa Yhdysvalloissa, Saksassa ja Etelä-Koreassa.

Bosonin pääkonttori sijaitsee Fujianin maakunnassa Kiinan itärannikolla. Vuonna 2019 Bosonilla oli yritystietojen mukaan 233 työntekijää.

Boson kertoo sivuillaan englanniksi arvoistaan sekä siitä, miten yritys toimii. Boson muun muassa ”uskoo ihmisiin, häviää ja voittaa tiiminä, eikä koskaan luovuta”. Lisäksi yritys kehottaa olemaan ”yli-analysoimatta tai mutkistamatta” asioita. Sähköpostivastauksessaan Bosonin edustaja kertoo, että lauseella ei ole ”mitään erityistä merkitystä”.

Suomessa Bosonin testit tulivat myyntiin toukokuussa 2021, jonka jälkeen myynti on tasaisesti kasvanut. S-ryhmä kertoi joulukuussa lähettämässään tiedotteessa myyneensä pandemian aikana yli 450 000 kappaletta kotitestejä.

Varsinkin vuodenvaihteessa kotitestit olivat loppuneet monesta kaupasta ja apteekista. Bosonin mukaan testipulan syy on kotitestauksen hyväksyminen osaksi virallista koronaviruksen torjuntastrategiaa ja tästä kehityksestä syntynyt kysynnän kasvu.

VTT:n Leena Hakalahti arvioi, että kotitestaaminen tulee koronapandemian siivittämänä laajenemaan muihinkin tauteihin. Epidemian pitkittyessä viranomaiset ja asiantuntijat ovat alkaneet suhtautua yhä myönteisemmin kotitestaukseen.

”Tuntuma on, että kotitestaus tulee yleistymään.”

Hakalahden mukaan kotitestiä voitaisiin tulevaisuudessa käyttää esimerkiksi tulehdustautien ja infektioiden havaitsemiseen. Testien tulee kuitenkin olla hyvin luotettavia, jotta ne yleistyisivät käytössä.

Bosonkin ymmärtää, että testien valtava kysyntä on luultavasti vain hetkellinen ilmiö.

”Epidemian laannuttua testien kysyntä tulee varmasti laskemaan merkittävästi. Luultavasti kysyntä tulee olemaan samankaltaista kuin muidenkin virustestien”, Chen kertoo.

