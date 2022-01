Pelijätti Take Two ostaa mobiili­peliyhtiö Zyngan – Paketissa mukana suomalainen Small Giant Games

Zyngan hankinnalla Take Two hakee myös laajempia markkinoita Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan ulkopuolella.

Grand Theft Auto -peleistä tunnettu peliyhtiö Take Two ostaa mobiilipeliyhtiö Zyngan 12,7 miljardin dollarin (11,2 miljardin euron) hinnalla.

Kaupassa seuraa mukana myös suomalainen mobiilipeliyhtiö Small Giant Games, jonka Zynga osti vuoden 2018 lopulla 560 miljoonalla eurolla. Kyseessä on yksi Suomen suurimmista pelialan kaupoista Supercellin myynnin jälkeen.

Zynga tunnetaan takavuosina suureen suosioon nousseesta Farmville-pelistä.

Take Two aikoo jatkossa julkaista pelejään useammin mobiiliversioina. Zyngan hankinnalla Take Two hakee myös laajempia markkinoita Pohjois-Amerikan ja Länsi-Euroopan ulkopuolella.

Zyngan pelit ovat yleensä maksuttomia, mutta yhtiö myy niihin mainostilaa ja kauppaa pelaajille lisäpalveluja pelin sisällä. Tätä mallia noudattaa myös Small Giant Gamesin menestyspeli Empires & Puzzles.