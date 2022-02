Marianne Libertin terassilta on suora näkymä Tihangen ydinvoimalaan. Se ei häntä haittaa, sillä talvella terassilla ei istuskella ja kesällä puiden lehdet peittävät jäähdytystornit taakseen.

Eurooppa jakautuu vauhdilla ydinvoimaa lakkauttavaan ja siihen panostavaan leiriin. Nyt suuri kysymys on, miten sähkön hinnalle käy, jos sähköä paljon tarvitseva Eurooppa irtautuu ydinvoimasta.

Huy/Bryssel

MariannE LIBERT’N terassin voi sanoa olevan näköalapaikka yhteen Belgian hallituksen suurimmista ongelmista.

Alhaalla laaksossa virtaa Meuse-joki, ja vastarannalla maisemaa hallitsee valtava aidattu teollisuusalue. Belgiassa on kaksi ydinvoimalaa, ja tässä on niistä toinen, Tihangen voimala, joka jauhaa sähköä kolmella ydinreaktorilla.

Näky on vaikuttava, sillä Tihangen voimalassa on Keski-Euroopalle tyypillisesti kolme jättiläismäistä jäähdytystornia, yksi jokaista ydinreaktoria kohti. Valkeaa vesihöyryä puskee niistä tasaisena patsaana.

Suomessa periaatteena on, että ydinvoimaloiden pitäisi sijaita suhteellisen harvasti asutulla alueella. Esimerkiksi viiden kilometrin säteellä voimalasta ei saisi olla kauppoja, kouluja tai sairaaloita.

Tiheästi asutussa Belgiassa ei ole varaa sellaiseen ylellisyyteen. Ydinvoimala ei ole karkottanut asukkaita naapuristaan, päinvastoin: Libert’n talon vierestä on juuri myyty tontit kahdelle uudelle omakotitalolle.

Ja kaikkeen tottuu. Libert’n mukaan nyt talvisaikaan terassilla ei istuskella, joten voimalat eivät häiritse häntä lainkaan. Kesällä puiden lehdet peittävät näkymän.

Enemmän Libert’tä harmittavat läheiselle Liègen kentälle laskeutuvat lentokoneet. Hänen kertomansa perusteella ne viistävät usein aivan ydinvoimalan päältä.

”Ne lähestyvät niin matalalta, että lentokoneesta voi nähdä, mitä olemme syömässä terassilla”, hän vitsailee.

Vastapäätä voimalaa on tie, jota ei ole otettu käyttöön. Yksi paikallisista kertoi HS:lle, että sitä oli suunniteltu yhdeksi poistumistieksi, jos voimalan takia jouduttaisiin evakuointeihin.

Libert’n maisema on muutoksessa, sillä Belgian hallitus aikoo sulkea maan molemmat ydinvoimalat vuoteen 2025 mennessä. Huyn kunnassa sijaitsevan Tihangen lisäksi Belgian toisella ydinvoimapaikkakunnalla Doelissa menee kiinni neljä reaktoria.

Näin sovittiin jo vuonna 2003, mutta vasta tänä syksynä hallitus sai viimein puristettua päätöksen, että nyt näin todella tehdään.

”Se on kertakaikkisen tyhmää”, Libert sanoo. ”Jos voimalat laitetaan kiinni, mistä sitten saamme sähkön?”

Libert kiteyttää Belgian hallituksen tämänhetkisen päänsäryn: ydinvoimalat on tarkoitus sulkea, mutta hallituksen oli pakko jättää varauma joulukuussa tehtyyn päätökseen.

Belgiassa noin 40 prosenttia sähköstä on tehty ydinvoimalla. Osuus on EU-maiden suurimpia – Suomessa ennen Olkiluoto 3:n käyttöönottoa osuus on noin kolmannes, suurimmassa ydinvoimamaassa Ranskassa yli 70 prosenttia.

Ydinvoiman alasajo jättää Belgiassa ison aukon, jota oli tarkoitus korvata lähivuosina muun muassa merituulivoimalla ja kahdella suurella maakaasuvoimalalla. Suunnitelma horjahti, kun toinen kaasuvoimaloista ei ole saanut lupaa.

Jos korvaavasta energiantuotannosta ei synny varmuutta ennen tämän vuoden maaliskuuta, kahta uusinta ydinreaktoria ei ehkä suljetakaan. Hallitus jätti auki vaihtoehdon, että yksi Tihangen ja yksi Doelin reaktoreista jatkaisivat.

Voimalat omistaa ranskalais-belgialainen energiayhtiö Engie Electrabel, jonka edustaja sanoo HS:lle, että yhtiölle tällainen vaihtoehto ei ole mahdollinen. Se on jo pitkään varautunut voimaloiden sulkemiseen, sillä voimassaolevan lain mukaan näin on tehtävä asteittain alkaen lokakuussa 2022 ja päättyen vuoden 2025 lopussa.

Belgian voimalat ovat iäkkäitä, ja uusimmatkin reaktorit alkavat olla elinkaarensa päässä ilman lisäinvestointeja. Jos Tihangen ja Doelin haluttaisiin jatkavan edes osittain, se ei voisi toteutua ennen kuin vasta talvella 2025.

WinstoN CHURCHILLIA mukaillen Eurooppaan on laskeutunut uraaniesirippu – maiden suhtautuminen ydinvoimaan jakaa ne kahteen leiriin.

Belgian lisäksi Saksa hankkiutuu eroon ydinvoimaloistaan vuoteen 2023 mennessä, Ruotsi vielä sitäkin pidemmällä aikataululla. Espanja suunnittelee alasajoa vuoteen 2035 mennessä.

Vastapuolella ovat maat, jotka näkevät ydinvoiman edelleen pätevänä vaihtoehtona. Vaikka uusia voimalaprojekteja ei aloitettaisikaan, monissa maissa alkaa olla tarve pidentää nykyisten reaktoreiden käyttöikää.

Uraaniesirippu on tullut näkyviin entistä selvemmin, kun EU-maat ovat sitoutuneet vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä ja aloittaneet siirtymän fossiilittomaan tulevaisuuteen.

Sellainen tulevaisuus vaatii paljon sähköä. Eniten päättäjiä huolestuttaa siirtymäkausi, kun fossiilisesta energiasta siirrytään uusiutuvaan energiaan eli esimerkiksi tuuli- ja aurinkovoimaan ja vetyyn. Meneekö siirtymä eurooppalaisten kannalta sujuvasti vai voiko sähkömarkkinoille tulla hinnat pilviin nostavia häiriöitä?

Lokakuussa kymmenen EU-maan energia-asioista vastaavat ministerit julkistivat yhteiskirjoituksen, jossa he nostivat ydinvoiman esiin yhtenä ratkaisuna. Ministerit vaativat ydinvoiman huomioimista, kun Eurooppa vähentää päästöjä ja vahvistaa energiaomavaraisuuttaan.

Allekirjoittajien valtaosa oli Itä-Euroopasta: Sloveniasta, Tšekistä, Slovakiasta, Kroatiasta, Bulgariasta, Romaniasta, Puolasta ja Unkarista. Mukana olivat myös Suomi ja Ranska, pitkän ydinvoimahistorian maat, joissa ainoina maina Slovakian lisäksi rakennetaan parhaillaan lisää ydinvoimaa.

Aalto-yliopiston teknillisen fysiikan professorin Peter Lundin mukaan Itä-Euroopassa energiajärjestelmää ei ole modernisoitu, joten ydinvoimaan turvaaminen on helpompi ratkaisu kuin tehdä hyppäys uudenaikaisempiin päästöttömiin energiamuotoihin. Ydinvoimasta luopunut Saksa on nyt tehnyt tämän loikan.

Ranskan tiukka side ydinvoimaan selittyy myös sillä, että maa on ydinasevaltio.

”Kaikilla ydinasevaltioilla täytyy olla siviilituotantoa, koska siviilituotannon polttoaineketju liittyy vahvasti aseketjuun”, Lund sanoo.

Ydinvoimamaiden kirje oli tarkoitettu lobbaukseksi, sillä EU:ssa on meneillään kova kiista siitä, miten energian siirtymäkauden vaatimat investoinnit turvataan.

EU on jo aiemmin luonut rahoittajien ja investoijien avuksi taksonomian eli luokittelun siitä, mitkä rahoituskohteet ovat ”vihreitä”, ympäristön kannalta kestäviä – ja rahoittajien kannalta houkuttelevampia kuin ei-vihreät kohteet.

Joulukuun lopussa komissio teki sen, mitä ydinvoimamaat kirjeessään kärttivät: se päätti luokitella myös ydinvoiman ja maakaasun kestäviksi sijoituskohteiksi.

Komissio saa vastaansa EU:n ydinvoimaa vastustavat maat, joista Itävalta on jopa uhannut haastaa komission linjauksen takia EU-tuomioistuimeen. Samaa harkitsee eurooppalaisten vihreiden yhteinen puoluejärjestö EGP.

Kovimmat vastustajat Itävallan lisäksi ovat Luxemburg, Tanska ja Espanja, joiden mielestä ydinvoiman ja fossiilisen maakaasun rinnastaminen tuuli- ja aurinkovoimaan tuhoaa EU:n kestävyysluokittelun uskottavuuden. Ydinjätteen loppusijoitus on maiden mielestä ydinvoiman erityisongelma.

Itävallalla ja Luxemburgilla ei ole omia ydinvoimaloita, mutta niissä ydinvoiman vastustuksella on pitkä historia. Kummassakin maassa kannetaan huolta maan rajojen tuntumassa olevien voimaloiden turvallisuudesta.

Sama on nähtävissä myös Belgiassa: Tihangen voimala on lähellä Saksan rajaa, ja voimalaa vastaan järjestetty jättimielenosoitus vuonna 2017 innosti erityisesti Saksan puolella asuvia. Kaikkiaan 50 000 mielenosoittajaa muodosti ihmisketjun Tihangesta Hollannin Maastrichtin kautta Saksan Aacheniin.

Ydinvoimamaat ovat oikeassa ainakin siinä, että jos halutaan päästövähennyksiä, ydinvoimaa ei kannattaisi vielä ajaa alas.

Belgian hallitus purkaa nyt sähköntuotantoa, jossa ei synny hiilidioksidipäästöjä, ja korvaa sitä ainakin ensi alkuun investoimalla fossiilista kaasua käyttäviin voimaloihin. Samalla Belgia lisää riippuvuuttaan maakaasun tuonnista.

Venäjä-riippuvuus ei välttämättä lisäänny, koska Belgia pystyy satamiensa kautta tuomaan nesteytettyä kaasua eli lng:tä.

Henkeen ja vereen ydinvoimaa vastustava Philippe Looze Fin du Nucléaire -kansalaisjärjestöstä sanoo Belgian ali-investoineen uusiutuvaan energiaan. Se kostautuu nyt.

Ydinvoiman vastustaja Philippe Looze asuu lähikaupungissa Liègessä.

Peter Lundin mukaan maakaasuvaihe ei välttämättä jää pitkäksi. Hän arvioi, että maakaasu tulee Belgiassa Saksan tavoin olemaan ”siltapolttoaine”, ennen kuin Eurooppa pystyy siirtymään tulevaisuuden lupaukseen vetyyn sekä synteettisiin polttoaineisiin.

”Nyt pitää nähdä kaasuvaiheen yli. Kaasua ei tarvita siksi, että luovutaan ydinvoimasta vaan että päästäisiin vetytekniikkaan.”

Aivan Tihangen voimalan vieressä on kauppakeskittymä, jonka pysäköintipaikalla André Derwael pakkailee autoaan.

André Derwael ei näe syytä sille, mikseivät ydinvoimalat voisi jatkaa toiminnassa. Hänestä on parempi, ettei ilmansaasteita tulisi.

”Ydinvoima on parempi kuin maakaasu, koska ilmansaasteita ei tule. Suurin osa täällä haluaisi säilyttää voimalat.”

Derwaelilla on myös teoria, että voimaloiden korkealle nousevat vesihöyrypäästöt pitävät myrskypilvet loitolla jokilaaksosta.

Naapurikunnasta Amaysta ostoksille tulleet Nadine ja Hubert eivät halua kuviin eivätkä kertoa sukunimeään, koska he osoittautuvat vastarannankiiskiksi. Iäkäs pariskunta on vastustanut voimalaa turvallisuusongelmien takia. Yhdestä Tihangen voimalan reaktoripaineastiasta löytyi halkeamia 2010-luvulla, minkä vuoksi se oli pysähdyksissä lähes kaksi vuotta.

”Me asuimme täällä jo ennen voimalaa. Ensin tuli yksi, nyt niitä on kolme. Ihmiset ajattelevat, että minkäpä niille enää voi. Huyssa kaikki haluavat pitää voimalat, koska niistä tulee kunnalle hyvin rahaa.”