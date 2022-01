Bitcoin kuluttaa reilut 2,5 kertaa yhtä paljon sähköä kuin koko Suomi. Dogecoinin kulutus jää muutaman ison kaupungin tasolle.

Maailman laskennallisesti varakkain mies Elon Musk on pumpannut kryptovaluuttojen arvoa ylös.

Sähköautoja valmistavan Teslan oheistuotteita voi ostaa käyttämällä dogecoin-kryptovaluuttaa maksuvälineenä. Teslan perustaja Elon Musk twiittasi asiasta viime viikolla.

Dogecoin luotiin vuonna 2013 alun perin vitsiksi ja parodiaksi koko kryptovaluuttahulluttelusta. Muun muassa Muskin suosion myötä dogecoinin hinta on kavunnut nopeasti. Useasti käyty keskustelu liittyy siihen, voiko dogecoinin arvo nousta yhteen dollariin.

Kryptovaluutat eivät kuulu virallisen rahajärjestelmän piiriin eli ne eivät ole varsinaisesti valuuttoja vaan sijoitustuotteita. Niiden arvo voi heilahdella rajusti. Lisäksi kryptovaluuttoihin kohdistuu huijauksia ja varkauksia.

Maanantaina yhden dogecoinin hinta on liikkunut 0,17 dollarissa, mikä tekee kryptovaluutan markkina-arvosta reilut 22 miljardia dollaria. Bitcoinin markkina-arvo taas on yli 806 miljardia dollaria, mikä on noin kolme kertaa Muskin nettovarallisuuden verran.

Musk on tunnetusti hehkuttanut myös bitcoinia esimerkiksi twiiteissään. Viime vuonna Tesla jopa kertoi sijoittaneensa bitcoiniin ja sallivansa ajoneuvojensa ostamisen bitcoinilla. Suunnitelma kuitenkin kuopattiin.

Toistaiseksi dogecoin on ainoa Teslan hyväksymä kryptovaluutta, mutta silläkään ei voi ostaa autoa. Dogecoinilla maksetuilla tuotteilla ei ole palautusoikeutta. Asiasta kertoo muun muassa BBC.

Musk on kertonut sijoittaneensa bitcoiniin, mutta hän on myös nostanut esiin huolet kyseisen kryptovaluutan energiankulutuksesta. Bitcoinin louhinta ja käyttö kuluttavat valtavia määriä sähköä.

Lisäksi jokainen bitcoin-maksu tuottaa yhtä paljon elektroniikkajätettä kuin kaksi roskikseen heitettyä Iphonea.

Digiconomistin arvion mukaan kryptovaluutan sähkönkulutus on nyt jo kasvanut arviolta reiluun 200 terawattituntiin vuodessa. Esimerkiksi Suomessa sähkön kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen mukaan 81,6 terawattituntia vuonna 2020.

Myös dogecoinin sähkönkulutus on monikymmenkertaistunut vain vuodessa.

Vuosi sitten dogecoinin sähkönkulutukseksi arvioitiin 0,08 terawattituntia vuodessa. Nyt arvio on noussut 6,34 terawattituntiin. Se on karkeasti laskettuna saman verran kuin reilun kuuden Helsingin kokoisen kaupungin kotitalouksien vuotuinen sähkönkulutus.