Lufthansa ilmoitti, että se saattaa joutua lentämään 18 000 tarpeetonta lentoa tänä talvena. Euroopan komission mukaan EU:n säännöt eivät velvoita lentämään tyhjiä lentoja.

Lufthansan matkustajakone nousi Frankfurt am Mainin kentältä joulukuussa.

Euroopassa taivas täyttyy tänäkin talvena haamulennoista, jotta lentoyhtiöt säilyttävät nousu- ja laskuaikansa Euroopan suurimmilla lentokentillä.

Tyhjiä tai lähes tyhjiä lentoja saatetaan lentää Euroopassa kymmeniätuhansia, sillä esimerkiksi saksalaisen lentoyhtiö Lufthansan toimitusjohtaja Carsten Spohr myönsi Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitungin haastattelussa joulukuussa, että yhtiö joutuu lentämään tänä talvena 18 000 tarpeetonta lentoa. Samaan konserniin kuuluva Brussels Airlines kertoo lentävänsä 3 000 lentoa ilman matkustajia tällä kaudella, belgialainen Le soir -lehti kertoi tammikuun alussa.

Lufthansa kertoi myös peruvansa 33 000 talvikaudelle suunniteltua lentoaan. Luku vastaa 10:tä prosenttia sen talven lentosuunnitelman lennoista.

Niin kutsutuilla haamulennoilla tarkoitetaan tyhjiä tai lähes tyhjiä lentoja, joita lennetään, jotta lentoyhtiöt säilyttävät nousu- ja laskeutumisvuoronsa tärkeillä lentokentillä. Jos niin sanottuja slotteja ei käytä, lentoyhtiöt voivat menettää ne.

Sama ilmiö oli esillä jo koronapandemian alussa maaliskuussa 2020, kun brittilentoyhtiöt kertoivat joutuvansa lentämään puolityhjiä tai jopa tyhjiä koneita pitääkseen lentoslottinsa. Maaliskuussa 2020 ilmailualaan keskittyvä Simple Flying -media kertoi, että myös esimerkiksi lentoyhtiö Ryanair lensi haamulentoja.

Tuoreet esimerkit osoittavat, että nyt lähes kaksi vuotta myöhemmin ilmiö ei ole kadonnut minnekään.

Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) ilmailusta vastaavan johtajan Jari Pöntisen mukaan suomalaiset lentoyhtiöt eivät lennä haamulentoja.

Pöntisen mukaan kuitenkin esimerkiksi Keski-Euroopassa lennetään tyhjillä koneilla. Pöntinen selventää, että lentoslotit ovat erityisen arvokkaita verkostolentoyhtiöille, sillä jatkoyhteyksien kannalta niiden täytyy säilyttää tietyt aikataulut.

Toisin sanoen, jos eurooppalaisen lentoyhtiön kone lentää esimerkiksi Pariisista Helsinkiin, josta matkustajat jatkavat vaikkapa Tokioon, on tiettyjen lentoslottien säilyttäminen tärkeää. Jos lentoyhtiö menettää slottinsa ja järkevän aikataulun, tällainen verkostoperiaate romuttuisi, Pöntinen sanoo.

Pöntinen toteaa, että haamulennot ovat ympäristöllisesti järjettömiä, eivätkä ne ole vastuullisia kustannussyistäkään.

”Ei lentokonetta ole tarkoitettu lentämään tyhjänä. Ympäristön kannalta niissä ei ole ollenkaan järkeä”, Pöntinen sanoo.

EU luopui koronapandemian alussa säännöstään, jonka mukaan lentoyhtiöiden täytyi käyttää vähintään 80 prosenttia niille annetuista lähtö- tai saapumisajoista. Mikäli yhtiöt eivät noudata aikoja, ne voidaan menettää kilpailijoille.

Pandemian aikana raja on palautettu, mutta sitä on laskettu 50 prosenttiin. Joulukuussa komissio kertoi, että kesäkaudella raja on 64 prosenttia.

Liikenne- ja viestintäministeriö kertoi maanantaina Twitterissä, että liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakka (sd) on yhdessä Belgian, Tanskan ja Italian ministerikollegoidensa kanssa pyytänyt EU-komissiolta lisää joustavuutta sen lentoslotteja koskevaan sääntöön.

Euroopan komission liikenneasioista vastaava tiedottaja Stefan de Keersmaecker totesi viime torstaina Twitterissä, että EU:n säännöt eivät velvoita lentoyhtiöitä lentämään tyhjillä koneilla.

”Päätös lentää tai olla lentämättä on lentoyhtiön tekemä kaupallinen päätös, ei seurausta EU:n säännöistä”, De Keersmaecker kirjoittaa.

Hänen mukaansa 50 prosentin raja perustuu Euroopan ilmailun sujuvuudesta vastaavalta Eurocontrolilta saatuun dataan ja ennusteisiin. Sidosryhmät hyväksyivät järjestelyn laajasti, hän kirjoittaa.

Eurocontrolin mukaan Euroopassa lennettiin viime viikolla keskimäärin 67 prosenttia lennoista verrattuna vuoteen 2019. Maaliskuussa 2022 Eurocontrol ennustaa lentoliikenteen olevan 85 prosentin tasolla verrattuna vuoteen 2019.

De Keersmaeckerin mukaan lentoyhtiöt voivat myös pyytää poikkeusta slottien täyttämättä jättämiseen, jos reittiä ei voida operoida esimerkiksi uuden virusvariantin ilmaantuessa.

Komission vanhempi virkamies totesi uutistoimisto Reutersille, että haamulentokeskustelussa on kyse ”tarpeettomasta hössötyksestä”. Hänen mukaansa ei ole todisteita siitä, että lentoyhtiöt, Lufthansa mukaan lukien, lentäisivät tyhjiä lentoja.

Saksalaisen Deutsche Wellen mukaan Lufthansan tiedottaja painotti, että 18 000 lentoa eivät ole tyhjiä lentoja. Sen sijaan Lufthansa puhuu tarpeettomista lennoista. Tiedottaja kuitenkin totesi, että lennoille on heikosti kysyntää, mutta ne täytyy joka tapauksessa lentää lentoslottien vuoksi.

Lähes 290:tä lentoyhtiötä edustava lentoyhtiöiden kansainvälinen etujärjestö IATA arvosteli vielä vuoden 2021 kesällä kovasanaisesti komission päätöstä 50 prosentin lentoslottien käyttörajasta. IATA:n mukaan komission päätös on vastoin kaikkia komissiolle esitettyjä todisteita.

IATA:n mukaan oli ironista, että aiemmin kesällä komissio julkisti kasvihuonekaasujen nettopäästöjen vähentämiseen pyrkivän Fit for 55 -ilmastopaketin, mutta lentoja koskeva päätös voi pakottaa yhtiöt lentämään kysynnän tasosta huolimatta.

Samasta asiasta komissiota kritisoi Lufthansan Spohr joulukuussa. Lufthansan tiedottaja totesi Deutsche Wellen mukaan, että esimerkiksi Yhdysvallat on luopunut väliaikaisesti slottisäännöistä koronapandemian aikana.

IATA:n sanat ovat lieventyneet sitten kesän, sillä joulukuussa IATA puolestaan kiitti komissiota siitä, että päätös nostaa kesäkaudella rajaa 64 prosenttiin tuli ajoissa ja siitä, ettei vielä palattu pandemiaa edeltäneeseen tasoon.

Kritiikkiä on saanut myös Lufthansa. Halpalentoyhtiö Ryanairin mukaan Lufthansa haluaa vain suojella lentoslottejaan, jottei se menettäisi niitä halpalentoyhtiöille.

Finnair on todennut, ettei se lennä haamulentoja. Finnairin viestintäpäällikkö Mari Kanervan mukaan ”täysin tyhjiä lentoja ei mielestämme ole järkevä lentää”.

Kanerva vastaa sähköpostilla, että useilla yhtiölle tärkeillä lentoasemilla asiakkaat ovat käyttäneet reittejä myös koronapandemian aikana. Lisäksi Kanerva toteaa, että Finnairilla on laivastossaan myös pienempiä konekokoja, mikä on myös osaltaan mahdollistanut useiden lentojen operoinnin, vaikka asiakkaita on ollut vähemmän.

Erityisesti kaukoliikenteessä korkea rahtikysyntä tukee joidenkin reittien lentämistä, vaikka matkustajamäärät olisivat pienempiä, Kanerva toteaa.

Finnair ilmoitti viime viikolla, että se karsii ennakoivasti noin 20 prosenttia helmikuun suunnitelluista lennoista omikronmuunnoksen ja flunssakauden aiheuttamien sairauspoissaolojen takia.