Skotlannin rannikolle on rakentumassa 15:n Olkiluoto 3:n verran uutta merituulivoiman tuotantokapasiteettia.

Tuuliolosuhteet Britannian rannikolla suosivat merituulivoiman rakentamista, mutta paikoin rannikko on liian syvää perinteisille, merenpohjaan kiinnitettäville myllyille. Siksi Shell suunnittelee alueelle kelluvaa tuulipuistoa.

Öljy-yhtiö Shell valmistelee Skotlannin rannikolle valtavaa kelluvien merituulivoimaloiden kokonaisuutta. Yhtiö valmistelee yhdessä Scottish Powerin kanssa Skotlannin itä- ja koillisrannikolle kahta kelluvaa puistoa, joiden yhteenlaskettu tuotantokapasiteetti olisi peräti viisi gigawattia.

Hankkeelle mittakaavaa antaa se, että koko Suomen tämänhetkinen tuulivoimakapasiteetti on noin 3,3 gigawattia. Juuri valmistuneen Olkiluodon kolmosreaktorin kapasiteetti on 1,6 gigawattia. Shellin mukaan kyseessä on maailman suurin kelluvien merituulivoimaloiden kokonaisuus.

Hanke on valmisteluasteella, ja lopullinen investointipäätös tehdään myöhemmin.

Merituulivoima ja etenkin kelluva merituulivoima on yksi tulevaisuuden liiketoiminta, johon öljyjätti Shell panostaa. Monien eurooppalaisten kilpailijoidensa tavoin Shell on asettanut itselleen hiilineutraaliustavoitteen ja pyrkii luomaan perinteisen öljybisneksen rinnalle uutta liiketoimintaa.

”Kelluva tuulivoima hyödyntää syvänmeren osaamistamme, ja olemme hyvissä asemissa vauhdittamaan tämän tärkeän tuotantomuodon yleistymistä. Uusiutuvalla sähköllä on jatkossa entistä suurempi rooli strategiassamme, kun pyrimme tarjoamaan vähähiilisiä tuotteita ja palveluita, joita asiakkaamme tarvitsevat hiilineutraaliustavoitteidensa täyttämiseksi”, sanoo Shellin uusiutuvasta energiasta vastaava johtaja Wael Sawan yhtiön tiedotteessa.

Shell uskoo, että kelluville tuulivoimaloille on kysyntää, sillä jopa 80 prosenttia tuulivoimalle otollisista merialueista Euroopassa on liian syviä perinteisille, merenpohjaan rakennettaville voimaloille.

Yksi merituulivoimalle otollisimmista alueista Euroopassa on Skotlannin rannikko, eikä Shell suinkaan ole siellä hankkeineen yksin. Skotlanti huutokauppasi juuri merialueita tuulivoimakehittäjille, ja rannikolle on nyt valmisteilla 25 gigawatin verran merituulivoimaa.