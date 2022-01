Suomen arvokkaimpiin yhtiöihin kuuluva Sampo on valumassa vaivihkaa Ruotsiin, eikä paluuta ole näköpiirissä

Sampoa on johdettu jo kaksi vuotta käytännössä Tukholmasta. Sammon vahvin side Suomeen saattaa lopulta olla Björn Wahlroos, joka armottomasta kritiikistään huolimatta viihtyy yllättävän paljon Suomessa. Mutta Wahlrooskin väistyy pian.

Finanssikonserni Sammon pääkonttori Helsingin Fabianinkadulla on nykyään kuin huopatossutehdas, eikä siihen ole syynä koronavirus.

Sammon jättimäisestä sijoitussalkusta huolehtii tätä nykyä konserniin kuuluva Mandatum Asset Management. Salkunhoitajat siirtyivätkin viime syksynä Fabianinkadulta Bulevardille Mandatumin tiloihin. Muuttomatka oli puolitoista kilometriä.

Sammon konsernijohto sen sijaan on muuttanut paljon kauemmas. Sampoa on johdettu käytännössä lähes täysin Tukholmasta käsin siitä asti kun ruotsalainen Torbjörn Magnusson aloitti konsernijohtajana vuoden 2020 alussa.

Osin tämä johtuu koronasta, mutta vain osin. Magnussonin johtoryhmän jäsenistä enää sijoitusjohtaja Patrik Lapveteläinen ja Mandatum Lifen toimitusjohtaja Petri Niemisvirta ovat suomalaisia. Loput ovat ruotsalaisia tai norjalaisia.

Magnusson, joka toimi aiemmin pitkään Ifin toimitusjohtajana, oli tottunut johtamaan Ifin pääkonttorista Tukholmasta käsin. Sitä oli luontevaa jatkaa, sillä If muodostaa valtaosan Sammon omistuksista.

HS:n tietojen mukaan konsernin talousjohtajaksi vuonna 2019 nimitetyn norjalaisen Knut Arne Alsakerin piti kyllä muuttaa asumaan Helsinkiin. Mutta sitten tuli korona, etätyöstä tuli normi. Sittemmin kun asiaa pohdittiin uudelleen, muutosta ei enää tullut muun muassa verotussyistä mitään.

Nyt johto piipahtaa Helsingissä enää harvakseltaan.

Myös Sammon liiketoiminta on yhä suuremmassa määrin muualla kuin Suomessa. Sampohan on lopulta yrityksiä omistava holding-yhtiö, jolla ei varsinaista omaa liiketoimintaa ole.

Vielä kolmisen vuotta sitten Sampo oli innolla mukana Pohjoismaiden suurimman pankin Nordean kehittämisessä. Sampo omisti Nordeasta yli 20 prosenttia. Vuonna 2018 Sammon ja Nordean silloinen hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos siirsi Nordean pääkonttorinkin Suomeen.

Sammon into pankkitoimintaan kuitenkin lopahti nopeasti sen jälkeen, kun Wahlroos teki Torbjörn Magnussonista Nordean hallituksen puheenjohtajan vuonna 2019 ja Wahlroos antoi hänelle tehtäväksi perehtyä pankin liiketoimintaan päätoimisesti.

Magnusson ei nähnyt tiukasti säädellyssä pankkitoiminnassa mahdollisuuksia yhtä korkeisiin marginaaleihin kuin mihin vakuutustoiminnassa oli totuttu. Sampo päätti vetäytyä pankkibisneksestä kokonaan ja keskittyä vakuutustoimintaan.

Nordea-omistus on nyt supistunut vain kuuteen prosenttiin ja loputkin Sampo myynee pian. Torstaina Nordea tiedotti, että Magnusson väistyy Nordean hallituksesta syksyyn mennessä.

Lue lisää: Nordea kertoi torstai-iltana erikoisesta johtaja­vaihdoksesta, joka ennakoi Sammon lopullista liikettä

Nordean tilalle Sampo on ostanut lisää vakuutusliiketoimintaa, brittiläisen Hastingsin. Sammon liiketoiminnasta Suomessa on siis Mandatumin lisäksi enää Ifin suomalainen osa.

Onko jo perusteltua kysyä, kuinka pitkään Sampo ylipäätään on suomalainen yhtiö? Mikä yrityksen kansallisuuden lopulta määrittää?

Virallisesti Sampo on toki yhä suomalainen yhtiö, jonka juridinen pääkonttori on Suomessa. Se on myös listattu Helsingin pörssiin, ei muualle.

Molemmat asiat ovat johdon ja omistajien muutettavissa. Tarvitaan vain yksi yhtiökokouksen päätös.

Sammosta on tehnyt vankasti suomalaisen yhtiön myös suuri suomalainen omistus. Valtion Solidium oli pitkään historiallisista syistä Sammon vankka ankkuriomistaja, mutta parin viime vuoden aikana sekin on myynyt omistustaan.

Valtio omistaa Sammosta enää noin kuusi prosenttia.

Suomalaiset eläkeyhtiöt ovat yhä Sammon kohtuullisen suuria omistajia, mutta ne kohtelevat sijoituksiaan puhtaasti finanssisijoituksina, eikä Sammon kotimaalla ole niille juuri merkitystä.

Sampo on yhä myös suosittu kansanosake. Kaiken kaikkiaan omistuksesta on kotimaassa noin 25 prosenttia.

Sammon ehkä vahvin side Suomeen on lopulta hallituksen puheenjohtaja Björn Wahlroos, jonka luomus Sampo on.

Wahlroos teki vakuutusyhtiö Sammon ja valtiollisen Postipankin pohjalle rakennetusta finanssikonsernista 20 vuodessa yhden Suomen arvokkaimmista yhtiöistä, joka on tuottanut niin valtiolle kuin muille omistajille sievoisen arvonnousun ja osinkovirran.

Sammon lähes 25 miljardin euron markkina-arvon ylittävät Helsingin pörssissä vain Nordea, Nokia, Neste ja Kone.

Sammon menestys on tehnyt myös Wahlroosista itsestään upporikkaan.

Tukholmassa virallisesti asuva Wahlroos viettää Suomessa yhä noin neljäsosan vuodesta, vaikka hän mielellään kritisoikin vanhaan kotimaataan armottomasti.

Työvelvollisuuksien lisäksi hän viihtyy saarihuvilallaan ja kestitsee ystäviä kartanossaan Halikossa metsästyksen merkeissä.

Viime syksyn jahtiviikonloput tosin peruuntuivat, koska koronaepidemian varjossa jyllännyt lintuinfluenssa-aalto tappoi Wahlroosin metsästystä varten kasvattamat fasaanit. Asiasta on kertonut aiemmin Ilta-Sanomat.

Wahlroos kertoi vuosi sitten väistyvänsä Sammon puheenjohtajan paikalta tänä tai viimeistään ensi vuonna. Todennäköisesti hyvässä vireessä oleva Wahlroos väistyy vasta vuoden päästä, vaikka hän täyttääkin ensi syksynä jo 70 vuotta.

Sen jälkeen Sammon side Suomeen on entistäkin ohuempi.