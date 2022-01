Terrafame tavoittelee noin 10 miljoonan euron vuosittaisia säästöjä.

Kaivosyhtiö Terrafame käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Yhtiön tiedotteen se on on käynnistänyt säästöohjelman, jonka tavoitteena on yhteensä 10 miljoonan euron säästöt vuodessa.

Terrafame pyrkii parantamaan säästöohjelman avulla yhtiön kansainvälistä kilpailukykyä ja kannattavuutta.

Terrafamella työskentelee yli 800 vakituista henkilöä. Neuvottelut koskevat yhteensä noin 680 työntekijää, toimihenkilöä ja ylempää toimihenkilöä. Yhtiön alustavan arvion mukaan työvoiman vähennystarve on enintään 75 henkilötyövuotta.

Terrafame aloitti viime vuonna kesäkuussa akkukemikaalitehtaan tuotannon ylösajon. Yhtiön muukaan sen akkukemikaalitehdashanke ja akkukemikaaliliiketoiminnan käynnistyminen suuressa mittakaavassa ovat viivästyneet alkuperäisestä suunnitelmasta.

Syyksi viivästymisille yhtiö kertoo muun muassa koronapandemian.

Nyt alkavat neuvottelut eivät koske akkukemikaalitehtaan henkilöstöä.

Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen nimittää nyt alkavia neuvotteluja välttämättömiksi, mikäli yhtiö aikoo varmistaa taloudellisesti kestävän liiketoiminnan tulevaisuudessa.

”Olemme vuonna 2021 saaneet päätökseen erittäin merkittävän investoinnin käynnistämällä uuden akkukemikaalitehtaan. Tehdas palvelee globaalisti kasvavaa sähköisen liikkumisen markkinaa, joka tarvitsee jatkuvasti enemmän vastuullisia akkumateriaaleja”, sanoo Lukkaroinen tiedotteessa.

Neuvottelut alkavat 17. tammikuuta. Niiden on määrä kestää ainakin helmikuun loppuun saakka.