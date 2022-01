Maidontuotannon päästöjen keskiössä ovat nurmen viljely turvemailla sekä lehmien tuottama lanta ja metaani.

Jyrki Peltolan maitotilalla Mäntsälässä on noin 150 lehmää ja 60 eläimen nuorkarja. Kuvassa rapsutettavana ayrshire-lehmä Ruis.

Suomalaiset maidontuottajat ovat luvanneet kuluttajille suuria – nimittäin päästötöntä maitoa.

Valio lupaa nollata koko arvoketjunsa, siis maidon matkan nurmesta pöytään, päästöt vuoteen 2035 mennessä. Juustoportti lupaa vähentää tuotantomäärään suhteutettuja päästöjään puolella vuoteen 2030 mennessä. Arla taas lupaa vähentää viime vuonna mitattua päästölukuaan 30 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Maitomaalla tämä luku on 25 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Tavoitteet ovat kunnianhimoisia ja tärkeitä. Maitotuotteiden osuus suomalaisen ruuan hiilidioksidipäästöistä on noin 20 prosenttia. Lihan osuus taas on noin 40 prosenttia. Maidontuottajien lupauksilla siis todella on merkitystä.

Tällä hetkellä meijerit ovat kuitenkin vasta prosessinsa alussa.

Kuluttajan näkökulmasta kaikki on vielä monimutkaista. Vaikka maitopurkkeihin merkittäisiin hiilijalanjälki, on luvusta hyvin vaikea päätellä, mitä se todella kertoo. Lisäksi kuluttajan on käytännössä mahdotonta vertailla eri brändejä keskenään.

Vähäpäästöisimmän maidon valintaa vaikeuttaa myös se, että yritykset laskevat hiilijalanjälkeään hieman eri tavoin. Yhtenäistä järjestelmää ei ole eikä sopimuksia siitä, mitkä asiat lopulta kuuluu laskea maitolitran päästöihin – valintatilanteita on laskennassa satoja.

Vaikeaa on myös väittää, että suomalainen maidontuotanto olisi jotenkin merkittävästi muuta maailmaa edellä, sillä eri maiden päästölaskelmien tulokset eivät ole automaattisesti vertailukelpoisia.

Mäntsälässä

Maidontuotannossa ylivoimaisesti suurin osa päästöistä, yli 90 prosenttia, syntyy alkutuotannossa eli maitotiloilla. Keskiössä ovat kolme asiaa: lanta, metaani ja turvemaat.

Jos turvemaiden käyttö päätetään laskea mukaan maidontuotannon päästöihin, on sen osuus tekijöistä merkittävin. Kaiken maatalouden päästöistä noin puolet tulee turvemaista, vaikka turvemaata on vain noin kymmenen prosenttia viljelypinta-alasta.

Turvemaan päästöt eivät tietenkään ole yksin maitotilojen harteilla, vaan niitä käytetään kaikessa Suomen maataloudessa.

Yksinkertaistettuna turvemaiden käytössä on kyse siitä, että erityisesti Suomen pohjoispuolella peltoja on raivattu maaperään, jonka pintakerros on turvetta. Turvemaan viljely ja muokkaaminen vapauttavat ilmakehään turpeeseen sitoutunutta hiilidioksidia.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) erikoistutkija Juha-Matti Katajajuuren mukaan realistista ja myös toivottavaa olisi, että ainakin huonotuottoisimmista turvepeltohehtaareista luovuttaisiin eikä uusia peltoja enää raivattaisi turvemaalle.

Valion hiilineutraalin maitoketjun johtaja Juha Nousiainen arvioi, että Valion tilojen pelloista joka viides hehtaari voisi olla tällaista heikkotuottoista turvemaata. Menetysten korvaamiseen tulisi kuitenkin Nousiaisen mukaan löytää kansallinen ratkaisu, jokin taloudellinen kannustin.

Turvemaista tuskin siis ainakaan lähitulevaisuudessa päästään eroon, minkä vuoksi maidontuottajat keskittyvät vähentämään viljelyn päästöjä kouluttamalla tilallisille hiiliviljelyä.

Maidontuotannon kustannukset ovat viimeisen vuoden aikana lähes tuplaantuneet. Yksi suurista Jyrki Peltolan tilan kulueristä on koneissa käytettävä polttoöljy.

Maankäytön lisäksi maidontuotannossa päästöjä aiheuttaa lehmän lanta. Lanta on toisaalta hyvä lannoite, toisaalta ongelma.

Maidontuottajat näkevät ratkaisuna biokaasun, jota voidaan valmistaa lähes kaikesta eloperäisestä materiaalista, myös lehmän jätöksistä.

Esimerkiksi Juustoportti avasi viime vuonna kaksi biokaasuvoimalaa. Valiolla on useampia voimaloita, ja lisäksi se on perustanut St1-energiayhtiön kanssa yhteisyrityksen biokaasun ympärille. Arla puolestaan kokeilee parhaillaan biokaasun tuottamista tiloilla.

Arlan visio on, että tulevaisuudessa maidonkeräilyauto tankkaisi tiloilla maidon lisäksi myös biokaasua.

Jos biokaasu tulevaisuudessa korvaisi laajasti esimerkiksi bensan maitoautojen ja polttoöljyn työkoneiden polttoaineena, pienentäisi se myös maidon hiilijalanjälkeä.

Mäntsälässä maitotilaa pitävä Jyrki Peltola on harkinnut 15 vuotta investointia omaan biokaasuvoimalaan. Peltolan kolme henkilöautoa on muutettu biokaasuautoiksi.

Peltolan lehmien lannalla voisi liikuttaa tilan koneita sekä pitää tilan ja useammankin naapuritalon sähkössä. Tilan päästöjen lisäksi biokaasun tuotto laskisi valtavaksi nousseita sähkö- ja polttoainekustannuksia.

Tällä hetkellä Peltolaa mietityttää vain laitoksen hinta.

Biokaasun laaja käyttöönotto maatiloilla on vielä haaveen tasolla, ja tuotannon kannattavuudessa on haasteita. Esimerkiksi lannan kuljettaminen laitokselle kannattaa heikosti, sillä lannan mukana tulee valtavasti vettä.

Tulevaisuuden vaihtoehtoja voisivat olla pienbiokaasulaitokset navettojen kyljissä tai suuremmat laitokset maatilakeskittymien keskellä.

Kakkaamisen lisäksi lehmä märehtii muuttaessaan nurmea maidoksi. Märehtiminen tuottaa metaania, joka on yksi kasvihuonekaasuista.

Märehtiminen, kuten lantakin, ovat osa lehmää, eikä niiden päästöjä ole mahdollista nollata ilman tuotannon lopettamista. Metaanipäästöjä on kuitenkin saatu lehmien jalostuksella sekä ruokinnan kehittämisellä vähennettyä.

Valion mukaan maitolitrakohtaiset metaanipäästöt ovat viimeisen 60 vuoden aikana laskeneet 36 prosentilla. Käytännössä muutos on saatu aikaan jalostamalla eläimiä tuottavimmiksi ja optimoimalla lehmän ruokavaliota.

Myös Arla kertoo tutkineensa asiaa, ja uudenlaisella ruokinnalla lehmän aineenvaihdunnan hiilijalanjälkeä saadaan laskettua vielä 20 prosentilla.

Luken ja virallisten kasvihuonekaasuinventaarioiden mukaan viimeisen kymmenen vuoden aikana Suomen maatalouden metaanipäästöt eivät ole juuri pienentyneet. Pidemmällä aikavälillä, esimerkiksi viimeisen 30 tai 60 vuoden aikana, päästöt ovat vähentyneet merkittävästi.

Ilmastonmuutos on vain yksi osa ihmisen toiminnan vaikutuksista luontoon. Kasvihuonekaasupäästöjen lisäksi huomiota tulee kiinnittää luonnon rehevöitymiseen sekä monimuotoisuuden häviämiseen.

Varsinkin vesistöjen rehevöitymistä voi vähentää minimoimalla pelloille levitettyjen ravinteiden valumisen sadevesien mukana luontoon. Yksi keino on esimerkiksi sijoittaa lanta suoraan maan sisään.

Luonnon monimuotoisuuteen lehmällä voi hyvinkin olla positiivinen vaikutus, mutta sen saavuttaakseen lehmän on saatava laiduntaa ulkona. Positiivisia alustavia tutkimustuloksia on saatu metsälaidunten käytöstä.

Arlan Suomen hankintajohtaja Sami Kilpeläinen kutsuu laiduntavaa lehmää ”luonnon monimuotoisuuden superteoksi”.

Laidunnuksen lisäksi pienempiä mutta tärkeitä tekoja ovat esimerkiksi monilajisen ja kukkivan nurmen käyttö, kukkaketojen istuttaminen ja linnunpönttöjen asennus.

Maidontuottajan omassa ketjussaan tekemien tekojen lisäksi yksi vaihtoehto on kompensoida päästöjä muualla. Suomalaisista maidontuottajista päästöjen hyvittämiseen on toistaiseksi lähtenyt vain Juustoportti.

Juustoportin ”Vapaan lehmän maitoa” -merkinnällä varustetut maitotuotteet ovat yrityksen mukaan hiilineutraaleja, mikä ei tarkoita, etteikö niiden tuottaminen aiheuttaisi päästöjä. Juustoportti on päättänyt korvata päästönsä esimerkiksi istuttamalla puita päiväntasaajalle.

Juustoportin johtaja Niklas Keski-Kasari kertoo, että yrityksen taktiikka on ensin laskea hiilipäästönsä, sitten vähentää ja lopuksi kompensoida. Kyse on kehästä, joka alkaa aina uudelleen alusta.

Keski-Kasari painottaa, että kompensaatiotekojen täytyy olla kaikilta osin luonnolle hyväksi ja projektien tulee olla sertifioituja. Kompensaatiota tekevä ei saa myöskään unohtaa tekoja omassa ketjussaan.

Arla, Valio, Maitomaa ja Maitokolmio eivät kompensoi päästöjään. Valio ei sulje pois kompensointia vaihtoehtona, mutta Valiolla päästöjen hyvitykseen lähdetään vasta, kun omassa tuotannossa on tehty kaikki mahdollinen. Arla suhtautuu kompensointiin kielteisesti.

”Emme pidä [päästöjen] kompensointia Suomessa millään tavalla kestävänä ratkaisuna”, Arlan Sami Kilpeläinen kertoo.

Maidontuottajat toivovat, että ruuan päästökeskusteluun otetaan jatkossa mukaan myös tuotteen ravintoarvo. Kurkkukilon päästöt ovat juustokiloa huomattavasti pienemmät, mutta niin on myös kurkun ravintosisältö.

Tieteellisen tutkimuksen edistymisen, uusien innovaatioiden sekä konkreettisten toimien lisäksi maidontuottajien tavoitteisiin yltämiseen vaikuttavat myös tunteet.

Koska suurin päästötaakka syntyy tiloilla, on toimienkin tapahduttava siellä. Ihmisten elinkeinosta puhuttaessa ei voida välttyä tunteilta ja asenteilta.

Maidontuottajien mukaan tilojen suhtautuminen uudistuksiin ja ilmastotekoihin vaihtelee, samoin kuin tilakohtaiset päästöt.

Maitomaan Markku Iivosen mukaan ”mieli muuttuu, kun tuloksia tulee”. Moni tilallinen on Iivosen mukaan huomannut, että päästöjä vähentävät teot vähentävät myös kustannuksia.

Tätä mieltä ollaan myös Mäntsälässä, jossa Peltola muistuttaa, että tuotannon tehokkuus alentaa päästöjä ja on kaikkien tilojen etu tehdä työtään mahdollisimman tehokkaasti.

Latolan tila on ollut Jyrki Peltolan suvun hallussa kolmen sukupolven ajan.

Juodaanko tulevaisuudessa, esimerkiksi vuonna 2035, vihreää eli päästötöntä maitoa? Tai voiko leivän päälle todella levittää nollapäästöistä juustoa?

Arlan Sami Kilpeläisen mukaan tavoite on mahdollinen, jos laskelmiin otetaan mukaan peltojen hiilensidonnan positiiviset vaikutukset.

Juustoportti uskoo päästöjen vähentämisen lisäksi kompensaatioon, jonka avulla nollapäätöihin päästään jo.

Luonnonvarakeskuksen Juha-Matti Katajajuuri kuitenkin toppuuttelee. Ilman kompensaatiota ainoa realistinen keino on sitoa suuria määriä päästöjä maaperään.

”Tiedettä kun katsoo, niin aika vaikeaa se kyllä on. Vaatii jonkin sortin ihmettä.”

Katajajuuri kuitenkin muistuttaa, että jos maidontuottajat onnistuvat vähentämään päästöjään lähitulevaisuudessa edes muutamia kymmeniä prosentteja, on vaikutus merkittävä.

”Tutkijana ajattelen, että ei juuri mikään teollisuuden ala pysty neutralisoimaan päästöjään, mutta se, että omilla toimillaan saadaan suuri vähennys ilman kompensaatioita, on ihan mieletön veto ja vie meitä kohti kestävämpää tuotantoa tai kulutusta.”