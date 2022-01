Asiakastiedon mukaan koronaviruksen lisäämä epävarmuus ei näy maksuhäiriömerkinnöissä.

Maksuhäiriöistä kärsivien määrä on vähentynyt ensimmäistä kertaa 13 vuoteen. Asiakastiedon mukaan viime vuoden lopussa maksuhäiriöitä oli 389 300 suomalaisella.

Maksuhäiriöistä kärsivien määrä kääntyi laskuun ensimmäistä kertaa vuoden 2008 jälkeen. Viime vuonna maksuhäiriöistä kärsiviä oli 2 900 vähemmän kuin vuoden 2020 lopussa.

”Tämä on todella hyvä kehityssuunta. Nuorten maksuhäiriöisten määrä on vähentynyt jo pitkään ja nyt sama käänne nähdään koko kansaa kuvaavassa tilastossa. Valitettavasti seniorikansalaisten taloudelliset vaikeudet lisääntyvät edelleen, sillä yli 60-vuotiaita maksuhäiriöisiä on nyt enemmän kuin vuosi sitten. Tähän ongelmaan on syytä kiinnittää entistä enemmän huomiota”, sanoo Asiakastiedon mediavastaava Ville Kauppi tiedotteessa.

Asiakastieto arvelee maksuhäiriömerkintöjen vähenemisen taustalla olevan useita syitä. Kaupin arvion mukaan yksi ongelmaa helpottanut tekijä on positiivisen luottotiedon kattavampi käyttö.

”Ilmiselvästi suomalaiset ovat myös osanneet sopeuttaa kulutustaan ja rahankäyttöään tarvittaessa, sillä koronapandemian lisäämä epävarmuus ei maksuhäiriötilastoissa näy, vaikka niin etukäteen pelättiin”, Kauppi sanoo.

Positiivisilla luottotiedoilla tarkoitetaan tietoa luotonhakijan lainoista, lainojen käyttötarkoituksesta, jäljellä olevista pääomista, maksueristä sekä lainojen mahdollisista maksuviiveistä. Luotonhakijan on annettava lupa näiden tietojen hyödyntämistä varten.

Asiakastiedon ylläpitämästä palvelusta näkee tällä haavaa 1,5 miljoonan suomalaisen positiiviset luottotiedot.