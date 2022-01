Perun opetusministeriö valitsi neljä suomalaisyrityksen ja neljän brittiyrityksen joukon rakentamaan kouluja ja kehittämään opetusta.

Suomalais-brittiläinen yritysjoukko on voittanut Perun opetusministeriön järjestämän kilpailutuksen koulujen ja koulutuksen kehittämiseen tähtäävästä hankkeesta. Kokonaisarvoltaan lähes 700 miljoonan euron projektiin kuuluu muun muassa 75 koulun jälleenrakentaminen.

Suomesta mukana ovat koulutusvientiin erikoistunut Polar Partners, suunnittelutoimisto Afry, huonekaluvalmistaja Isku sekä Lahdelma & Mahlamäki -arkkitehdit. Lisäksi mukana on neljä yritystä Britanniasta: Mace, Gleeds, Arup ja 4 Global.

Polar Partnersin mukaan kyseessä on Suomen toistaiseksi suurin koulutusviennin hanke. Suomalaisyritysten osuus kokonaishankkeesta on kymmeniä miljoonia euroja. Polar Partnersin toimitusjohtaja Maria Haapaniemi kertoo, että projektissa on mukana kouluja esiopetuksesta lukioon asti.

”Projektin avulla Perun valtio haluaa kehittää maan koulurakennusosaamista ja projektijohtamistaitoja sekä parantaa kouluverkostoa, oppimisympäristöjä, opettajien osaamista, oppilaiden oppimistuloksia ja viihtyvyyttä julkisissa kouluissa”, Haapaniemi sanoo.

Polar Partners vastaa ensisijaisesti siitä, että koko yritysjoukon osaamista siirretään paikallisille toimijoille. Lisäksi projektiin kuuluu yli 5 000 opettajan kouluttaminen uusien oppimisympäristöjen käyttöön.

Ensimmäiset projektin myötä rakennettavat koulut valmistuvat Peruun tänä vuonna. Rakennusurakka jatkuu vuoteen 2024.