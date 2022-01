Viime kuussa kiinalaisjätti kertoi jakavansa sijoittajilleen valtaosan omistamistaan verkkokauppayhtiö JD.comin osakkeista.

Kiinalainen teknologia- ja internetyhtiö Tencent on keventänyt omistustaan singaporelaisesta verkkokaupan ja videopelien jättiläisestä Seasta kolmella miljardilla dollarilla eli noin 2,65 miljardilla eurolla. Asiasta kertoo Reuters.

Markkina-arvoltaan Kiinan arvokkain pörssilistattu teknologiayhtiö Tencent myi 14,5 miljoonaa Sean osaketta 208 dollarin kappalehintaan, mikä laski kiinalaisyhtiön omistusosuuden Seasta 21,3 prosentista 18,7 prosenttiin.

Singaporelainen Sea omistaa muun muassa verkkokauppayhtiö Shopeen. New Yorkin pörssissä listatun yhtiön markkina-arvo on reilut 110 miljardia dollaria eli reilut 97 miljardia euroa.

Tencent sanoi osakemyynnin yhteydessä, että aikoo pitää jäljelle jääneen merkittävän omistuksensa yhtiössä pitkällä aikavälillä. Samalla yhtiö kertoi, ettei se aio myydä lisää yhtiön osakkeita ainakaan kuuteen kuukauteen.

Kiinalaisyhtiö kertoi lisäksi muuntavansa omistamansa Sean B-osakkeet yhtiön A-osakkeiksi. Financial Timesin mukaan Sean B-osakkeet takaavat tällä hetkellä omistajalleen kolme äänioikeutta, joten Tencentin äänioikeus yhtiössä putoaa alle kymmeneen prosenttiin.

Viime kuussa Tencent kertoi jakavansa osakkeenomistajilleen yli 16 miljardin dollarin eli yli 14 miljardin euron edestä omistamiaan kiinalaisen verkkokauppayhtiö JD.comin osakkeita.

Osakkeiden jako pudotti Tencentin omistusosuuden yhtiöstä 17 prosentista vain noin 2,3 prosenttiin.

Financial Timesin haastatteleman yhtiötä lähellä olevan lähteen mukaan Kiinan viranomaiset eivät olleet pyytäneet sitä myymään sijoituksiaan, mutta Tencent ”halusi näyttää ettei se ole rakentamassa imperiumia”.

Kiinan viranomaiset ottivat viime vuoden aikana aiempaa tiukemman linjan valtavien teknologiayhtiöidensä valvonnassa. Viranomaiset kertoivat viimeksi keskiviikkona sakottaneensa muun muassa Tencentiä ja verkkokauppajätti Alibabaa, koska ne eivät olleet ilmoittaneet tekemistään kaupoista tarvittavalla tavalla.

Tencent on valtava monialainen konserni, joka omistaa kokonaan tai osittain lukuisia yhtiöitä Kiinassa ja muualla maailmassa. Sen omistuksessa on esimerkiksi Kiinan suosituin sosiaalisen median sovellus WeChat ja League of Legends -pelistä tunnettu peliyhtiö Riot Games.

Yhtiö omistaa osuuksia esimerkiksi Fortnite-pelistä tunnetusta Epic Gamesista, lukuisia videopelisarjoja kehittävistä Ubisfotista ja Activision Blizzardista sekä enemmistöosuuden suomalaisesta Supercellistä.

Tämän lisäksi yhtiö toimii muun muassa verkkokaupassa, striimaa koripalloliiga NBA:n pelejä Kiinassa ja omistaa merkittäviä osuuksia monista suurista pörssiyhtiöistä.