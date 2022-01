Yhdysvaltalaispankki ennustaa, että S&P 500 -indeksi ylittää 5 000 pisteen rajan kuluvana vuonna. Tiistaina indeksi sulkeutui 4 793,54 pisteeseen.

Yhdysvaltain osakemarkkinoita mittaava S&P 500 -osakeindeksi rikkoo tänä vuonna 5 000 pisteen rajan ensimmäistä kertaa indeksin historiassa, ennustaa yhdysvaltalainen Citigroup-pankki.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Citigroup-pankin analyytikot nostivat keskiviikkona ennustettaan S&P 500 -indeksin tavoitepisteluvuksi kuluvan vuoden lopussa.

Citigroup-pankin analyytikoiden tavoitepisteluku S&P 500 -indeksille vuoden lopussa on nyt 5 100 pistettä, kun lokakuussa se oli 4 900 pistettä.

S&P 500 -indeksi nousi viime vuonna noin 27 prosenttia. Tiistaina se sulkeutui 4 793,54 pisteeseen.

S&P 500 -osakeindeksi on maailman seuratuin osakeindeksi ja sitä seuraaviin indeksirahastoihin ja etf-rahastoihin on sijoitettu tuhansia miljardeja euroa.

Wall Streetin pankeista Citigroupia optimistisempia ovat Wells Fargo ja Credit Suisse. Wells Fargo on ennustanut, että S&P 500 -indeksi on vuoden lopussa 5 100-5 300 pisteen välissä. Credit Suissen tavoitepisteluku on 5 200 pistettä.

Pessimistisin on Morgan Stanley, jonka tavoitepisteluku S&P 500 -indeksille vuoden lopussa on 4 400 pistettä.

Citigroup uskoo, että indeksin kehitystä tukee amerikkalaisyritysten vahvan tuloskehityksen jatkuminen. Pankki kuitenkin varoittaa, että Yhdysvaltain rahapolitiikan kiristyminen voi aiheuttaa osakkeiden arvostusten laskua.

Tietopalvelu Refinitivin mukaan S&P 500 -indeksi yritysten tulokset kasvoivat viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 52,8 prosenttia vuodentakaisesta, toisella neljänneksellä 96,3 prosenttia ja kolmannella neljänneksellä 42,6 prosenttia. Tulosten ennustetaan kasvaneen neljännellä neljänneksellä 22,3 prosenttia.