Taiwan kertoi keskiviikkona aikovansa perustaa 200 miljoonan dollarin (noin 177 miljoonaa euron) arvoisen rahaston Liettuaan investointia varten, kertoo uutistoimisto Reuters.

Rahaston tarkoituksena on investoida Liettuan teollisuuteen ja tehostaa kahdenvälistä kaupankäyntiä. Samalla Taiwan yrittää hellittää Kiinan Liettuaan kohdistamaa diplomaattista painetta.

Avattavan rahaston rahoitus tulee Taiwanin kansallisen kehityksen rahastosta ja sen takaaja on Taiwanin keskuspankki.

”Avaamme rahaston niin pian kuin mahdollista ja toivomme saavamme konkreettisia tuloksia tänä vuonna. Prioriteettimme ovat puolijohteissa, lasereissa ja bioteknologiassa”, Taiwanin Liettuan-lähetystön johtaja Eric Huang sanoi.

Kesällä Liettuan ja Kiinan suhteet alkoivat rakoilla, kun Liettua antoi Taiwanille luvan perustaa oman edustuston maan pääkaupunkiin Vilnaan. Sen jälkeen Liettua ilmoitti aikovansa avata oman edustustonsa Taiwanin pääkaupunkiin Taipeihin vuoden loppuun mennessä.

Joulukuussa Liettuan lähetystön henkilökunta poistui Kiinasta. Sitä ennen Kiina oli vetänyt lähettiläänsä Liettuasta elokuussa, ja pian sen perään Liettuan lähettiläs poistui Kiinasta syyskuussa.

Liettuan vienti Kiinaan on estetty, ja liettualaisten yritysten pankkitilejä Kiinassa on lakkautettu. Käytännössä Kiina on ryhtynyt kauppasotaan Liettuaa vastaan.

Taiwan on uudelleenohjannut yli 120 Kiinan markkinoille tarkoitettua rahtikonttia, joiden saapumisen Kiina on estänyt. Huangin mukaan Taiwan aikoo jatkossa ”ottaa niin monta” konttia kuin mahdollista.

Lisäksi Taiwan aikoo nopeuttaa hyväksyntäprosesseja muun muassa maito- ja viljatuotteiden osalta ja yrittää liittää liettualaista liiketoimintaa osaksi Taiwanin tuotantoketjuja.

Kiina vastustaa etenkin Taiwan-nimen käyttöä. Taiwanilla ei ole virallisia suhteita useimpien maailman maiden kanssa. Esimerkiksi Helsingissä toimii Taipein edustusto.

Tiistaina Liettuan presidentti Gitanas Nausėda sanoi sen olleen virhe, että Taiwan sai avata Liettuaan oman edustuston juuri Taiwanin nimellä.

”Minusta taiwanilaisen edustuston avaaminen ei ollut virhe. Virhe oli edustuston nimessä, ja asiaa ei koordinoitu minun kanssani”, presidentti sanoi liettualaiselle radiokanava Ziniu radijasille.

”Taiwanin kutsuminen Taiwaniksi ei ole rikkomus EU:n yhden Kiinan politiikkaa vastaan. Yhdysvallat ja EU kutsuvat Taiwania Taiwaniksi virallisissa dokumenteissaan, ja Kiina on siitä hiljaa”, Taiwanin virkaa tekevä ulkoministeri Tseng Hou-jensanoi Reutersin mukaan.

”Kiinan toiminta näyttää kohdistuvan sellaisiin maihin, joita se pitää haavoittuvaisina ja joista se voi hyötyä poliittisesti. Mutta luovuttaminen ei ole paras tapa kiusaajien käsittelyyn.”