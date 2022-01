Myös Coca-Cola Company ja Pepsi ovat aloittaneet kumppanuuksia tuottaakseen niiden virvoitusjuomabrändeihin liittyviä alkoholituotteita.

Energiajuomia valmistava Monster Beverage -yhtiö laajentaa yrityskaupalla alkoholijuomiin.

Kalifornialainen Monster ostaa oluita ja hard seltzer -juomia valmistavan Canarchy Craft Brewery Collectiven 330 miljoonan dollarin eli noin 290 miljoonan euron kaupassa, kertoo uutistoimisto Reuters. Kauppahinta on määrä maksaa yhtiön käteisvaroista eikä siihen kuulu Canarchyn omistamia ravintoloita.

Monsterin toimitusjohtajan Hilton Schlosbergin mukaan yrityskauppa on yhtiölle ”ponnahduslauta” alkoholijuomien maailmaan. Yrityskaupassa Monster saa osaamisen ja lisenssien lisäksi valmista jakelu- ja tuotantoinfrastruktuuria.

Virvoitusjuomayhtiöiden siirtyminen alkoholimarkkinalle on alkanut jo aiemmin. The Wall Street Journalin mukaan Monster on pohdiskellut laajentumista alueelle jo vuosia.

Monsterin suurin osakkeenomistaja on juomajätti Coca-Cola Company, jonka energiajuomabrändeihin kuuluvat Burn- ja Full Throttle -energiajuomat. Noin 200 juomabrändiä omistava Coca-Cola on myös lanseeraamassa Fresca-brändätyn alkoholijuoman yhteistyössä Constellation Brandsin kanssa.

Yhtiön isoin kilpailija Pepsi taas on solminut yhteistyön Samuel Adams -oluista tunnetun Boston Beerin kanssa. Kumppanuuden tuloksena kauppoihin on tulossa Mountain Dew -energiajuomabrändillä markkinoitava alkoholijuoma.