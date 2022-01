Joulukuu oli kaikkien aikojen vilkkain vanhojen asuntojen kaupassa, mutta tarjontaa on harvinaisen vähän, sanoo Kiinteistömaailma

Joulukuu oli vanhojen asuntojen kaupassa poikkeuksellisen vilkas, mutta kaikkiaan asuntoja on myynnissä harvinaisen vähän, kertoo Kiinteistömaailma.

Kiinteistönvälitysyritys kertoo tehneensä joulukuussa 940 kauppaa vanhoista asunnoista, mikä on ketjun historian suurin kauppamäärä joulukuussa. Uusien asuntojen osalta kauppojen määrä oli kuitenkin vain noin puolet edellisvuoden joulukuun lukemasta.

Kiinteistömaailman tiedotteen mukaan asuntomarkkinoilla on nyt poikkeuksellisen vähän tarjontaa, kerrostaloyksiöitä lukuun ottamatta.

Kiinteistömaailman analyytikon Tony Korkalan mukaan eri välitysliikkeillä oli viimeisimmän käytössä olevan kuukauden eli marraskuun tilaston mukaan myynnissä 27 prosenttia vähemmän uusia ja vanhoja asuntoja kuin kaksi vuotta sitten juuri ennen koronapandemiaa.

”Se tarkoittaa, että tarjontaa on 17 000 vaihtoehtoa vähemmän kuin kaksi vuotta sitten”, Korkala sanoo.

Tarjonnan vähentyminen on Kiinteistömaailman mukaan suurinta omakotitaloissa, joita on tarjolla 37 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella, sekä rivitaloissa, joita on tarjolla 33 prosenttia vähemmän kuin vertailukaudella.

Kerrostaloissa tarjonta on vähentynyt vertailuajankohdasta kaikkiaan seitsemän prosenttia, mutta kerrostaloyksiöitä on tarjolla 10 prosenttia enemmän kuin ennen korona-aikaa.

Suurimmassa osassa Suomen isoja kaupunkeja asuntoja on myynnissä selvästi vähemmän kuin ennen pandemian alkua.

Kiinteistömaailman mukaan asuntotarjonta on vähentynyt Oulussa 28 prosenttia, Lahdessa ja Kuopiossa 23 prosenttia, Espoossa, Turussa ja Tampereella 22 prosenttia, Jyväskylässä 15 prosenttia ja Vantaalla kuusi prosenttia.

Poikkeuksen listaan tekee Helsinki, jossa asuntotarjonta on kasvanut vertailukohdasta 17 prosenttia. Kiinteistömaailman mukaan tähän on syynä erityisesti vahva yksiötarjonta.