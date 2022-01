Saksan on tarkoitus korvata ydinvoima uusiutuvilla energialähteillä. Hiilivoima on kuitenkin yhä Saksassa tärkein yksittäinen sähköntuotantomuoto.

Saksa on sulkenut kolme sen kuudesta viimeisestä ydinvoimalasta, kertoo uutistoimisto Reuters. Saksan tavoitteena on sulkea kaikki sen ydinvoimalat tämän vuoden loppuun mennessä ja keskittyä uusiutuvaan energian­tuontantoon. Sähkön hinta on huippulukemissaan maassa energiakriisin vuoksi.

Saksan hallitus päätti nopeuttaa ydinvoimaloiden sulkemisaikataulua Fukushiman ydinvoimala­onnettomuuden jälkeen vuonna 2011. Onnettomuus syntyi, kun alueelle iski maanjäristys ja sitä seurannut tsunami.

Viimeiset kuusi ydinvoimalaa tuottivat 12 prosenttia Saksan sähköstä vuonna 2021. Hiilivoiman osuus oli 28 prosenttia, kaasun 15 ja uusiutuvien energialähteiden yhteensä 41.

Puhtaana ja edullisena pidetyn ydinvoiman sulkeminen energiantuotannon ulkopuolelle on monien mielestä peruuttamaton askel Euroopan suurimmalle taloudelle sen ympäristötavoitteiden saavuttamisessa.

Saksan tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä se saa nostettua uusiutuvan energian osuutta tuuli- ja aurinkovoimaa lisäämällä 80 prosenttiin.

Uusiutuvaan energiaan tehdyistä panostuksista huolimatta on hiilivoima yhä Saksan tärkein yksittäinen sähköntuotantomuoto. Toistaiseksi uusiutuvia energialähteitä onkin käytetty ydinvoiman korvaamiseen hiilivoiman sijasta, kirjoitti HS:n taloustoimittaja Jarno Hartikainen.

