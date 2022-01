BBC:n lupamaksut poistetaan vuodesta 2027: ”Aika, jolloin vanhuksia uhataan vankeus­tuomioilla ja voudit kolkuttavat oville, on ohi”, kulttuuri­ministeri Dorries julisti

BBC:n tulee suunnitella rahoituksensa uudelleen ja leikata toimintojaan.

Britannian yleisradioyhtiö lupamaksu poistetaan vuodesta 2027 lähtien, ja julkisen palvelun yhtiön rahoitus jäädytetään kahdeksi seuraavaksi vuodeksi, pääministeri Boris Johnsonin hallitus ilmoitti.

Asiasta uutisoineen The Guardian -lehden mukaan ilmoitus pakottaa BBC:n sulkemaan osan palveluistaan ja tekemään lisää leikkauksia.

Kulttuuriministeri Nadine Dorries kertoi, että lupamaksu, jota vaaditaan television ja iPlayer-suoratoisto-ohjelmien katsomiseen pysyy ennallaan vuoteen 2024 asti 159 punnassa eli noin 190 eurossa.

Sen jälkeen lupamaksun odotetaan nousevan loppujen kolmen vuoden ajaksi hieman, The Guardian kertoo.

Dorries kertoi samassa yhteydessä, että lupamaksuun perustuva BBC:n rahoitusmalli loppuu vuoden 2026 lopussa.

”Aika, jolloin vanhuksia uhataan vankeustuomioilla ja [ulosoton] voudit kolkuttavat oville, on ohi”, Dorries sanoi.

”On aika keskustella ja väitellä uusista tavoista rahoittaa, tukea ja myydä loistavaa brittisisältöä.”

Uutinen kerrottiin medialle osana toimia, joiden tarkoituksena on kasvattaa pääministeri Boris Johnsonin suosiota, kun vaatimukset hänen eroamisestaan ovat viime päivinä kiihtyneet, The Guardian arvioi.

Lehden mukaan rahoituksen vaihtoehtoina ovat esimerkiksi tilauspohjaiset palvelut ja osittainen toimintojen yksityistäminen.

The Mail on Sundayn haastatteleman hallituslähteen mukaan odotettavissa on jupinaa siitä, kuinka suosittujen ohjelmien käy ennen leikkauksia.

”Se on BBC:n osalta ohi sellaisena kuin sen tunnemme. Valtiojohtoisen television aika on päättynyt”, Dorriesin liittolainen arvioi.

Julkisen palvelun ohjelmiston kustannukset ovat Britanniassa kasvussa kahdesta ainakin syystä.

Inflaatio nostaa hintoja samaan aikaan kun Netflixin, Amazonin ja Applen suoratoistopalveluiden vuosibudjetit nousevat ja lisäävät kilpailua.

BBC muistutti sunnuntaina uutispalvelussaan, että yli 75-vuotiaiden täytyi ryhtyä maksamaan lupamaksua vasta vuonna 2020. Aiemmin television katselu oli ollut yli 75-vuotiaille ilmaista.

Tv-lupamaksun maksamatta jättäminen ei myöskään ole vankeusrangaistukseen johtava rikos, joskin se saattaa olla perimistoimien epäonnistuttua vihoviimeinen keino, uutistoimitus kertoi.

Viime vuonna hallitus oli harkinnut lupamaksujen maksamatta jättämisen dekriminalisoimista, mutta hanke oli hylätty.

BBC on jo alkanut valmistautua lupamaksujen loppumiseen.

Rahoitusmalliksi on ehdotettu muun muassa yleistä laajakaistamaksujen yhteyteen liitettävää maksua tai rahoituksen saamista suoraan budjettivaroista.

Neuvottelut lupamaksun lakkauttamisesta olivat vireillä jo ennen Dorriesin nimittämistä tehtäväänsä syksyllä 2021.