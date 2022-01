Yhdysvaltalaiset työntekijät palavat loppuun. Johdolla on yrityksissä täysi työ keksiä ongelmaan ratkaisuja.

Työstressi on yhä paheneva ongelma, ja irtisanoutumiset ovat lisääntyneet. Työnantajat kokeilevat neljän päivän työviikkoja, pakollisia vapaapäiviä ja muita uusia työn tekemisen tapoja.

Yhdysvaltalaiset työntekijät jättivät viime vuoden ensimmäisten kymmenen kuukauden aikana lähes 39 miljoonaa irtisanoutumisilmoitusta. Määrä oli suurin sen jälkeen, kun tätä asiaa alettiin tilastoida vuonna 2000.

Osa haluaa parempia töitä, toiset työn ja elämän parempaa tasapainoa. Jotkut etsivät vain täydellistä irtautumista yritysmaailman paineista. Monet yhdysvaltalaiset miettivät uusiksi suhdettaan työhön, kun miljoonat ihmiset etätöihin siirtänyt pandemia on jyllännyt lähes kahden vuoden ajan.

Yritykset kamppailevat tosissaan estääkseen työntekijöitään lähtemästä. Jotkut kokeilevat pakollisia, koko yrityksen laajuisia vapaapäiviä ja niin sanottuja ”pimennystunteja”, joiden aikana kokousten pitäminen on kielletty.

Johtajat testaavat uusia työn tekemisen malleja, joihin kuuluvat nelipäiväiset työviikot ja synkronoimattomat aikataulut, jotka antavat ihmisille mahdollisuuden määrätä omista työajoistaan.

Työnantajien mielestä tärkein syy nykytilanteeseen on työuupumus, joka on jo kauan ollut ongelma amerikkalaisille työntekijöille, mutta jota pandemia on pahentanut.

Ajatuspaja Conference Board teki syyskuussa tutkimuksen, jonka mukaan useampi kuin kolme neljästä kyselyyn osallistuneesta 1 800:sta yhdysvaltalaisesta työntekijästä mainitsi stressin ja työuupumuksen kaltaiset huolet suurina haasteina työhyvinvoinnille.

Kuusi kuukautta aikaisemmin tällaisten vastaajien osuus oli 55 prosenttia. Joka toinen sanoi, että työhön liittyvät paineet vahingoittivat heidän mielenterveyttään.

” ”Aivoni olivat jumissa.”

Tom Larrow, 45, on rahoituspalveluyhtiön tietotekniikkajohtaja Brunswickista Ohion osavaltiosta. Hän kertoo hermojensa olleen katkeamispisteessä.

Larrow vietti yli vuoden yrittäen järjestellä töitään samaan aikaan, kun auttoi kahta nuorta poikaansa etäkoulussa. Anoppinsa hän menetti covid-19-sairaudelle.

Syyskuussa Larrow sai paniikkikohtauksen yrittäessään antaa diabetesta sairastavalle pojalleen insuliinia. Larrow ei pystynyt määrittämään oikeata annostusta.

”En pystynyt päässäni jakamaan 25:llä lukua 50”, hän muistelee. ”Minun oli kaivettava esille taskulaskin ja tehtävä sillä tuo yksinkertaisista yksinkertaisin laskutoimitus, koska aivoni olivat niin jumissa.”

Larrow kertoo työnantajansa tarjonneen oppitunteja stressin hallintaan. Niihin liittyi suositus pitää viiden minuutin taukoja meditointia varten.

” ”Kiirettä pidettiin jonkinlaisena kunnianosoituksena.”

Työntekijöiden odotetaan käyttävän etätyöohjelmistoja. Data osoittaa, että verkkokokouksiin on koronapandemian aikana käytetty huomattavasti enemmän aikaa kuin aiemmin.

Ohjelmistoyhtiö Dropboxin suunnittelusta vastaava varatoimitusjohtaja Alastair Simpson sanoo jatkuvan ylitöiden tekemisen päässeen valloilleen jo ennen pandemiaa.

”Kiirettä pidettiin hyvänä, jonkinlaisena kunnianosoituksena”, hän sanoo.

Gallup-yhtiön tekemän kyselyn mukaan keskimääräinen työpäivä Yhdysvalloissa on viimeisten kahden vuosikymmenen mittaan pidentynyt 1,4 tunnilla. Pandemia pidensi päivää entisestään miljoonien amerikkalaisten osalta työmatkojen jäädessä pois ja aikataulujen muuttuessa epäsäännöllisemmiksi.

Tänä vuonna tehdyssä kyselyssä 16 prosenttia vastasi tekevänsä yli 60-tuntista viikkoa. Vuonna 2011 vastaava osuus oli 12 prosenttia.

Kun yritykset lisäsivät Slackin ja Microsoft Teamsin kaltaisten etätyöohjelmistojen käyttöä, niiden työntekijät hukkuivat kilahduksiin ja chat-pyyntöihin. Microsoftin data osoittaa Teams-kokouksiin käytetyn ajan yli kaksinkertaistuneen helmikuun 2020 ja helmikuun 2021 välisenä aikana.

Kasvu on jatkunut sen jälkeenkin. Microsoftin mukaan puolet Teamsissa olevista ihmisistä vastaa chat-viesteihin viidessä minuutissa tai sitäkin vikkelämmin, ja työajan ulkopuolella lähetettyjen sähköpostien määrä kasvoi viime vuonna kymmenen prosenttia.

Slack kertoo, että sen kautta lähetettyjen viestien määrä helmikuun 2020 ja viime vuoden marraskuun välisenä aikana kasvoi 62 prosenttia.

Gallupin kysely osoittaa työntekijöiden stressin ja jännittämisen lisääntyneen koronapandemian aikana heidän työtehtävistään riippumatta.

Gallupin mukaan 48 prosenttia yhdysvaltalaisista kertoi vuonna 2019 kokeneensa paljon stressiä edellisenä päivänä. Joulukuuhun 2020 mennessä tämä osuus oli kasvanut 51 prosenttiin toimistossa työskentelevillä ja 59 prosenttiin etätyöläisillä.

Gallupin tekemä tutkimus osoitti työuupumuksesta kärsivien työntekijöiden hakevan 63 prosenttia muita todennäköisemmin sairauslomia. He etsivät aktiivisesti muuta työtä kolme kertaa todennäköisemmin kuin muut.

” ”On tuskin minuuttiakaan aikaa vetää henkeä.”

Esimerkiksi Dropbox sallii nykyään kokoaikaisen etätyön kotona. Kuvassa Dropboxin työntekijä San Franciscossa vuoden 2017 alussa.

Dropbox on yrittänyt minimoida työuupumusta antamalla väelleen enemmän mahdollisuuksia vaikuttaa omaan työhönsä.

Vuoden 2020 syksyllä yhtiö päätti vakinaistaa joitakin pandemian aikaisia muutoksia. Se muun muassa salli kahdentuhannen työntekijänsä kokoaikaisen etätyön kotona ja antoi heille mahdollisuuden päättää myös työajoistaan – kunhan he vain tekevät sovitun määrän tunteja ja ovat tavoitettavissa sovittuina aikoina.

Teoriassa niin kutsuttu epäsymmetrinen työ tarkoittaa sitä, että aamuvirkut ja yökukkujat voivat tehdä töitään aikoina, joina he tuntevat olevansa tuottavimmillaan.

Dropboxin suunnittelujohtaja Simpson kertoo lopettavansa työt maanantaisin ja perjantaisin kolmelta iltapäivällä viettääkseen aikaa lastensa kanssa. Hän kirjautuu takaisin työkoneelle iltaseitsemän jälkeen. Työntekijät kokoontuvat toimistolle, mutta vain erityisiä tapahtumia varten tai tilanteissa, jotka edellyttävät työn tekemistä ryhmässä.

Simpsonin mukaan Dropbox pohti toimisto- ja etätyön yhdistävää hybridimallia, jonka monet yritykset ovat jo ottaneet käyttöön. Siihen liittyi kuitenkin monia ongelmia. Yksi niistä oli pelikentän muuttuminen epätasaiseksi: palkankorotuksia ja ylennyksiä saattaisivat saada ne, jotka viettävät eniten aikaa työpaikalla esihenkilöidensä seurassa.

Monet johtotehtävissä olevat toivoivat, että etätyön ja joustavien aikataulujen yhdistelmä tekisi alaisista tyytyväisempiä. Kotona tehdyt työpäivät täyttyivät kuitenkin usein videopuheluista, joten omat työsuoritukset oli pakko hoitaa työajan ulkopuolella.

”Kysymys ei ole vain siitä, että pitkät työpäivät vaativat veronsa”, Citigroupin toimitusjohtaja Jane Fraser kirjoitti tänä syksynä muistiossaan kaikille työntekijöille.

”Kyse on siitä, kuinka tiukaksi päivä on aikataulutettu. On loikittava yhdestä Zoom-palaverista seuraavaan. On tuskin minuuttiakaan aikaa vetää henkeä. Pohtia, sulatella tai valmistautua seuraavaan.”

Citigroup irtautui aiemmin tänä vuonna muiden suurten yhdysvaltalaisten pankkien, kuten JP Morgan Chasen ja Goldman Sachs -konsernin, rintamasta ja tarjosi joustavampia työehtoja toimialalla, joka on tunnettu pitkistä työajoista.

Goldman ilmoitti taannoin, että työntekijöillä on mahdollisuus ottaa jopa kuuden viikon palkaton loma 15 palvelusvuoden jälkeen. Citigroup rohkaisi väkeään välttämään puhelujen ja kokousten ajoittamista puolenpäivän ja kello 13:n väliseen aikaan ja pyysi heitä lyhentämään tunnin mittaisiksi aiotut kokoukset 45 minuuttiin.

” ”En halunnut aiheuttaa pettymystä kenellekään.”

Työuupumus oli yleistynyt jo ennen pandemiaa.

Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee työuupumuksen väsymisen ja laskeneen työtehon tuntemuksiksi, jotka johtuvat kroonisesta stressistä työpaikalla. Työuupumus oli yleistynyt jo ennen pandemiaa.

Gallupin kyselyjen mukaan 23 prosenttia yhdysvaltalaisista työntekijöistä kuvasi vuonna 2016 kärsivänsä työuupumuksesta hyvin usein tai aina. Vuonna 2019 osuus oli noussut 29 prosenttiin, jossa se on nytkin.

Tutkimukset osoittavat kuitenkin myös, että vuoden 2020 maaliskuussa stressaantuneiden työntekijöiden osuus kaikista oli noussut 60 prosenttiin ja huolestuneiden 58 prosenttiin. Ennen koronapandemiaa nämä osuudet olivat 46 ja 38 prosenttia.

Vakuutusyhtiö Metlifen tekemien selvitysten mukaan 60 prosenttia työntekijöistä sanoi ennen pandemiaa uskovansa, että heidän pitäisi hoitaa mielenterveysongelmansa ilman työnantajansa apua. Osuus on kääntynyt päinvastaiseksi viime kesäkuuhun mennessä. Tuolloin 62 prosenttia vastanneista sanoi uskovansa, että työnantaja kantoi vastuuta heidän henkisestä hyvinvoinnistaan.

Sara McElroy, 36, työskenteli markkinointipäällikkönä Atlantassa. Hän kertoo kokeneensa aiemmin tänä vuonna stressiin viitanneita terveysongelmia, kuten vatsavaivoja ja vyöruusun, joiden lääkäri vahvisti johtuneen stressistä.

McElroy kuvaa itseään loppumattomaksi ylisuorittajaksi. Hän sanoo kokeneensa suunnattomia työpaineita ja pelänneensä, että avun pyytäminen saisi hänet näyttämään heikolta.

”En halunnut aiheuttaa pettymystä kenellekään”, hän sanoo. ”Aloin tuntea olevani todella lopussa. Minusta tuntui siltä, etten päässyt tavoitteisiin juuri missään asiassa.”

Hän otti lopputilin huhtikuussa ja muutti Boca Ratoniin Floridaan aloittaakseen työt uudessa digitaalisen markkinoinnin johtajapestissä – jossa tahti oli hitaampi. Hän kertoo ponnistelleensa tosissaan erottaakseen työn muusta elämästä. Siihen kuuluu, ettei hän enää tee töitä öisin.

Jotkut yritykset pohtivat, luopuako kokonaan perinteisestä työviikosta. Unilever on kuluttajatuoteyritys, jonka päämaja on Lontoossa. Sen tuotemerkkeihin kuuluvat muun muassa Dove ja Ben & Jerry’s. Yhtiö kokeilee Uudessa-Seelannissa nelipäiväistä työviikkoa, jonka aikana työntekijät tekevät 80 prosenttia entisistä tunneista samalla palkalla.

New Yorkissa joukkorahoitusyhtiö Kickstarter suunnittelee nelipäiväisen työviikon kokeilun aloittamista ensi vuoden alusta. Toimitusjohtaja Aziz Hasan sanoo toivovansa, että uusi malli lisäisi työntekijöiden sitoutumista samalla kun se tarjoaa enemmän aikaa perheelle ja omille harrastuksille.

”En usko, että nelipäiväinen työviikko on taianomainen ratkaisu”, hän toteaa.

Hän lisää koronapandemian osoittaneen, että monet työntekijät voivat olla tuottavia perinteisten työjärjestelyjen ulkopuolellakin. Hasanin mukaan viimeiset kaksi vuotta ovat osoittaneet, kuinka innokkaita ihmiset ovat saavuttamaan paremman tasapainon työn ja muun elämän välillä.

Hasanin mukaan nelipäiväisen työviikon kokeilu saattaa edellyttää porrastettua aikatauluttamista, joka taas voi aiheuttaa kommunikaatio-ongelmia. Hän arvioi, että mallin toteuttaminen koko hänen satahenkisessä organisaatiossaan saattaa osoittautua liian vaikeaksi.

” ”Jos pidät lomaa ja palaat samoihin työolosuhteisiin, ongelma ei ratkea.”

Työntekijöidensä stressiä vähentääkseen jotkut yritykset ovat järjestäneet yhteisesti sovittuja vapaapäiviä, jotkut jopa pitempiä rupeamia.

Yksi suosiotaan kasvattava taktiikka on koko yritystä koskeva yhtäaikainen vapaapäivä. Se on eräänlainen ”pensselit santaan” -päivä jokaiselle. Tarkoituksena on antaa työntekijöille mahdollisuus ladata akkujaan.

Yritysohjelmistoja tekevä SAP pani viime vuonna ovensa säppiin päivän ajaksi edistääkseen henkistä hyvinvointia kautta yrityksen. SAP aikoo myös sallia jokaiselle säännöllisen työskentelyn työntekijän toivomassa paikassa sekä entistä joustavammat työajat.

Ben Wigert johtaa Gallupilla työpaikan hallinnointiin liittyvää tutkimusta. Hän kertoo tutkimustensa osoittavan, ettei merkittävin työuupumukseen vaikuttava tekijä ole työtuntien määrä vaan sellaiset asiat kuin epäselvä kommunikointi, esimiesten tuen puuttuminen ja työkuormitus, josta ei voi selvitä.

”Jos pidät lomaa ja palaat samoihin työolosuhteisiin, ongelma ei ratkea. Se voi pahentua entisestään”, hän sanoo. ”Seuraavalla kerralla et ehkä enää palaakaan takaisin.”

Kesäkuussa treffisovellusyhtiö Bumble antoi 800 työntekijälleen koko viikon vapaata mielenterveyssyistä. Se ei kuitenkaan koskenut niitä, jotka vastaavat olennaisen tärkeistä palveluista kuten tietoturvasta.

Bumblen johtaja Tariq Shaukat sanoo, että yritys suunnittelee kahta viikon pituista sulkemista alkaneelle vuodelle – nyt tosin erikoisjärjestelyin, jotka sallivat vapaan myös olennaisen tärkeistä palveluista vastaaville. Lisäksi aiotaan järjestää kuukausittain kaksi päivää ilman sähköposti- ja Slack-viestejä. Näin työntekijät voivat keskittyä tehtäviinsä ilman keskeytyksiä.

Ilmailuteollisuusjätti Boeing on omaksunut innolla ajatukset perjantaipäivistä ilman palavereita ja toimihenkilöiden joustavista työajoista. Päätös niiden toteuttamisesta on kuitenkin jätetty tiimien esihenkilöille.

”Ne auttavat vähentämään stressiä ja luomaan positiivisemman työympäristön, mutta ne eivät aina toimi jokaiselle”, Boeingin henkilöstöstä vastaava varatoimitusjohtaja Mike D’Ambrose sanoo.

Nopeasti kasvavat yritykset ovat erityisen alttiita työntekijöiden uupumukselle. Niiden väki tuntee tekevänsä liikaa töitä. Näin arvioi verkossa toimivan sukkayhtiön Bombasin toimitusjohtaja David Heath. Sen lähes 200 työntekijästä 75 palkattiin pandemian aikana.

Heathin mukaan stressin merkit alkavat näkyä tiimeissä kauan ennen kuin useimmat ihmiset puhuvat siitä. Hän sanoo pitävänsä kahdenvälisiä tapaamisia tarkistaakseen jokaisen uuden työntekijän tilanteen.

Yritys myös kouluttaa esihenkilöitään tiedustelemaan säännöllisesti alaisiltaan, tuntuuko heistä siltä, että he tekevät liikaa töitä.

” ”Ei ole mitään mieltä edes yrittää.”

Monien yritysten johto järjesti henkilökunnan yhteistapaamisia ja kuulemistilaisuuksia vuoden 2020 keväällä ja kesällä covid-19-pandemian levitessä ja George Floydin murhan jälkeisten yhteiskunnallisten levottomuuksien yltyessä.

Gallupin tiedot osoittivat työntekijöiden raportoineen siinä vaiheessa olleensa entistä innostuneempia työpaikoistaan ja sitoutuneempia niihin. Sinä kesänä Gallupin laskema yhdysvaltalaisten työntekijöiden sitoutumisaste nousi kaikkien aikojen korkeimpaan lukemaansa eli 40 prosenttiin. Myöhemmin lukema putosi takaisin 36 prosenttiin.

"Yritykset ovat olleet ymmärtäväisempiä, joustavampia ja empaattisempia pandemian aikana”, Gallupin Wigert sanoo.

Hän kertoo yhtiönsä tutkimusten osoittavan, että tällainen suhtautuminen auttaa suojaamaan työntekijöitä entistä yleisemmältä työuupumukselta.

Muun muassa vakuutuspalveluita tarjoavan Humana-yhtiön toimitusjohtaja Bruce Broussard alkoi vuoden 2020 maaliskuussa kirjoittaa viikoittaisia tiedotteita kaikille työntekijöilleen. Esihenkilöitä ohjeistettiin kahdenkeskisiin tapaamisiin alaistensa kanssa ja suoraan raportointiin, ja yritys paransi lasten ja vanhusten hoitoon liittyviä etuisuuksia.

Digitaalisesta ja yhteisökehityksestä vastaavan varatoimitusjohtajan Roger Cuden mukaan yrityksen työntekijöiden sisäistä sitoutumista mittaavat tulokset parantuivat viidellä prosentilla, vaikka tehtyjen työtuntien määräkin nousi 15 prosentilla.

Kristen Starr oli viime aikoihin saakka kulutuskysyntää mittaava analyytikko Austinissa Texasissa toimivassa teknologiayrityksessä. Hän kertoo työnantajansa suhtautuneen kunnioittavasti työntekijöiden stressitasoihin ja perhehuoliin pandemian iskiessä. Viime vuoteen mennessä hänen työkuormansa – jota olivat kasvattaneet toimitusketjujen ongelmat ja hurjasti kasvanut kulutuskysyntä – kävi kuitenkin liian raskaaksi.

Starr, 46, ehti työskennellä yrityksessä seitsemän vuotta ennen pandemiaa. Hän rakasti työtään. Hän kertoo kasvaneesta epätoivostaan entisen kahdeksasta viiteen -työpäivän muuttuessa ”uudeksi normaaliksi”, jossa sähköpostiliikenne alkoi puoli seitsemältä ja työpalaverit puoli kahdeksalta aamulla.

”Minusta alkoi vain tuntua siltä, etten selviä siitä kaikesta millään. Ei ole mitään mieltä edes yrittää”, hän kertoo.

Hän irtisanoutui lokakuussa ja etsii nyt uutta työpaikkaa.

Englannista suomentanut Jyri Raivio.