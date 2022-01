Piilaakson lemmikki. Uusi hyväsydämisempi Steve Jobs.

Tällaisilla sanoilla Theranos-veritestausyhtiön perustajaan Elizabeth Holmesiin viitattiin 2010-luvulla, jolloin hänen harteilleen aseteltiin uuden aikakauden keksijäneron ja terveydenhuoltoon vallankumouksen tuovan vaatimattoman hyväntekijän viittaa.

Hehkutuksen ja isojen lupausten aikana Holmes ehti paisuttaa vuonna 2003 perustamansa yhtiön laskennallisesti miljardien dollarien arvoiseksi ja oman omaisuutensa niin suureksi, että hänestä tuli maailman nuorin naismiljardööri.

Kesällä 2015 Theranosin arvoksi arvioitiin yhdeksän miljardia dollaria. Tuolloin 31-vuotias, puolet yhtiöstä omistanut Holmes nousi Forbes-lehden listalla Yhdysvaltojen rikkaimmaksi itse varallisuutensa hankkineeksi naiseksi.

Myöhemmin kävi ilmi, että Theranos ei koskaan kyennyt siihen, mistä Holmes oli haaveillut. Theranosin laitteet ja testit eivät toimineet. Holmes salaili asiaa pitkään vedoten yrityssalaisuuksiin.

Vuonna 2015 ongelmat alkoivat purkautua päivänvaloon. Ensin Theranosin työntekijä kertoi, ettei yhtiön testauslaite todellisuudessa toimi luvatusti. Tämän jälkeen The Wall Street Journal (WSJ) kirjoitti, että yhtiö oli tehnyt suuren osan testeistään muiden yhtiöiden kehittämillä laitteilla.

Lopulta Theranosin toiminta ensin kiellettiin ja vuonna 2018 lopetettiin.

Tämän viikon alussa Holmes sai oikeudessa tuomion neljästä petokseen liittyvästä rikoksesta.

Holmesia vastaan oli nostettu kaikkiaan 12 syytettä. Osasta hänet vapautettiin ja yhdestä luovuttiin oikeudenkäynnin aikana. Osa syytteistä on määrä käsitellä vielä myöhemmin.

Nyt annetut tuomiot liittyvät sijoittajien huijaamiseen. Theranosin potilaiden huijaamiseen liittyvissä syytteissä Holmesin nähtiin olevan syytön.

Elizabeth Holmes ja hänen kumppaninsa Billy Evans oikeustalolla Holmesin tuomioiden lukemisen jälkeen tammikuussa 2022.

Holmesia uhkaa jopa 20 vuoden vankeus. Vastaavista talousrikoksista harvoin kuitenkaan tuomitaan näin pitkiä vankeustuomioita.

Tuomion pituus selviää vasta myöhemmin. The Wall Street Journalin mukaan asiassa voi kestää noin puoli vuotta tai enemmän. Holmesin odotetaan valittavan tuomioistaan.

Theranosin oli määrä mullistaa terveydenhuolto.

Holmes perusti Theranosin sen jälkeen, kun hän oli 19-vuotiaana keskeyttänyt kemian opinnot Stanfordin yliopistossa. Vegaanina tunnettu Holmes on kertonut pelkäävänsä neuloja. Siksi hän halusi kehittää yksinkertaisemman tavan tehdä verikokeet: keräämällä muutama tippa verta sormenpäästä.

”Pikkuruinen neula, joka ottaa aivan pikkuruisen tipan verta”, Holmes kuvaili The New York Timesin mukaan yrityksen alkuvaiheissa.

Tarkoituksena oli luoda halpa ja helppo tapa korvata kalliit ja raskaat verianalyysit.

Holmesin visio oli vankka ja hänen myyntikykyjään verrattiin Steve Jobsin vastaaviin. Hän saikin houkuteltua yhtiön hallitukseen muun muassa kenraaleita, senaattoreita ja kaksi Yhdysvaltojen entistä ulkoministeriä. Yhdeksi liikekumppaniksi lähti valtava Walgreens-apteekkiketju. Theranosiin sijoitti varojaan muun muassa mediamoguli Rupert Murdoch.

Tuolloin varapresidenttinä toiminut Joe Biden vieraili Theranosin tuotantotiloissa kesällä 2015. Samana vuonna yhtiön ongelmat alkoivat tupsahdella päivänvaloon.

Viime syksynä, useiden lykkäysten jälkeen alkaneessa oikeudenkäynnissä syyttäjäosapuoli kertoi, että Holmes olisi aloittanut petoksen jo vuonna 2009, kun muun muassa lääkejätti Pfizerin kiinnostus Theranosiin lopahti.

Näin ollen Holmes olisi päätynyt peittelemään Theranosin isoja ongelmia useita vuosia. Testit eivät olleet mitä oli luvattu, mitä Holmes ei kyennyt myöntämään.

Vastoin perinteitä Holmes todisti myös itse oikeudenkäynnissään, mikä nähtiin riskialttiina valintana. Hän esitti lausuntonsa usean päivän aikana.

WSJ:n raportoinnin mukaan Holmes kertoi tarinansa kirkkaalla ja itsevarmalla äänellä hymyillen ja jopa muutaman kerran naurahtaen. Esiintyminen muistutti ajasta, jolloin Theranos oli vielä nousukiidossa.

Holmes kertoi katuvansa joitain liiketoimintapäätöksiään ja myönsi tehneensä virheitä. Samalla hän myös syytti muita, kuten markkinointitoimistoa, Theranosin laboratorion johtoa ja tutkijoita erheistä.

Holmes herkistyi lausuntojensa aikana vain kertoessaan henkilökohtaisesta suhteestaan Theranosin entiseen operatiiviseen johtajaan Ramesh Balwaniin. Holmesin mukaan pariskunnan seurustellessa Balwani syyllistyi henkiseen ja seksuaaliseen väkivaltaan, joka heikensi hänen suhteitaan ystäviinsä ja perheeseen.

Oikeudessa Holmes siis pyrki kääntämään puolustuksensa hyökkäykseksi. Ensin Holmes väitti, että Balwani olisi manipuloinut ja ahdistellut häntä sekä pakottanut hänet petkuttamaan sijoittajia. Lopulta Holmes tunnusti ettei näin ollut tapahtunut.

Balwania odottaa oma erillinen oikeudenkäynti. Myös häntä syytetään sijoittajien ja potilaiden johtamisesta harhaan liittyen startupin veritestien toimivuuteen.

Theranosin oikeudenkäynti on ollut viime vuosien seuratuimpia oikeustapauksia. Veritestiyhtiön noususta ja tuhosta on tehty dokumentteja, podcasteja ja kirjoja. Lisää on myös tulossa.

Piilaakso ja startup-maailma ovat perustuneet isoihin visioihin, joiden on määrä mullistaa maailma tai luoda ratkaisuja ihmiskunnan isoihin ongelmiin. Lisääkö Theranosin tarina kyseenalaistamista ja vähentääkö se alttiuttamme hullaantua karismaattisten hahmojen lupauksiin paremmasta maailmasta?

Ainakaan terveyteen liittyvien innovaatioiden kehittäminen ei suinkaan ole loppunut, vaan päinvastoin kiihtynyt. Terveysteknologiaan liittyviä startup-yrityksiä nousee nyt kuin sieniä sateella.

Arvostettu talouslehti The Economist nostaa tämän vuoden tärkeimpien teknologia­trendien listalleen lukuisia terveyteen liittyviä kehityshankkeita, kuten entistäkin tarkemman terveysseurannan, uudet mrna-rokotteet, 3d-tulostettavat implantit, sovellusten avulla räätälöitävän täsmäravinnon ja uniteknologian.

Myös vereen liittyviä teknologioita kehitetään. Suomessa esimerkiksi Terveystalo tarjoaa palvelua, jonka hyvinvointisovellus pohjautuu suomalaisen Nightingale Health -terveysteknologiayrityksen veritesteihin.

HS testasi palvelun, jonka hyödyllisyys tavalliselle, terveelle henkilölle on kiistanalaista ja tulokset ympäripyöreitä.

Selvää on se, että Theranos ei ollut kaupallisen veritestauksen loppu eikä Holmes terveysteknologian viimeinen visionääri.