Nordean nykyinen hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson on nimitystoimikunnan esityksen mukaan jatkamassa puheenjohtajana syyskuun loppuun saakka.

Nordean nimitystoimikunta esittää britti Stephen Hesteriä yhtiön seuraavaksi hallituksen puheenjohtajaksi. Hester nousisi hallituksen jäseneksi kevään yhtiökokouksessa ja siirtyisi hallituksen puheenjohtajaksi lokakuun alussa.

Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Torbjörn Magnusson jatkaisi puheenjohtajana syyskuun loppuun saakka, minkä jälkeen hän siirtyisi hallituksen jäseneksi.

”Nimitystoimikunta on perinpohjaisessa selvitystyössään kiinnittänyt erityistä huomiota hallituksen puheenjohtajan tehtävien menestyksekkääseen siirtämiseen seuraavalle hallituksen puheenjohtajalle”, kertoo nimitystoimikunnan puheenjohtaja Ricard Wennerklint tiedotteessa.

Hester on toiminut 17 vuotta toimitusjohtajana muun muassa Royal Bank of Scotlandissa ja RSA Insurancessa, joka on ruotsalaisen Trygg Hansan sekä Tanskassa ja Norjassa toimivan Codanin omistaja.