Veroparatiisina pidetty Sveitsi alkaa vuonna 2024 verottaa suuryrityksiä aiempaa kovemmin.

Sveitsi aikoo ottaa käyttöön erityisesti suurille monikansallisille yhtiöille suunnatun vähimmäisverotason vuonna 2024, ilmoitti maan valtiovarainministeriö torstaina.

Johtavien talousmahtien G20-huippukokous antoi viime vuonna tukensa vähimmäisveroratkaisulle, joka oli neuvoteltu talousjärjestö OECD:n välityksellä.

Sveitsin valtiovarainministerin Ueli Maurerin mukaan yli 750 miljoonan euron liikevaihtoa tekevien yritysten 15 prosentin vähimmäisverotaso varmistetaan aluksi väliaikaisella asetuksella, joka astuisi voimaan 1. tammikuuta 2024.

Ministerin mukaan muutos nostaa noin 200 sveitsiläisyrityksen ja noin 2 000:n Sveitsissä toimivan ulkomaisen yhtiön tytäryhtiön verotasoa.

Maurer ei kommentoinut, miten matalan verotason maana tunnettu Sveitsi aikoo veromuutoksen jälkeen houkutella kansainvälistä liiketoimintaa ja sijoituksia. Maurer ei lähtenyt arvioimaan, kuinka paljon maan verotulot lisääntyisivät muutoksen myötä.

Sveitsissä on ollut olemassa erityisjärjestelyjä, joiden kautta monikansallisten yhtiöiden verotus on voinut jäädä 7,8 prosenttiin.

Väliaikaisen asetuksen jälkeen muutos on Maurerin mukaan tarkoitus viedä perustuslakiin, mikä vaatii kansanäänestyksen.

OECD:n sopimukseen suurten yritysten 15 prosentin yritysveron vähimmäistasosta liittyi lokakuussa 136 maata, jotka edustavat yli 90 prosenttia maailman bruttokansantuotteesta.

Vähimmäisveron on ollut määrä astua voimaan vuonna 2023, mutta esimerkiksi Sveitsi totesi tuoreeltaan, ettei aikataulu ole mahdollinen.

Tarkoituksena on hillitä suurten yritysten verosuunnittelua ja asettaa rajat maiden väliselle kilpailulle, jossa yrityksiä on koetettu houkutella kevyellä verotuksella.

Vähimmäisverolla on ollut kannattajansa, mutta se on myös herättänyt kritiikkiä. Kansainvälinen kehitys­yhteistyö­järjestö Oxfam on kuvaillut sopimusta ”hampaattomaksi”. Järjestön mukaan 15 prosentin vähimmäistaso on liian alhainen ja sopimuksen poikkeukset voivat päästää jättiyhtiöt jatkossakin vähällä.

Teollisuusmaiden keskimääräinen yritysveron taso on 23,5 prosenttia. Suomessa yhteisöveron taso on 20 prosenttia.

Sveitsiä on pidetty veroparatiisina, johon myös useat suomalaiset ovat siirtäneet varojaan menneinä vuosina. Maa tosin alkoi avata tiukkaa pankkisalaisuuttaan vuoden 2013 paikkeilla, minkä jälkeen varoja on siirretty muihin matalan verotuksen maihin.