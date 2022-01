Finnair ei toistaiseksi ole tehnyt vastaavaa suunnitelmaa lisämaksusta.

Lentoyhtiökonserni Air France KLM kertoo lisäävänsä maanantaista lähtien lentolippujensa hintoihin jopa 12 euron lisämaksun liittyen uusiutuvan lentopolttoaineen käytön lisäämiseen.

Pääosin käytetystä ruokaöljystä ja metsä- tai maatalousjätteistä valmistettavan uusiutuvan lentopolttoaineen hinta on usein moninkertainen tavalliseen lentokerosiiniin verrattuna. Ranskalais-hollantilainen Air France KLM kertoo korvaavansa uusiutuvalla polttoaineella 0,5–1 prosenttia käyttämästään lentopolttoaineesta.

Turistiluokan lippuhintoihin lisätään 1–4 euroa ja bisnesluokan hintoihin tulee 1,5–12 euron korotus riippuen lennon pituudesta.

Lisämaksut tulevat käyttöön Air Francen, KLM:n ja halpalentoyhtiö Transavian lennoilla, jotka lähtevät matkaan Ranskasta ja Hollannista. Lisäksi asiakkaiden on mahdollista tehdä vapaaehtoinen lahjoitus uusiutuvan lentopolttoaineen käytön edistämiseksi.

Suomalainen lentoyhtiö Finnair ei toistaiseksi ole tehnyt vastaavanlaisia suunnitelmia, mutta sen tarkoituksena on tuoda tänä vuonna tarjolle uusia lentopäästöjen vähentämiseen tai hyvittämiseen liittyviä palveluja.

Pandemia-aika on hidastanut uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönottoa, Finnairista kerrotaan. Lentoyhtiö on ollut mukana One World -allianssin hankkeessa, jossa ostettiin uusiutuvaa polttoainetta Yhdysvaltain Kaliforniasta.

Lentoyhtiöiden kuluista 20–30 prosenttia koostuu polttoaineesta. Air Francen mukaan yhtiö on luottavainen, että uusiutuvan lentopolttoaineen hinta laskee sitä mukaa kun yhä useampi toimija alkaa käyttää sitä.

Lentokoneiden päästöjä voidaan vähentää merkittävästi uusiutuvan lentopolttoaineen avulla. Ranskassa tankattavien lentokoneiden polttoaineessa täytyy vuoden alussa voimaan tulleen lain mukaan olla vähintään yksi prosentti uusiutuvaa polttoainetta. Osuuden on määrä kasvaa viiteen prosenttiin vuoteen 2030 mennessä.

Toistaiseksi uusiutuvan lentopolttoaineen käyttöönotto on ollut hidasta korkean hinnan ja myös vähäisen tuotannon vuoksi. Vuonna 2019 lentoalan käyttämästä 360 miljardista polttoainelitrasta alle 0,1 prosenttia oli uusiutuvaa lentopolttoainetta.

Lentoliikenne synnyttää 2,5–3 prosenttia hiilidioksidipäästöistä maailmassa. Alan tavoitteena on olla hiilineutraali vuoteen 2050 mennessä.