Sähkösopimusten hinnat nousevat, ja moni kuluttaja on ymmällään vaihtoehtojen kanssa – mitä kuluttajan kannattaa nyt valita?

Sähkösopimuksia myydään osin harhaanjohtavilla kauppanimillä. Sopimusten todelliset ehdot ovat saattaneet yllättää sähkön hinnan noustessa, kirjoittaa taloustoimittaja Anni Lassila analyysissaan.

Korkeita sähkönhintoja ei nyt pääse pakoon. Moni sähkölämmittäjä on säätänyt termostaatteja pienemmälle.

Helsinkiläinen asiakas sai Fortumilta vuoden alkajaisiksi postia. Asiakkaan Fortum vakio -nimisen sähkösopimuksen hinta nousisi yhteensä 15 prosenttia helmikuun alusta alkaen.

Asiakas oli ihmeissään sillä hän oli kuvitellut ostaneensa kiinteähintaisen sähkösopimuksen. Mutta ei, vakio-nimi ei viittaakaan määräaikaiseen kiinteään hintaan. Se tarkoittaa ainoastaan, että sähkölasku on jaettu tasasuuruisiin kuukausieriin.

Kun sähkösopimuksen ehtoja klikkailee Fortumin nettisivuilla pidemmälle, käy ilmi, että yhtiö voi muuttaa hintaa milloin tahansa kuukauden varoitusajalla. Kun sähkön hinta on markkinoilla noussut voimakkaasti, yhtiö on päätynyt korotuksen tekemään.

Moni muukin sähkönostaja on talven aikana oppinut kantapään kautta sähkösopimuksensa todelliset ehdot. Sähkön pörssihinnat ovat olleet syksystä asti poikkeuksellisen korkeita muun muassa koko Euroopan kireän energiatilanteen takia.

Joulukuun alussa hinnat nousivat ennätystasolle. Kalleimmillaan sähköpörssin seuraavan päivän tuntihinta oli peräti 1,20 euroa kilowattitunnilta, kun yleensä keskimääräinen hinta on ollut 4–6 sentin tietämissä.

Lue lisää: Sähkön pörssihinta nousi aamulla jälleen ennätyskorkealle – taustalla Ruotsin käynnistämä taisto Pohjoismaiden siirtoyhteyksistä

Lue lisää: Tapio Mehtonen näki sähkön ennätys­hintojen vain nousevan, ja lopulta oli tehtävä päätös: ”Laskin, että minulle voisi tulla yli tuhannen euron sähkö­lasku”

Hintojen noustua useimmat pörssisähkön ostajat pyrkivät vaihtamaan sopimuksensa nopeasti määräaikaiseksi sopimukseksi, jossa on kiinteä hinta.

Siinä vaiheessa monille tuli yllätyksenä, että pörssisähkösopimuskin on osalla yhtiöistä ollut määräaikainen. Eli huippuhintoihin kohonneesta pörssisähköstä on päässyt eroon vain, jos sähköyhtiö on suostunut purkamaan sopimuksen ennen aikojaan.

Osa yhtiöistä päätyi näin tekemään.

Monille asiakkaille tuli järkytyksenä myös se, että sähkösopimuksen vaihtaminen kestää kaksi viikkoa.

Joulukuun kahden ensimmäisen viikon poikkeukselliset pörssihinnat tuovat siis joillekin omakotitalon lämmittäjille satojen eurojen lisälaskun tavalliseen verrattuna, vaikka kuluttaja olisi herännyt vaihtamaan sopimusta heti kuukauden alussa.

Joulukuun alun jälkeen kävi selväksi, että sopimusta vaihtamallakaan korkeita hintoja ei pääse täysin pakoon. Sähkönmyyjät ostavat myymänsä sähkön markkinoilta johdannaissopimuksilla, joten pörssihintojen nousu näkyi nopeasti kaikkien sähkösopimusten hinnoissa.

” Moni sähkönostaja on talven aikana oppinut kantapään kautta sähkösopimuksensa todelliset ehdot.

Ongelma koskee muitakin kuin pörssisähkön ostajia. Muun muassa niitä asiakkaita, joiden edellinen kaksivuotinen sähkösopimus sattuu umpeutumaan tänä talvena.

Tarjolla on nyt vain yli kaksi kertaa aiempaa kalliimpia hintoja. Sähkön ostaminen kahden vuoden sopimuksella yli kymmenen sentin kilowattituntihintaan varmasti hirvittää ainakin sähkölämmittäjää.

Joillain sähkönmyyjillä määräaikaiseen sopimukseen voi kuitenkin liittää oikeuden vaihtaa halvempaan sopimukseen, jos ja kun hinnat laskevat. Vaihto-option hinta on joitain euroja kuukaudessa.

Osa isoistakin sähkönmyyjistä joutui lopettamaan määräaikaisten sopimusten myymisen väliaikaisesti kokonaan sähkön futuurimarkkinoiden kiristymisen takia.

Esimerkiksi Oomi myi kuluneella viikolla vain pörssihintaan sidottuja sopimuksia. Kahden vuoden määräaikaisenkin sopimuksen saa, mutta se on voimassa vasta huhtikuun alusta alkaen.

Perinteisesti suurin osa asiakkaista on ostanut sähkönsä toistaiseksi voimassa olevalla hinnalla. Sähköyhtiö voi korottaa sitä kuukauden varoitusajalla. Nyt korotukset voivat olla rajuja.

Esimerkiksi Kymenlaakson sähkö nostaa nykyisten asiakkaiden toistaiseksi voimassa olevan yleissähkön hinnan joulukuun 7,11 sentistä helmikuun alussa peräti 18,99 senttiin.

Minkälaisia sähkösopimuksia on tarjolla, ja mitä nyt kannattaa valita?

Ylipäätään tarjolla olevien sähkösopimusten valikoima on kaventunut selvästi hintojen noustua. HS kävi läpi tarjontaa menneellä viikolla.

Pörssisähkön hinta on laskenut joulukuun huippuhinnoista mutta on yhä selvästi koholla verrattuna parin viime vuoden hintoihin. Perjantaina kilowattitunti maksoi päiväsaikaan tunnista riippuen 16–25 senttiä.

Tavallisia toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia näyttäisi olevan tarjolla harvalla yhtiöllä. Siis sellaisia, joissa on hinta/kWh ja kulutuksesta maksetaan joka kuukausi todellisen kulutuksen mukaan. Yhtiö voi nostaa hintaa kuukauden varoitusajalla.

Erityisesti kerrostaloasukkaille on tarjolla vakioksi kutsuttuja sopimuksia, joissa maksetaan joka kuukausi sama summa, kunhan kulutus pysyy tietyissä rajoissa.

Vaihtoehto voi sopia pienen kulutuksen kerrostaloasuntoon, mutta sähkösaunan käytön kanssa saa olla tarkkana. Sopimusrajan yli menevät kilowatit saattavat olla kalliita.

Vakio-sopimuksiin on leivottu sisään monenlaisia houkuttimia. On opiskelija-alennusta ja muita tarjouksia.

Joillain yhtiöillä sähkösopimukseen voi paketoida kotivakuutuksenkin. Tuote saattaa olla nuorten suosiossa, kun muuta vakuutettavaa ei vielä ehkä ole.

Erilaisilla hintalisillä voi varmistaa, että ostaa vain aurinkosähköä tai vain tuulisähköä. Valtaosa Suomen sähköntuotannosta on joka tapauksessa päästötöntä.

Vakio-sopimuksista laskettu kilowattitunnin hinta on varsin korkea. Tosin erillistä perusmaksua ei ole.

Kerrostaloasujalle sähkölasku on joka tapauksessa yleensä melko pieni menoerä, joten hävittävää tai voitettavaa on yleensä korkeintaan muutamia kymppejä vuodessa. Vakio-sopimusten hinnat voivat muuttua yleensä kuukauden varoitusajalla.

Monilla yhtiöillä on tarjolla myös kuukauden tai kolmen kuukauden hintasopimuksia, joissa lasku tulee todellisen kulutuksen mukaan mutta kilowattitunnin hinta on kiinteä.

Tällä hetkellä näiden sopimusten hinnat ovat varsin korkeita. Hinnoittelu seuraa markkinahintoja, joten hinnat laskevat, jos markkinahinnat laskevat.

Sähkölaskussa on mahdollista itse vaikuttaa sähköenergian toimittajaan ja hintaan. Sähkön siirtopalvelu ostetaan aina siltä yhtiöltä, jonka verkkoalueella sattuu asumaan. Siirron hintaa ei voi kilpailuttaa.

Sähköenergian kilpailutusta varten netistä löytyy useita palveluja. Niiden käytössä kannattaa olla tarkkana. Vertailussa ilmoitettu hinta saattaa olla vain ensimmäisen kuukauden hinta tai jokin muu määräaikainen tarjous.

Moni sähkökauppias yrittää selvästi johtaa kuluttajaa harhaan tarkoituksella.

Tuotteita ja tarjouksia on ylipäätään niin monenlaisia, että vertailu aivan sentilleen voi olla hankalaa. Mitä yksinkertaisempi on tuote, sitä helpompaa on vertailukin.

” Ainakin Heleniltä sähköä voi ostaa toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella

Sähkön hinnalla on iso taloudellinen merkitys niille, jotka käyttävät sähköä asuntonsa ja käyttövetensä lämmittämiseen. Myös esimerkiksi maalämpöjärjestelmä kuluttaa sähköä niin paljon, että sähkön hinnalla on väliä.

Kannattaako sähkölämmittäjän nyt ottaa määräaikainen vaikka vähän kalliskin sopimus vai uskoa pörssisähkön pitkän aikavälin etuihin?

Jossain vaiheessa pörssisähköstä tullee jälleen kannattava vaihtoehto, jos kulutusta on mahdollista siirtää vuorokauden edullisille tunneille. Jos sellaisia on.

Usein myös määräaikaiseen sopimukseen voi liittää eri hinnan yö- ja päiväkäytölle, jos pystyy hyödyntämään yötunteja.

Käymieni keskustelujen perusteella monet sähkömarkkinoiden ammattilaiset ovat pysyneet tänäkin talvena sinnikkäästi pörssisähkössä, osin ehkä periaatteellisista syistä.

Sähköjärjestelmän kannalta on edullista, jos mahdollisimman suuri osa käyttäjistä maksaa sähköstä tuntikohtaisella hinnalla ja siirtää kulutustaan mahdollisuuksien mukaan matalan kysynnän ja alhaisten hintojen tunteihin.

Tavalliselle, riskinhallintaa arvostavalle sähkölämmittäjälle sopiva kompromissiratkaisu saattaa olla tässä tilanteessa määräaikainen sopimus ja siihen lisäksi vaihtomahdollisuus.

Ainakin Heleniltä sähköä voi yhä ostaa myös toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella, ja hinta oli ainakin kuluneella viikolla edullisempi kuin kaksivuotisessa sopimuksessa. Hinta voi kuitenkin nousta.

Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen voi halutessaan vaihtaa mihin tahansa muuhun sopimukseen kahden viikon varoitusajalla.

Tällä tavoin korkeisiin hintoihin ei tarvitse sitoutua, jos tilanne markkinoilla muuttuu ja hinnat laskevat.

Kuluneella viikolla sähkön verollinen keskihinta on ollut 11,4 senttiä kilowattitunnilta.

Vuorokauden sisäiset hintavaihtelut ovat olleet valtavia. Päivällä sähkön tuntihinta on huidellut välillä jopa 30 sentissä, kun aamuyön tunteita hinta on ollut halvimmillaan vain muutamia senttejä.

Lämmitysjärjestelmästä riippuu, miten paljon edullisista tunneista pystyy hyötymään.