Pulkkien myynti on valmistajien mukaan nousu­kiidossa jo toista talvea putkeen – Kierrätys­muovista tehdyt pulkat käyvät kaupaksi

Kansainväliset logistiikkavaikeudet ovat valmistajien mukaan näkyneet raaka-aineiden hintojen kohoamisina, mutta tavaraa riittää asiakkaille hyvin.

Plastexin tehtaalla valmistui pulkkia viime tammikuussa. Yhtiön toimitusjohtaja Lauri Ant-Wuorisen mukaan kuluvana kautena asiakkaita on alkanut kiinnostaa yhä enemmän kierrätysmuovista valmistetut pulkat.

Vaikka osassa maata lumisade on muuttunut viime päivinä vedeksi, on talven pulkkasesonki jo hyvässä vauhdissa. Pulkkia valmistavan Wiitta oy:n toimitusjohtaja Wille Viittasen mukaan ostajat olivat liikkeellä jo heti, kun lumi satoi maahan viime vuoden loppupuolella.

Pulkkien saatavuudesta ei kovankaan kysynnän keskellä tarvitse Viittasen mukaan huolehtia, sillä tavaraa on hyvin saatavilla.

Myös Plastex oy:n toimitusjohtaja Lauri Ant-Wuorinen vakuuttaa, että kuluvalla kaudella tavaraa on hyvin saatavilla, joskin joidenkin tuotteiden kohdalla on jouduttu myymään ei-oota.

”Jokin väri on saattanut olla loppu, emmekä ole pystyneet välttämättä toimittamaan koko määrää. Mikään tuote ei kuitenkaan ole ollut kokonaan tilanteessa, etteikö mitään olisi saanut.”

Lue lisää: Suksikauppa käy nyt kuumana, ja etenkin liuku­lumi­kengät viedään hyllyistä nopeasti – ”Kaikki, mitä saadaan myydään”

Kansainväliset logistiikkaviivästykset ja -ongelmat eivät ole suuremmin vaikuttaneet Wiitan kykyyn valmistaa tuotteita.

”Se, miten raaka-aineiden hankinta ja muu on vaikuttanut, on että raaka-aineita on saatu, mutta hinnat ovat olleet korkeita. Muoviraaka-aineiden hinnat ovat nousseet yleisesti.”

Myös Ant-Wuorinen on pannut merkille maailmanlaajuisen tilanteen vaikutukset yhtiön toimintaan.

”Raaka-aineiden hinnat ovat nousseet meilläkin valtavasti. Sitä kautta hintapaine on kova, mutta olemme saaneet hyvin raaka-ainetta ja, koska olemme suomalainen valmistaja, olemme pääsääntöisesti pystyneet toimittamaan hyvin tavaraa.”

Kaikki ilmassa olevat merkit viittaavat Viittasen mukaan siihen, että pulkkien ja muiden vastaavien tavaroiden kysyntä pysyy korkealla tasolla. Pääosassa on tietenkin talvi ja sen luonne.

”Merkit viittaavat siihen, että tulee mukava, niin sanottu oikea talvi; että lunta ja pakkaskelejä riittää. Kyllähän se tarkoittaa myös, että ihmiset haluavat lähteä ulos leikkimään ja viettämään aikaa yhdessä.”

Myös Ant-Wuorisen mukaan kuluvana kautena myydään todennäköisesti enemmän tuotteita kuin viime kautena.

”Viime vuonna kausi alkoi vasta tammikuussa, kun lumikin tuli etelään vasta silloin. Nyt kysyntää näkyi heti joulukuussa, kun oli talviset ilmat ja lunta maassa.”

Luminen talvi tarkoittaa myös Viittasen mukaan sitä, että tuotteet säilyvät paremmassa kunnossa pidempään.

”Hyväluminen talvi vähentää tuotteiden rikkoutumista, mikä on hyvä asia. Silloin kun on lunta ja hyvät liukupaikat, tuotteet kuluvat vähemmän ja kestävät paremmin, mikä on kaikkien kannalta positiivinen asia, myös kestävän kehityksen puolesta.”

Wiitta hankki lumilelut Orthexilta viime vuoden puolella ja tuotteiden joukossa on myös ehta klassikko vuosikymmenten takaa.

”Vuosimallin 66 Ahkiopulkka taisi olla Suomen ensimmäinen muoviahkio, joka on edelleen tuotannossa samalla designillä. Meidän näkökulmasta se vaikuttaa erityisen halutulta tuotteelta maan markkinoilla. Tietenkin vanhemmat ja isovanhemmat muistavat sen omasta lapsuudestaan, joten se on siinä mielessä helppo tuote.”

Ihmiset ovat alkaneet osoittaa kiinnostusta ympäristöä kohtaan Ant-Wuorisen mukaan myös pulkkien suhteen. Yhtiössä on pantu merkille, että asiakkaat haluavat ostaa nyt ympäristöystävällisemmin valmistettuja tuotteita, kuten kierrätetystä muovista tehtyjä pulkkia.

”Niin sanottujen ekoahkioiden ja ekopulkkien kysyntä on kasvanut. Se on hyvä huomata, koska olemme tutkineet, että niiden hiilidioksidipäästöt ovat pienemmät.”