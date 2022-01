Gloo-niminen pieni yritys kaivaa verkosta tietoa ihmisistä, jotka saattaisivat olla vastaan­ottavaisia evankeliumin julistukselle ja seurakunnan yhteydenotolle.

Westside Family Church on kirkkokuntiin kuulumaton kristillinen kirkko lähellä Kansas Cityä. Kuvassa kirkon jumalanpalvelukseen osallistuvia ihmisiä.

Riivaako suru? Onko velkaa liikaa? Tai uhkaako avioero? Yhdysvalloissa apuaan tarjoavien joukossa on kirkkoja, jotka hyödyntävät jäsenhankinnassaan niin sanottua big dataa eli suuriin, digitaalisiin tilastoaineistoihin perustuvaa massadataa.

Pieni yritys nimeltä Gloo on asemoinut itsensä vankkaan asemaan hankkeessa, jossa analysoidaan yhdysvaltalaisten henkilökohtaista toimintaa verkossa. Yritys auttaa kirkkoja tavoittamaan ihmisiä, jotka todennäköisimmin olisivat avoimia niiden sanomalle ja liittyisivät seurakuntien jäseniksi.

Evankeliumin levittämisen täsmämenetelmä hyödyntää tekniikoita, joita on jo pitkään käytetty yrityksissä ja poliittisissa kampanjoissa. Ne perustuvat dataan, jonka avulla haetaan kohteiksi soveltuvat kuluttajat. Uskonnon alalla keskitytään kuitenkin henkilökohtaisempiin tietoihin, joiden analysoinnissa yritetään tunnistaa ihmisten elämän vaikeimmat hetket.

Vähittäiskauppa tai poliittiset ehdokkaat lähettävät verkkoilmoituksiaan ihmisryhmille, joilla on tiettyjä yhteisiä ominaisuuksia, kuten ostotottumukset tai muut tekijät, joita mainosalustat jättävät mainostavien asiakkaidensa valittaviksi. Aivan samalla tavalla kirkot voivat lähettää Gloon avulla mainoksia sellaisille ihmisille, joiden ne uskovat suhtautuvan myönteisimmin kirkon jäsenyyteen tai joita kirkot uskovat voivansa auttaa.

Kirkkojen mukaan henkilökohtaisen kriisin kohtaavat ihmiset ovat todennäköisimmin avoimia yhteydenottoyrityksille – ja Gloo murskaa dataa yrittäessään tunnistaa sellaiset ihmiset.

Yritys on kertonut markkinointimateriaalissaan pystyvänsä data-analyysin pohjalta ennustamaan sellaisten ihmisten käyttäytymistä, joilla saattaa olla avioliittoon liittyviä ongelmia, jotka kärsivät masennuksesta tai ahdistuksesta tai joilla on taipumuksia huumeiden käyttöön. Näiden samojen markkinointiasiakirjojen mukaan Gloo ottaa huomioon tuhansia kolmansien osapuolten kautta saamiaan datapisteitä ja tietoa, jota se itse kerää yhteistyökumppaneinaan olevien kirkkojen avulla.

The Wall Street Journalin aloitettua raporttinsa Gloosta yhtiö ilmoitti, ettei se enää käytä mielenterveyteen liittyviä tietoja ja että se oli muuttanut joitakin aikaisempia käytäntöjään. Yksi yrityksen suurimmista tietojen toimittajista lopetti siinä vaiheessa suhteensa Gloon kanssa.

Gloo tekee myös verkkosivuja, joissa tarjotaan surusta tai avio-ongelmista kärsiville ihmisille yhteyttä paikallisiin kirkkoihin. Näitä sivuja markkinoidaan sosiaalisen median tai Googlen mainoksissa, jotka kytketään tiettyihin hakuehtoihin kuten yksinäisyyteen. Ihmiset voivat kertoa sivuilla nimensä ja yhteystietonsa, ja Gloo välittää tiedot eteenpäin.

Gloo kertoo, että yli 30 000 kirkkoa on ilmoittautunut mukaan sen alustalle. Määrä vastaa yhtiön mukaan noin kymmentä prosenttia kaikista kirkoista Yhdysvalloissa. Osa asiakaskunnasta saa palvelut ilmaiseksi, osa maksaa niistä. Maksavan asiakkaan keskimääräinen vuosimaksu on 1 500 dollaria (noin 1 300 euroa).

Joillekin kirkoille verkkomainonta on osa pyrkimyksiä pitää seurakunnat toiminnassa. Pandemia on kiihdyttänyt niiden vuosia kestänyttä jäsenmäärän laskua.

Westside Family Church on kirkkokuntiin kuulumaton kristillinen kirkko lähellä Kansas Cityä Kansasin osavaltiossa. Se on käyttänyt Gloon verkkomainontaa yrittäessään tavoittaa ihmisiä, jotka kamppailevat taloudellisten ongelmien kanssa tai joilla on vaikeuksia selvitä pandemian seurauksista.

”Kirkko on sitoutunut toimimaan kustannuksista välittämättä löytääkseen sen yhden eksyneen lampaan, joka tarvitsee apua”, sanoo Westsiden johtava pastori Randy Frazee.

Hänen mukaansa Westsiden tavoitteena ei ole yksinomaan löytää uusia jäseniä. Se haluaa auttaa koko yhdyskuntaa.

”On paljon ihmisiä, jotka kärsivät ja ovat yksinäisiä”, Frazee sanoo. ”Jollet sinä tule kirkkoon, kirkko tulee sinun luoksesi.”

"Kirkko on sitoutunut toimimaan kustannuksista välittämättä löytääkseen sen yhden eksyneen lampaan, joka tarvitsee apua", sanoo Westsiden johtava pastori Randy Frazee.

Gloosta kerrotaan, että yrityksen perustamisen takana oli moraalinen velvoite antaa kirkoille pääsy samanlaiseen dataan ja teknologiaan, joita suuryrityksetkin käyttävät.

”Me uskomme olevamme oikealla asialla. Ja Gloo on sitoutunut toimimaan oikein”, yritys kertoo kirjallisessa lausunnossaan.

Sen mukaan Gloo noudattaa Kalifornian ja muiden osavaltioiden yksityisyyttä suojaavia lakeja sekä Applen ja Alphabetin Googlen käytäntöjä yksityisyyden suojaan liittyen.

”Me kutsumme itseämme luotettavaksi persoonallisuuden kasvun alustaksi”, Scott Beck sanoo. Hän on toinen Gloon perustajista, sijoittaja ja entinen johtaja ketjuissa Blockbuster, Boston Market ja Einstein Bros. Bagels.

Beck käynnisti Gloon vuonna 2010. Sen pääkonttori on Boulderissa Coloradossa, ja se tekee yhteistyötä myös erilaisista riippuvuuksista toipuville tarkoitettujen keskusten kanssa.

Gloon markkinointidokumenteissa kerrotaan yhtiöllä olevan Yhdysvalloissa noin 245 miljoonan ihmisen profiilit.

Samat dokumentit kertovat myös eräästä yhtiön hankkeesta: Gloo hankki datan toimittajalta listat 30 000:sta eronneesta avioparista Yhdysvalloissa. Sen jälkeen yhtiö selvitti, mitä yhteistä näillä pareilla oli.

Mukaan vertailuun otettiin ahkera luottokortin käyttäminen, tuoreet matkavaraukset ja alhainen todennäköisyys oman terveydentilan hoitamiselle. Näiden tekijöiden avulla Gloo löysi markkinointimateriaalinsa mukaan yli 33 miljoonaa naimisissa olevaa amerikkalaista, joiden käyttäytyminen oli samantyyppistä kuin eronneilla pareilla.

Gloo tarjoutuu toimittamaan kirkoille tietoiskuja, joiden avulla ne ymmärtävät paremmin yhteisöjään ja saavat pappinsa keskittymään tärkeisiin asioihin.

Gloo-alustan Westside Family Church -kirkolle syyskuussa tekemä raportti ennusti, että 25 prosenttia avioliitoista viiden mailin eli noin kahdeksan kilometrin säteellä saattaa olla eron partaalla. Lisäksi raportin mukaan ihmisistä 26 prosenttia joutuisi luultavasti opioidikoukkuun ja kolmessa prosentissa kotitalouksista on ihmisiä, jotka ovat masentuneita tai ahdistuneita.

Gloon mukaan tällaiset kolmansilta osapuolilta saadut tiedot annetaan käyttäjille aina nimettöminä. Yhtiö ei paljasta ihmisten nimiä tai tarkkoja osoitteita. Vastauksena Journalin kysymykseen yhtiö kertoi aloittaneensa tunnistamistietojen poistamisen omista tietokannoistaan viime vuonna.

Yhtiö sanoi alun perin, että sen perustiedot kuluttajien demografiasta ja taloudesta olivat peräisin Wunderman Thompson -yhtiöltä, jonka omistaa jättimäinen mainostoimisto WPP.

Wunderman puolestaan kertoi keräävänsä kuluttajatietoa useista eri lähteistä, joihin kuuluu lisensioituja datakumppaneita ja vapaaehtoisia kuluttajakyselyitä. Wunderman vakuutti, että asiakkailta vaaditaan sen datan hyödyntämisessä toimialan parhaita käytäntöjä. Tämä data ”ei sisällä tietoja riippuvuuksista, kuten alkoholismista tai opioidiriippuvuudesta”.

Wunderman ilmoitti joulukuussa lopettaneensa sopimuksensa Gloon kanssa ja pyytäneensä tietojensa poistamista Gloon järjestelmästä. Syytä toimenpiteelleen Wunderman ei suostunut ilmoittamaan.

Gloon mukaan Wunderman irtisanoi sopimuksen, koska kumppanuus oli tullut julkisuuteen. Gloo kertoi käyneensä jo keskusteluja yhteistyöstä muiden datan toimittajien kanssa.

Gloo kieltäytyi kertomasta, kuinka se tunnistaa ihmiset, joilla on mielenterveys- ja päihderiippuvuusongelmia tai mistä se saa tällaista tietoa. Syyksi kerrotaan luottamukselliset sopimukset dataa tuottavien kolmansien osapuolten kanssa. Scott Beck sanoi myöhemmin, että Gloo oli lopettanut näihin kategorioihin liittyvän datan käytön.

Asiakkaat voivat yhdistää omat sisäiset tietokantansa Gloon kanssa, mikä vain kasvattaa yhtiön datavarantoa. Yhtiö tarjoaa teknologiaa, jota kirkot voivat panna omille verkkosivuilleen tietojen keräämiseksi. Sillä on myös kyselylomakkeita, joita kirkot voivat antaa seurakuntalaistensa täytettäviksi.

Monet yritykset ovat oppineet luottamaan kolmansiin osapuoliin hankkiessaan tietoja, jotka auttavat löytämään yleisöjä nopeasti kasvavassa digitaalisen mainonnan maailmassa. Useimmilla kuluttajilla on kuitenkin vain hämärä käsitys siitä, millaista tietoa tarkkaan ottaen kerätään ja kuinka sitä käytetään. Yhdysvalloissa tietojen yksityisyyttä ei säätele yksikään yksityiskohtainen liittovaltiotason laki, tosin jotkut osavaltiot ovat laatimassa omia lakejaan.

Jotkut säännöt ovat muuttumassa. Apple rajoittaa tänä vuonna laitteidensa käyttäjien seurantaa, ja Google suunnittelee samanlaisia rajoituksia Chrome-selaimelleen.

Kirkot ja voittoa tavoittelemattomat yhdistykset ovat jo kauan käyttäneet perinteistä mainontaa. Nyt ne hyödyntävät muita alustoja löytääkseen ihmisiä, joiden ne uskovat olevan kriisissä. Jotkut luovat omaa verkkosisältöä mielenterveysasioista tai yrittävät löytää ihmisiä mainostamalla Facebookissa. Se antaa omien, monimutkaisten algoritmiensa avulla mainostajille mahdollisuuden suunnata viestinsä tietyille kohderyhmille.

Facebookin emoyhtiö Meta Partners sanoo, että se noudattaa tiukkoja periaatteita kohdennetun mainonnan käytössä ja antaa käyttäjille työkalut heidän näkemiensä mainosten hallintaan.

Kirkkojen mielestä data auttaa niitä löytämään tehokkaammin uusia jäseniä.

”Kirkot haluavat tietää, kuka olet, ne haluavat ennustaa kapasiteettiasi antaa ja todennäköisyyttä siihen, että jätät ohjelman kesken – ne ovat ihan samoja konsepteja, jotka soveltuvat pankille”, Tal Frankfurt sanoo.

Hän on Cloud for Good -nimisen yrityksen perustaja ja toimitusjohtaja. Se on konsulttiyritys, joka tekee töitä uskonnollisten ja muiden voittoa tavoittelemattomien ryhmien kanssa.

Seitsemännen päivän adventistikirkko on luonut omat Facebook- ja Instagram-mainoksensa. Ne on tarkoitettu eriasteisesta stressistä kärsiville ihmisille, kuten sairaaloiden potilaille ja tentteihin valmistautuville opiskelijoille.

”Elämässä ei joskus ole mitään järkeä. Me olemme täällä rukoillaksemme sinun puolestasi”, sanotaan yhdessä ehdotelmassa sairaalapotilaille tarkoitetuksi Facebook-mainokseksi.

Westsiden johtava pastori Randy Frazee tutkii Gloon dataa.

Sam Neves, adventistikirkon pastori ja viranhaltija kirkon maailmanlaajuisessa päämajassa Silver Springissä Marylandissa, kertoo kirkon saaneen enemmän vastauksia laajalle yleisölle tarkoitetuista kuin erityisryhmiä tavoittelevista mainoksistaan. Yksi kirkon tavoitteista on ehkäistä itsemurhia tarjoamalla ilmaista papin tukea verkossa.

Kriisin uhatessa ihmiset ovat todennäköisesti vastaanottavaisempia kirkon sanomalle. Näin sanoo Jason Ake, Waypoint Creativen omistaja. Se on digitaalisen markkinoinnin yritys, joka on auttanut kirkkoja niiden viestien kohdentamisyrityksissä.

Jotkut Waypoint Creativen asiakkaista ovat myös Gloon käyttäjiä.

”Kriisi on laaja käsite. Se saattaa johtua kuolemantapauksesta perheessä, se voi ehkä tarkoittaa myös masennusta tai ahdistusta”, hän sanoo.

Tavoite on Aken määritelmän mukaan käännyttää sellaisia ihmisiä, jotka antavat sähköpostiosoitteensa tai puhelinnumeronsa, ja pitää heidät mukana – aivan samalla tavalla kuin tuotebrändin markkinointikampanjassa. Hänen digimarkkinointiyrityksensä on auttanut Westsideä kohteiden löytämisessä.

Gloo hankki äskettäin Dallasin ja Fort Worthin alueella toimivalle baptistikirkolle yhteyden yli tusinaan ihmiseen, jotka kamppailivat avio-ongelmien, ahdistuksen ja surun kaltaisten vaikeuksien kanssa. Kirkon pastorin Chris Cunningtonin mukaan heidät löydettiin sen jälkeen, kun he olivat tehneet näihin aiheisiin liittyviä Google-hakuja.

Yksi heistä oli nainen, jonka perheenjäsen kuoli covid-19-tautiin. Cunnington kertoo hänen liittyneen ensin kirkon surevien tukiryhmään ja päättäneen sen jälkeen osallistua jumalanpalvelukseen seuraavana sunnuntaina.

Hänen mukaansa seurakunnan työntekijät käyvät kahdenkeskisiä keskusteluja Gloon heille lähettämien ihmisten kanssa ja tarjoavat heille joskus kyytejä kirkolle.

”Me puhumme Gloon kanssa samaa kieltä. Näemme mahdollisuuden puhua ihmisille, jotka ovat jo valmiiksi liikkumassa kirkon suuntaan”, hän sanoo.

Gloon Beck kertoo, että pandemian alusta alkaen yhtiö on keskittynyt auttamaan kirkkoja saamaan enemmän huomiota Google-hauissa. Gloo tarjoaa kirkoille ohjelmaa, jossa ne yhdistävät resurssejaan ja ostavat yhdessä hakujen avainsanoja. Yksittäisellä kirkolla ei Beckin mukaan ole varaa sellaiseen.

Kun käyttäjät etsivät sellaisia avainsanoja ja termejä kuin ”kuinka käsitellä surua” tai ”kuinka vahvistaa avioliittoa”, he saattavat saada vastaukseksi mainoksen, joka johtaa heidät Gloon luomalle avaussivulle. Se kehottaa heitä jättämään yhteystietonsa, jotta paikallisen kirkon edustaja saisi heihin yhteyden. Käyttäjät voivat päätyä avaussivulle myös Facebookin kohdistettujen mainosten kautta.

Kun tiedot on annettu, Gloon ohjelma yhdistää käyttäjän Gloon paikallisen asiakaskirkon kanssa. Yhtiön mukaan kirkko valitaan sen maantieteellisen läheisyyden, sen tarjoamien ohjelmien ja kapasiteetin perusteella.

Margo McClinton Stoglin työskenteli Dallasissa Concord-kirkossa ja sen neuvontapalveluita tarjoavassa, voittoa tavoittelemattomassa kumppaniyrityksessä. Hänen mukaansa baptistikirkko kokeili Gloon uutta palvelua tehtyään sopimuksen yrityksen kanssa viime toukokuussa.

Gloo järjesti hänelle yhteyden naiseen, joka kamppaili poikansa kuoleman jälkeisen surun kanssa. McClinton Stoglin tavoitti naisen puhelimella ja kertoo rukoilleensa hänen kanssaan. McClinton Stoglin antoi naiselle myös tietoa liittymisestä kirkkoon ja sen neuvontapalveluyrityksen asiakkaaksi.

”Yksi kirkon tunnuslauseista on mennä ja etsiä”, McClinton Stoglin sanoo. ”Kun ihmiset ilmoittautuvat mukaan, me autamme heitä liittymään kirkkoon, saamaan kasteen ja tulemaan osaksi kirkon perhettä.”

Englannista kääntänyt Jyri Raivio.