Hallituksen koronaryhmä suositteli viime viikolla koronavirukselta tehokkaammin suojaavien FFP2-maskien käytön laajentamista.

Omikronvariantin levitessä koronavirusepidemia on kiihtynyt Suomessa nopeasti, mikä näkyy myös ostokäyttäytymisessä. Kauppaketju S-ryhmän myyntidatasta selviää, että FFP2-hengityssuojainten myynti on lisääntynyt.

Niiden suojausteho koronavirusta vastaan on parempi kuin ainakin aiemmin yleisemmin käytettyjen suu-nenäsuojainten. Hallituksen koronaryhmä suositteli viime viikolla FFP2-maskien käytön laajentamista.

FFP2-suojainten saatavuus on S-ryhmän mukaan tällä hetkellä hyvä. S-ryhmä kertoo, että tämän vuoden puolella ketjun varastolle on lennätetty Finnairin koneilla noin 20 miljoonaa FFP2-suojainta. Myös kirurgisia suu-nenäsuojaimia on täydennetty 10 miljoonalla kappaleella.

”FFP2-hengityssuojainten myynti oli joulukuussa kolminkertaista verrattuna edellisvuoteen. Tämä on luonnollista nyt, kun viranomaiset ovat vahvasti muistuttaneet kasvomaskien käytöstä ja hallituksen koronaministeriryhmä suosittanut nimenomaan FFP2-hengityssuojaimia”, kertoo S-ryhmän myyntipäällikkö Marko Väänänen tiedotteessa.

”Siinä, missä aiemmin suomalaiset ostivat pääosin kirurgisia IIR-maskeja, ovat FFP2-suojaimet nyt ohittaneet ne myydyissä pakkausmäärissä.”

FFP2-maskit pysäyttävät oikein käytettynä noin 95–99 prosenttia pienpartikkeleista. Kirurgisissa maskeissa suojausteho jää istuvuudesta riippuen noin 20–70 prosenttiin, kertoi väitöskirjatutkija ja lääkäri Lotta Oksanen HS:n jutussa viime elokuussa.

FFP2-maski suojaa siis muiden ihmisten lisäksi tehokkaasti myös käyttäjäänsä.