Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson jatkaa hallituksen puheenjohtaja syyskuuhun, jolloin puheenjohtajaksi vaihdetaan britti Stephen Hester. Sampo luopunee Nordea-omistuksistaan tämän vuoden kuluessa, kirjoittaa HS:n taloustoimittaja Anni Lassila.

Nordea tiedotti torstai-iltana, että pankin hallituksen puheenjohtaja vaihtuu. Hieman erikoisesti vaihto tapahtuu kuitenkin vasta ensi syksynä, vaikka pankin yhtiökokous pidetään tavalliseen tapaan maaliskuussa.

Sammon konsernijohtaja Torbjörn Magnusson jatkaisi nimitystoimikunnan esityksen mukaan hallituksen puheenjohtajana maaliskuussa, mutta jo tuolloin hallitukseen esitetään valittavaksi britti Stephen Hesteriä.

Hester siirtyisi puheenjohtajaksi lokakuun alussa.

Stephen Hesteriä esitetään Nordean hallituksen puheenjohtajaksi.

Nordea ei tarkemmin täsmennä erikoisen aikataulun syytä. Se saattaa liittyä pankkivalvojan eli Nordean tapauksessa Euroopan keskuspankin vaatimuksiin.

Pankkivalvojat ovat viime aikoina olleet hyvin tiukkoja finanssialan yhtiöiden vastuuhenkilöiden pätevyyden suhteen. Usein pörssiyrityksen hallituksen puheenjohtajaksi valittava on ollut jo aiemmin hallituksen jäsenenä ja näin perehtynyt hallittavansa liiketoimintaan.

Hester nousee puheenjohtajaksi Nordean ja pohjoismaisen pankkimaailman ulkopuolelta. Hän on aiemmin toiminut muun muassa jättipankki Royal Bank of Scotlandin toimitusjohtajana.

Nordea korostaakin tiedotteessa, että Hester tuntee finanssialan ja pohjoismaiden kulttuuriin.

Nimitysvaliokunta kertoo myös konsultoineensa asiassa Nordean konsernijohtajaa Frank Vang-Jenseniä, mikä on hieman erikoista, koska hallituksen puheenjohtaja on toimitusjohtajan esimies eikä toisin päin.

Hallituksen kokoonpanosta päättää Nordean yhtiökokous. Esityksen valmistelee nimitystoimikunta. Loput hallitusnimet julkistetaan myöhemmin.

Magnussonin väistyminen on sinänsä looginen jatke Sammon strategialle. Finanssikonserni on päättänyt keskittyä vakuutusliiketoimintaan ja se on myynyt kuluneen vuoden aikana vauhdikkaasti Nordea-omistustaan.

Vielä puolitoista vuotta sitten Sampo omisti yli viidenneksen Nordeasta. Tuoreimman omistajaluettelon mukaan sen omistus on supistunut 6,2 prosenttiin. Loputkin osakkeet Sampo myynee tämän vuoden kuluessa.