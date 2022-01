UPM kytki ensimmäisenä suomalaisyhtiönä lainarahan hinnan biodiversiteettitavoitteiden edistämiseen. Järjestely voi toimia kurkistusikkunana tulevaisuuteen.

Metsäyhtiö UPM:n tavoitteena on lisätä jatkuvan kasvatuksen osuutta metsissään, etenkin korpimaisissa suometsissä. Kuvassa avohakattua ja jatkuvan kasvatuksen metsää rinnakkain yhtiön mailla Janakkalassa.

Metsäyhtiö UPM valmistelee parhaillaan uutta vuosikertomusta, jossa perinteisten talouslukujen rinnalla yhtiö kertoo myös, kuinka sen biodiversiteettiohjelma viime vuonna eteni. Lisääntyikö lehtipuiden määrä sen omistamissa metsissä? Entä kuinka isolla alalla käytettiin jatkuvaa kasvatusta?

Se, kuinka UPM luonnon monimuotoisuutta onnistuu kohentamaan, vaikuttaa pieneltä osaltaan myös siihen, miltä yhtiön tuloslaskelma näyttää. Yhtiön valmiusluoton marginaali on nimittäin sidottu yhtiön biodiversiteettiohjelman etenemiseen. Jos luonnon monimuotoisuus kohenee, UPM saa halvempaa lainaa.

UPM:n järjestely voi toimia kurkistusluukkuna tulevaisuuteen. Luonnon monimuotoisuus nousee nyt voimalla yritysten ja rahoittajien agendalle. Asiantuntijoiden näkemys on, että tulevaisuudessa suuryritysten luontoriskejä arvioidaan samalla rutiinilla kuin ilmastoriskejä tänä päivänä, ja ne voivat vaikuttaa rahoituksen hintaan tai saatavuuteen.

Vuoden 2020 keväällä, kun UPM valmiusluottonsa ehdoista sopi, tilanne oli kuitenkin aivan toinen.

”Biodiversiteetti oli pankeille radikaalisti uusi asia silloin”, UPM:n vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren sanoo.

750 miljoonan euron valmiusluoton marginaalin sitominen ilmasto- ja biodiversiteettitavoitteisiin oli UPM:n oma idea. Keväällä 2020 yhtiö alkoi valmistautua suuriin investointeihin ja tarvitsi siksi valmiusluoton eli eräänlaisen lainalupauksen, johon yhtiö voisi tarpeen tullen nopeasti turvautua.

Lundgrenin mukaan oli yhtiölle luontevaa, että rahoitus sidotaan vastuullisuustavoitteisiin.

Valmiusluoton ehdot rakennettiin yhdessä järjestäjäpankkien kanssa. Pohjaksi otettiin UPM:n omat ilmasto- ja ympäristötavoitteet, jotka yhtiö oli hiukan aiemmin päivittänyt.

Lainan hinta määräytyy sen mukaan, onnistuuko UPM omissa tavoitteissaan vähentää päästöjä ja parantaa luonnon monimuotoisuutta. Kehitystä seurataan vuosittain.

UPM:n tavoitteena on, että yhtiön toiminnalla on positiivinen vaikutus metsäluonnon monimuotoisuuteen yhtiön omissa metsissä Suomessa. Runsaan puolen miljoonan hehtaarin omistuksilla UPM on Suomen kolmanneksi suurin metsänomistaja.

Tavoitetta seurataan kahdeksalla mittarilla. Niihin kuuluvat esimerkiksi metsien ikä, puulajien moninaisuus, suojelualueiden määrä ja niin edelleen. Lisäksi yhtiö kehittää parhaillaan seurantaa muun muassa lahopuun määrälle.

Tavoitteen ulkopuolelle jäävät yhtiön metsät Uruguayssa ja Yhdysvalloissa sekä ostopuu. Noin 15 prosenttia yhtiön käyttämästä puusta tulee sen omista metsistä.

UPM on Suomen ensimmäinen yhtiö, joka on kytkenyt rahoituksensa hinnan biodiversiteettitavoitteisiin, eivätkä vastaavat järjestelyt ole yleisiä maailmallakaan.

”Oli pankeille uutta ja jopa yllättävää, että yritys haluaa toimia näin. Jouduimme tekemään aika paljon töitä pankkien suuntaan tavoitteiden selittämisessä”, Lundgren kertoo.

Yhtiön rahoitusjohtaja Kenneth Råman sanoo, että rahoituksen kytkeminen biodiversiteettitavoitteisiin oli yksi tapa hyötyä työstä, jota UPM:ssä muutenkin tehdään. Samalla se oli tapa viestiä siitä, että yhtiö ottaa vastuullisuusasiat tosissaan.

Mitenkään ratkaisevasti UPM:n rahoituksen hintaan biodiversiteettitavoitteet eivät vaikuta. Valmiusluoton marginaali voi nousta tai laskea enintään 0,025 prosenttiyksikköä yhtiön suoriutumisen mukaan.

”Jos lasket sen sille kokonaisvelan määrälle, on sillä merkitystä”, Råman sanoo.

Toistaiseksi UPM ei ole joutunut valmiusluottoon turvautumaan.

Yksi UPM:n valmiusluoton järjestäjistä oli Nordea. Pankin suurasiakkaista vastaava johtaja Petteri Änkilä sanoo, että järjestely oli pankille ensimmäinen, jossa laina kytkettiin biodiversiteettimittareihin. Siihen kannustivat pankin omat ilmastotavoitteet sekä riskien hallinta.

”Luontokatoon liittyvät taloudelliset riskit voivat olla aika suuria yrityksille. Se on myös meidän omaa riskienhallintaa ja pääoman ohjaamista luontopositiivisiin kohteisiin”, Änkilä kertoo.

Samalla Nordeassa hankittiin oppeja tulevaisuutta ajatellen.

”Jatkossa valvojilta tulee painetta. Nyt [suurimpia pankkeja valvova] Euroopan keskuspankki on kiinnostunut ilmastoriskeistä, ja odotettavissa on, että jatkossa kartoitetaan muitakin riskejä.”

Änkilä sanoo, että luontoriskien arviointi Nordeassa on vielä aika uusi asia, mutta asian merkitys kasvaa nopeasti.

Samoin ajattelee Svenska handelshögskolanin (Hanken) apulaisprofessori Hanna Silvola. Hän uskoo, että biodiversiteetti on yritys- ja rahoituskentällä tämän vuosikymmenen iso teema. Toistaiseksi ollaan kuitenkin vielä alkutekijöissä.

”Ollaan siinä tilanteessa, että mittarit puuttuvat. Niitä kehitetään parhaillaan. Monessa yrityksessä se vaatii aika uudenlaista osaamista.”

Mittareita, standardeja ja malleja kehitetään nyt eri puolilla maailmaa kuumeisesti.

Myös sääntely ohjaa luontohaittojen arviointiin. EU alkaa pian luokittelemaan sijoituskohteita ilmastovaikutusten lisäksi myös luontovaikutusten perusteella.

Silvola uskoo, että UPM:n järjestely antaa osviittaa siitä, mitä tuleman pitää. Erilaiset vihreät kriteerit yrityslainoissa yleistyvät ja leviävät suuryrityksistä myös pienempiin yhtiöihin.

”Tähän se näyttää menevän. Pankit käyvät jo kilpailua siitä, ketkä saavat taksonomian [EU:n ympäristöluokittelun] mukaisia asiakkaita. Tulevaisuudessa yrityslainat tulevat olemaan vihreitä tai kestäviä lainoja.”