Ilmarinen arvioi, että työkyvyttömyyseläkkeiden hakemusmäärät pitkittyneestä koronataudista tulevat kasvamaan tänä vuonna.

Työeläkeyhtiö Ilmainen myönsi viime vuonna neljä työkyvyttömyyseläkettä pitkittyneen koronataudin takia. Myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä yksi oli pysyvä.

Ilmariseen viime vuonna tulleessa työkyvyttömyyshakemuksessa oli koronaviruksen aiheuttama jälkitila syynä viidessätoista hakemuksessa.

Hakijoilla oli lisäksi monia vakavalle koronavirusinfektiolle altistavia perussairauksia, ja hakijat olivat iältään keskimäärin lähellä eläkeikää, eläkevakuuttaja kertoo.

"Ilmarisessa hakemusmäärät ovat olleet niin pieniä, että niiden perusteella on vaikea ennustaa tarkasti koronan aiheuttamien työkyvyttömyyseläkkeiden kehitystä tulevaisuudessa. Uskon kuitenkin, että tänä vuonna hakemusmäärät tulevat kasvamaan”, sanoo Ilmarisen työkykyjohtaja Kristiina Halonen tiedotteessa.

Kaikkiaan uusia työkyvyttömyyseläkehakemuksia tuli Ilmariseen viime vuoden aikana noin 10 500. Hakemusten määrä väheni viisi prosenttia edellisvuodesta, ja määrät vähenivät toista vuotta peräkkäin.

Uusia työkyvyttömyyseläkkeitä myönnettiin Ilmarisessa kahdeksan prosenttia edellisvuotta vähemmän.

Yleisimmät syyt Ilmarisessa myönnetyissä työkyvyttömyyseläkkeissä olivat mielenterveyden häiriöt ja tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Mielenterveyssyistä myönnetyt työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät 15 prosenttia. Muissakin sairausryhmissä työkyvyttömyyseläkkeet vähenivät.

"On vaikea analysoida, mikä tilastoissa on koronan vaikutusta ja mikä ei. On kuitenkin epätodennäköistä, että suomalaisten terveys ja työkyky olisi kohentunut korona-aikana näin merkittävästi, mitä työkyvyttömyyseläke- ja kuntoutushakemustilastot meille kertovat”, Halonen sanoo.