Virtuaalisista omistus­oikeuksista on kasvanut lähes 40 miljardin euron markkina, nyt lehtijutusta otettu kuva voi maksaa yli miljoonan

Financial Timesin mukaan virtuaalivillityksen arvo oli viime vuonna jo lähellä maailmanlaajuista taidemarkkinaa.

Vuoden 2021 loppuun mennessä NFT-omistusoikeuksiin oli käytetty lähes 41 miljardia dollaria, eli yli 36 miljardia euroa, kertoo Financial Times.

NFT:t eli non-fungible tokenit olivat yksi viime vuoden merkittävimmistä ilmiöistä virtuaalimarkkinoilla. Pohjimmiltaan NFT:t ovat lohkoketjuun merkittyjä digitaalisia aitous- tai omistustodistuksia, joilla voidaan käydä kauppaa.

Esimerkiksi digitaalisesta taideteoksesta tehtävä NFT ”lyödään” (mint) lohkoketjuun, minkä jälkeen sen tietoihin ei voi enää jälkeenpäin kajota.

NFT-kaupassa käytetään samanlaista tekniikkaa kuin kryptovaluutoissa. Niillä käytävä kauppa tapahtuu usein kryptovaluuttojen välityksellä.

NFT-innostus on kasvanut huomaa vauhtia, sillä vielä viime vuoden alussa harva edes tiesi mitä NFT:t ovat.

”Tänä vuonna NFT-markkina räjähti alle miljardin dollarin markkinasta useiden kymmenien miljardien arvoiseksi toimialaksi”, sanoo FT:lle kryptovaluuttadatayhtiö Messarin analyytikko Mason Nystrom.

Hänen mukaansa NFT:den ostajat ovat halunneet ostaa erityisesti taidetta, joka sopii heidän digitaalisiin identiteetteihinsä.

FT:n mukaan NFT-markkinan koko oli viime vuonna jo lähellä globaalin taidemarkkinan kokoa. Tilastopalvelu Statistan mukaan maailmanlaajuisen taidemarkkinan koko oli vuonna 2020 noin 50 miljardia dollaria eli noin 44 miljardia euroa.

Viime vuoden NFT-villitys lähti alkujaan liikkeelle juuri taidemaailmasta. NFT:n avulla digitaalisen taideteoksen alkuperäisyys voidaan todentaa ja sen omistajuus siirtää henkilöltä toiselle.

Vaikka NFT-kauppa levisi viime vuonna valtavirtaan, on niiden ydinarvo Nyströmin mukaan edelleen eksklusiivisuus. Hänen mukaansa ne voivat avata ovia alustoille tai tapaamisille, joiden muutkin osanottajat ovat varakkaita henkilöitä.

Kryptoanalytiikkayhtiö Chainanalysisin mukaan pienet, alle 10 000 dollarin eli vajaan 9 000 euron kaupat kattavat 75 prosenttia NFT-markkinasta.

Valtaosa omistusoikeuksien arvosta on kuitenkin pienen suurten pelurien joukon käsissä. Analytiikkayhtiön mukaan viime vuoden helmikuun ja marraskuun välillä markkinalla oli 360 000 NFT:n omistajaa, joilla oli yhteensä 2,7 miljoonaa NFT:tä.

Näiden NFT:den arvosta 80 prosenttia hallitsi noin yhdeksän prosenttia omistajista, eli reilut 32 000 henkilöä.

Valtavalla nopeudella yleistyneissä NFT:ssä on luonnollisesti vielä monia kysymysmerkkejä. Markkina on varsin otollinen paikka erilaisille huijauksille tai markkinan manipuloinnille.

Asiantuntijat ovat varoittaneet, että NFT-markkinaa on luultavasti lihotettu esimerkiksi niin, että teosten luojat ovat ostaneet omia teoksiaan, jotta niiden kysyntä näyttäisi todellista kovemmalta.

Myös viranomaisten suhtautuminen NFT-kauppaan on vielä epävarmaa, ja se tulee vaikuttamaan merkittävästi markkinan kehitykseen tulevaisuudessa.

NFT:ssä on samoja piirteitä kuin joissain sijoitusinstrumenteissa, joten viranomaiset saattavat lopulta kohdella niitä kuin arvopapereita. Myös omistusoikeuksien verotukseen liittyy vastaavia kysymyksiä.

Lue lisää: Koripalloharrastaja löysi NBA:sta erikoisen sijoituskohteen, ja nyt raha on poikinut 11 000 prosentin tuoton – Mistä on kyse?

Selvää kuitenkin on, että NFT-huuman kiihtyessä moni halusi leikkiin mukaan, aina Melania Trumpista suuriin urheiluvaateyrityksiin.

Digitaalisten taideteosten lisäksi NFT:tä on tehty esimerkiksi twiiteistä ja meemeistä. Myös journalismi on päätynyt NFT:n aiheeksi. Esimerkiksi toimittaja Kevin Roosen New York Timesissa maaliskuussa 2021 julkaistusta kolumnista tehdystä NFT:stä maksettiin keväällä noin 560 000 dollaria eli lähes puoli miljoonaa euroa. Maksu suoritettiin Ether-nimisellä kryptovaluutalla.

Ether on bitcoinin jälkeen toiseksi arvokkain kryptovaluutta. Sen arvo on noussut maaliskuun jälkeen, joten nyt kolumnista otetun kuvan arvo on reilusti yli miljoona euroa.

Kolumnista muokatun NFT:n arvo on silti kaukana hintavimmista NFT-teoksista. Kalleimmista omistusoikeuksista maksettiin viime vuonna tiettävästi kymmeniä miljoonia euroja.

1. The Merge, Pak, 91,8 miljoonaa dollaria eli 81 miljoonaa euroa.

Artisti Pakin digitaalinen taideteos The Merge myytiin joulukuun alussa lähes 92 miljoonalla dollarilla. Teosta ei kuitenkaan ostanut yksittäinen keräilijä, vaan sirpaloidun teoksen omistusoikeuksia osti lähes 30 000 henkilöä.

2. Everydays: The First 5,000 Days, Beeple, 69 miljoonaa dollaria eli 61 miljoonaa euroa

Kenties tunnetuimmaksi NFT-artistiksi nousseen Beeplen eli Mike Winkelmannin teos myytiin jo maaliskuussa. Miljoonakauppaa pidetään hetkenä, jolloin NFT-markkina murtautui valtavirtaan. 13 vuoden aikana tehdyn kokoelmateoksen osti kryptovaluutoilla rikastunut miljardööri MetaKovan.

Pieni osa Beeplen digitaalisesta kollaasista Everydays: The First 5000 Days.

3. Human One, Beeple, 28,9 miljoonaa dollaria eli noin 25,5 miljoonaa euroa

Toinen Beeplen teoksista, Human One, myytiin lähes 29 miljoonalla dollarilla loppusyksystä. Liikkuva 3D-taideteos kuvaa ensimmäistä metaversumiin syntynyttä ihmistä, joka kävelee erilaisten maisemien läpi avaruuskypärä päässään.

4. CryptoPunk 7523, 11,75 miljoonaa dollaria eli 10,4 miljoonaa euroa

5. CryptoPunk 4156, 10,35 miljoonaa dollaria eli 9,15 miljoonaa euroa

6. CryptoPunk 7804, 7,56 miljoonaa dollaria eli 6,69 miljoonaa euroa

7. CryptoPunk 3100, 7,51 miljoonaa dollaria eli 6,64 miljoonaa euroa

Listan neljää seuraavaa sijaa pitävät CryptoPunkit. Ne ovat kahdeksanbittisiä avatareja, joita on luotu kaikkiaan 10 000 kappaletta. CryptoPunkeja ostaneet henkilöt ovat tyypillisesti käyttäneet ulkonäöltään hieman erilaisia kuvia esimerkiksi profiilikuvinaan sosiaalisessa mediassa.

8. Right-click and Save As guy, Xcopy, 7,1 miljoonaa dollaria eli 6,3 miljoonaa euroa

NFT-artisti Xcopyn teoksen osti marraskuussa räppäri Snoop Dogg.

9. Ringers 109, 6,9 miljoonaa dollaria eli 6,1 miljoonaa euroa

Art Blocks -alustan tuottama Ringers 109 myytiin lokakuussa 6,9 miljoonalla dollarilla. Ethereum-lohkoketjuun perustuvassa tekniikassa taideteoksen ostaja valitsee haluamansa tyylin ja saa maksettuaan algoritmin satunnaisesti generoiman teoksen.

10. Crossroads, Beeple, 6,6 miljoonaa dollaria eli 5,8 miljoonaa euroa

Beeplen digitaalisessa teoksessa tien vieressä makaa suurikokoinen hahmo, joka näyttää Yhdysvaltojen entiseltä presidentiltä Donald Trumpilta. Hahmon kehossa lukee muun muassa ”loser” eli häviäjä ja ihmiset kävelevät teoksessa hahmon ohi.

Listauksen lähde: Business Insider