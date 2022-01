Monien suomalaisten sähkö­lasku lähestyi joulukuussa 2 000:ta euroa – ”Pörssisähkö on sähkön oikea hinta”, sanoo 1 600 euron laskun saanut Erkki Thuneberg

Espoolaisen Erkki Thunebergin sähkölasku oli joulukuussa 1 600 euroa, silti hän ei aio luopua pörssisähköstä. Oriveteläisen Heikki Savian yli 1 000 euron lasku syö puolet eläkkeestä.

Kun Erkki Thuneberg neljä vuotta sitten muutti tilavaan, sähköllä lämpiävään omakotitaloon Espoon Friisilässä, hän alkoi seurata tarkkaan sähkön hintaa.

”Sitä ennen asuimme rivitaloyhtiössä, eikä sähkön hinta kiinnostanut lainkaan. Nyt seuraan tuntihintoja Fingridin äpsistä. Kun sähkö on hyvin edullista, laitan uima-altaan lämmityksen päällä”, hän sanoo.

Joulukuussa Thunebergien uima-allas ei lämmennyt kertaakaan. Sähkö oli lähes koko kuukauden ajan poikkeuksellisen kallista ja sää poikkeuksellisen kylmä. Korkeimmillaan kilowattitunnin verollinen hinta oli peräti 1,2 euroa, kun viime vuosina keskimääräinen hinta on ollut 4–6 sentin luokkaa.

Ilman allastakin Thunebergeille tuli talon lämmittämisestä 1 600 euron sähköenergialasku. Vuosi sitten joulukuussa lasku oli noin 260 euroa. Silloin joulukuu oli lämmin ja sähkö edullista.

HS kysyi tammikuun puolivälissä lukijoilta joulukuun sähkölaskuista. Verkossa tehtyyn kyselyyn tuli lähes 500 vastausta. Vastausten perusteella yli tuhannen euron sähköenergialaskut eivät ole harvinaisuuksia.

Sähkön pörssihinta alkoi nousta jo alkusyksyllä, mutta joulukuussa hinnat kohosivat moninkertaisiksi totuttuun hintatasoon verrattuna. Lisäksi joulukuu oli poikkeuksellisen kylmä, joten lämmitykseen kului paljon energiaa.

Lasku on voinut nousta huimiin summiin, jos talo lämpiää sähköllä ja sähköä on ostettu pörssihintaan sidotulla sopimuksella. Kiinteähintaisiin sopimuksiin sähkön markkinahinnan kohoaminen ei lyhyellä aikavälillä vaikuta.

Sähköenergian lisäksi kuluttajat maksavat sähkön siirrosta.

Useimmilla kyselyyn vastanneille joulukuun sähkölasku oli vastausten perusteella kaksin- tai jopa kolminkertaistuneen edellisvuoteen verrattuna. Tämä koskee myös monia kerrostaloasujia.

Erkki Thunebergin kodin uima-allas on erityisesti viiden lapsenlapsen suosiossa. Veden lämmittäminen vie paljon energiaa.

Vantaalaiselle Eero Tenholalle napsahti joulukuulta tuplajättipotti. Omakotitalosta ja talviasuttavalta vapaa-ajan asunnolta tuli yhteensä noin 1 700 euron sähkölasku.

”Ja siihen vielä siirtohinta päälle. Seurasin joulukuussa sitä yleistä polemiikkia aiheesta, ja joskus kuun puolivälissä alkoi tulla signaalia, ettei hintojen nousu olekaan ihan väliaikaista. Silloin vaihdoin Vantaan talossa pörssisähköstä määräaikaiseen sopimukseen”, Tenhola sanoo.

Vapaa-ajan asunnolla Tenhola vaihtoi sopimusta tammikuun puolella.

”Kyllä minä aika kauhulla odotin, minkälainen lasku joulukuulta lopulta tulee. Jo marraskuun lasku oli ollut niin iso.”

Tenhola on tietoisesti panostanut kotinsa energiatehokkuuteen. Omakotitalossa on kaksi ilmalämpöpumppua, jotka parantavat lämmityksen hyötysuhdetta huomattavasti. Lisäksi on kaksi takkaa.

Vastikään hän päätti ostaa talon katolle myös kymmenen kilowatin aurinkovoimalan. Se asennetaan helmi–maaliskuun vaihteessa.

”Rupean tekemään vihreää siirtymää tässä samalla, kun tuo sähkön hinta on ottanut aika paljon päähän. Ihmettelen, miksei sähköyhtiöistä oltu yhteydessä asiakkaisiin, kun hinnat lähtivät nousemaan. Se olisi ollut vastuullista toimintaa”, hän sanoo.

Tenhola arvelee, että sähkön hinta voi halventua kesällä, kun Olkiluodon kolmas ydinreaktori käynnistyy.

”Aika tarkkaan silti harkitsen pörssisähköön siirtymistä uudelleen. Ymmärrän, että joulukuussa oli sähkön saatavuudessa ongelmia koko Euroopassa, mikä nosti hintoja täälläkin. Mutta kuulostaa siltä, että muutenkin nousupaineita on, koska sähkö on Euroopassa ylipäätään Suomen hintoja kalliimpaa”, hän sanoo.

Tenholan mukaan poikkeuksellinen sähkölasku ei aiheuta taloudellisia ongelmia.

”Vararahastoa pitää vähän käyttää.”

Erkki Thuneberg on teoreettisen fysiikan emeritusprofessori ja siksikin sähkö kiinnostaa. Viiden lapsenlapsen leikeille on annettu Thunebergien talossa tilaa.

Kaikilla HS:n kyselyyn vastanneilla ei ole samanlaista taloudellista joustovaraa kuin Tenholalla. Yksi kysymys koski sitä, aiheuttaako poikkeuksellisen suuri lasku taloudellisia ongelmia.

Parikymmentä vastaajaa vastasi, että laskusta aiheutuu taloudellisia ongelmia. Noin puolet vastasi, ettei maksaminen tuota lainkaan ongelmia. Lopuille aiheutui vähäisiä ongelmia.

Oriveteläinen Heikki Savia kertoo, että joulukuun yli tuhanteen euroon nouseva sähkölasku nielee puolet verojen jälkeen käteen jäävästä eläkkeestä.

”Se alkaa olla vähän liikaa. Onneksi säästöjä on sen verran, että tästä vielä selvitään. Se tässä risoo, miten hinnoittelu voi edes päästä tällaiseksi. Sähköstä ei kuitenkaan ole pulaa. Markkina tuntuu olevan puhdasta keinottelua”, hän sanoo.

Savia on ostanut sähkön pörssihinnalla noin kahden vuoden ajan. Tähän talveen asti hän oli hintatasoon myös tyytyväinen. Hän ei ole vaihtanut toisenlaiseen sopimukseen.

”Kyllä minä sitä pörssisähköä katson vielä jonkun aikaa, koska eihän sähköä saa nyt halvalla mistään. Jos ottaa kiinteähintaisen sopimuksen, siitä maksaa sitten turhaan kesällä”, hän sanoo.

Tammikuussa sähkön keskihinta on ollut yhä selvästi korkeampi kuin aiempina vuosina, mutta sähkön hintavaihtelut ovat olleet hurjia.

Sähkö on voinut maksaa joinain tuulisina öinä vain sentin kaksi kilowattitunnilta. Toisina päivinä hinta on ollut 30 sentin tietämissä pitkiä aikoja.

Erkki Thuneberg on asettanut Fingridin tuntihintasovellukseen hälytysrajat. Jos sähkö maksaa alle neljä senttiä kilowattitunnilta, tuntihinta näkyy vihreänä, jos yli kymmenen senttiä, punaisena. Tuntihinta vaihteli rajusti viime viikolla.

Vuosi sitten noin kahdeksan prosenttia kotitalouksista osti sähköä pörssihinnalla. Nyt osuus on todennäköisesti huomattavasti pienempi. Moni vaihtoi sopimuksensa kiinteähintaiseen määräaikaiseen sopimukseen jo ennen talvea.

Pörssihinnat alkoivat nousta selvästi loppukesällä. Myös joulukuussa vaihtaminen oli vilkasta, kun korkeista hinnoista alettiin julkisesti keskustella.

Erkki Thuneberg ei aio vaihtaa sähkösopimustaan, vaikka joulukuu toi jättilaskun.

”Ajattelen, että pörssihinta on sähkön oikea hinta. Kiinteähintaiset sopimukset ovat vähän niin kuin vakuutus. Kyllä vakuutuksen myyjä aina ottaa siitä välistä jonkinlaisen voiton, eli pitkällä aikavälillä pörssihinnan pitäisi tulla halvemmaksi”, hän sanoo.

Thuneberg voi hyvin olla oikeassa. Ainakin teoriassa puhtaan markkinahinnan pitäisi olla pitkällä aikavälillä halvin tapa ostaa sähköä.

Kiinteällä hinnalla sähkölaskun suuruuden pystyy kuitenkin suurin piirtein ennakoimaan. Se on siis riskinhallintaa, josta osa kuluttajista maksaa ihan mielellään jonkinlaisen hinnan.

”Nyt olisi mielenkiintoista saada selville, että olenko oikeassa vai en”, Thuneberg sanoo.

Thunebergillä on sen verran taloudellista joustovaraa, että poikkeuksellinen lasku ei suista taloutta ongelmiin. Thuneberg on silti pohtinut tapoja vähentää talon energiankulutusta.

”Kun on suora sähkölämmitys, vaihtoehtoja ei ole yhtä paljon kuin jos olisi vesikiertoinen järjestelmä. Toinen lämpöpumppu meidän kannattaisi asentaa, se on ihan laiskuutta jäänyt tekemättä. Uima-allastakin lämmittämään voisi asentaa ilma-vesilämpöpumpun”, hän sanoo.