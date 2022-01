Lainsäädännöstä halutaan poistaa esteet uudentyyppisten pienreaktoreiden rakentamiselle. ”Kokonaisuudistusta tässä laajuudessa ei ole tehty aiemmin”, sanoo Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Kuinka lähelle sairaaloita tai kouluja ydinreaktoreita saa rakentaa? Pitääkö ydinvoimalassa aina olla suojakuori? Kuinka käytetyn ydinjätteen loppusijoittaminen on järjestettävä?

Muun muassa tällaisia asioita Suomessa pian ryhdytään toden teolla pohtimaan, kun ydinvoimaloita koskevaa sääntelyä uudistetaan. Edessä on kokonaisuudistus, jossa samaan aikaan uudistetaan sekä ydinenergialaki että Säteilyturvakeskuksen (Stuk) teknisemmät vaatimuksetkin. Nykyinen ydinenergialaki tuli voimaan vuonna 1988, jonka jälkeen sitä on viilattu noin 30 kertaa.

”Puhutaan hyvin isosta ja merkittävästä työstä. Ei tällaista ole tehty Suomessa ikinä. Sääntely on syntynyt pala palalta, ja kokonaisuudistusta tässä laajuudessa ei ole tehty aiemmin”, kuvaa Säteilyturvakeskuksen pääjohtaja Petteri Tiippana.

Stuk ja työ- ja elinkeinoministeriö ovat kumpikin tahoillaan jo käynnistäneet uudistuksen valmistelun. Tavoitteena on, että uudistus olisi valmis seuraavan hallituskauden loppuun mennessä.

Yksi syy lainsäädännön uudistamiselle on teknologian, etenkin niin kutsuttujen pienten, modulaaristen reaktoreiden (SMR) kehitys. Niihin kohdistuu nyt kovia odotuksia: sarjatuotettavien pienreaktoreiden toivotaan laskevan ydinvoiman rakentamiskustannuksia ja tuovan ydinenergian uudenlaiseen käyttöön, esimerkiksi kaukolämmön tuotantoon.

Maailmalla on kehitteillä kymmeniä erilaisia pienreaktoreita, ja ensimmäisiä on jo otettu kaupalliseen käyttöön Venäjällä ja Kiinassa. Suomessa esimerkiksi Helen ja Fortum ovat ilmaisseet kiinnostuksensa pienreaktoreita kohtaan.

Tiippanan mukaan nykyinen lainsäädäntö ei täysin estä SMR-voimaloiden rakentamista Suomeen, mutta se kaventaa teknologian käytön mahdollisuuksia.

”Rakennetaan iso kevytvesireaktori sähköntuotantoon. Se on se ajattelutapa, jolla tämä nykyinen lainsäädäntö ja turvallisuusvaatimuskokoelma on luotu”, hän kuvaa.

Jos pienreaktoreiden koko potentiaali halutaan Suomessa käyttöön, vaatisi se sääntelyn uudistamista.

Silloin esiin nousee esimerkiksi sellaisia konkreettisia kysymyksiä kuin suojavyöhykkeen laajuus. Nykymääräykset ovat yksiselitteiset: ydinvoimalan ympärillä on oltava viiden kilometrin suojavyöhyke, jolla ei saa olla sairaaloita, kouluja tai merkittäviä teollisuuslaitoksia. Lisäksi 20 kilometrin säteelle on luotava varautumissuunnitelma.

Näin suuri suojavyöhyke voi käytännössä estää pienreaktorin käytön kaukolämmön tuotannossa, sillä kaukolämpölaitokset yleensä sijaitsevat lähellä asutusta. Tiippana katsoo, että sääntelyä olisi paikallaan uudistaa.

”Jos tällaisen pienen reaktorin kohdalla pystytään osoittamaan, ettei tällaista suojavyöhykettä tarvita, vaan onnettomuuden seuraukset rajoittuvat laitoksen lähietäisyydelle, ei siinä tapauksessa ole tarkoituksenmukaista vaatia niin suurta suojavyöhykettä kuin nykyisessä lainsäädännössä”, Tiippana sanoo.

Ylipäänsä Tiippana katsoo, että sääntelyssä tarvitaan ajattelutavan muutos. Nykyisin sääntely monin paikoin määrittää, millaisin ratkaisuin laitoksen turvallisuus pitää varmistaa.

”SMR:iä ajatellen tämä pitää kääntää toisin päin. Jotta ei määritellä vääriä tai epätarkoituksenmukaisia turvallisuusratkaisuja, pitää asettaa tavoitteet – vakavaa onnettomuutta ei saa syntyä tai onnettomuuden seurausten pitää jäädä hyvin lähelle laitosta”, Tiippana sanoo.

”Tällaisessa ydinvoiman käytössä kokeneessa maassa pitää antaa luvanhaltijoille vastuuta toteuttaa turvallisuus parhaalla tavalla sen sijaan, että viranomainen suunnittelee laitosta.”

Myös voimaloiden luvitusprosessi pitäisi uudistaa, Tiippana sanoo.

Ratkaiseva askel uuden voimalan luvituksessa on periaatepäätöksen hakeminen valtioneuvostolta ja eduskunnalta. Tiippana haluaisi, että tähän vaiheeseen sisältyvää turvallisuusteknistä arviointia kevennettäisiin. Laitosvaihtoehtojen turvallisuuden arviointi voitaisiin irrottaa periaatepäätöksestä ja toteuttaa erillisenä Stukin ennakkotarkastuksena. Periaatepäätöksellä ei enää lukittaisi laitosvaihtoehtoja tai niiden turvallisuusratkaisuja.

”Lähtökohtaisesti Stukissa näemme tarkoituksenmukaisena, että prosesseja voitaisiin eriyttää. Poliittinen päätös koskisi vain ydinenergian käyttöä ylipäänsä, turvallisuustekninen arvio tehtäisiin siitä erillisenä. Kuitenkin perusedellytys on, että ydinenergian käyttö on turvallista, sen arviointi periaatelupavaiheessa on minusta vähän päälle liimattua.”

Käytännössä näin vältettäisiin tilanteet, jollaiseen Fennovoima ajautui, kun omistajajärjestelyiden seurauksena reaktorityyppi vaihtui. Yhtiö joutui hakemaan kokonaan uuden periaatepäätöksen.

SMR-voimaloita tulee myös Suomeen, Tiippana uskoo. Aikataulua hän ei kuitenkaan uskalla veikata, ja hän toppuuttelee villeimpiä visioita, joissa pienreaktoreita ilmaantuisi joka niemeen ja notkelmaan.

Tiippana muistuttaa, että ydinreaktorin, vaikka pienenkin, käyttäjältä vaaditaan paljon erikoisosaamista.

”Kuka tahansa ei siihen voi ryhtyä. Se vaatii ison organisaation, eikä organisaation koko skaalaudu samassa suhteessa reaktorin koon kanssa. Siellä tarvitaan yhä ydinturvallisuuden, säteilyturvallisuuden, jäteturvallisuuden, ydinmateriaalin hallinnan ja valmiuden osaamista.”

Myös teknologian kehittämisessä on vielä työtä, hän arvioi.

”Näissäkin laitoksissa on turvallisuuden kannalta tärkeitä komponentteja, joiden on täytettävä ydinenergia-alan hyvin tiukat laatuvaatimukset. Niiden saavuttaminen kaupallisella tuotteella ei ole ihan suoraviivaista eikä välttämättä onnistu kerralla. Työtä on paljon myös siellä toimijoiden puolella.”