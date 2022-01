Activision Blizzardin kurssi pomppasi ostotarjouksen jälkeen. Japanilaisen kilpailijan osake lähti luisuun.

Teknologiayhtiö Microsoftin historian suurin yrityskauppauutinen heilutti pelialan osakkeita tiistaina. Microsoft kertoi tiistaina ostavansa peliyhtiö Activision Blizzardin noin 70 miljardin dollarin kaupassa.

Microsoftin mukaan kauppa tekee yhtiöstä liikevaihdoltaan maailman kolmanneksi suurimman pelialan toimijan. Kaksi isointa ovat kiinalainen Tencent, joka omistaa muun muassa Supercellin, ja japanilainen Sony, joka valmistaa muun muassa Playstation-konsoleita.

Microsoftin peliliiketoiminta ei nykyiselläänkään ole mitätöntä. Yhtiö valmistaa Xbox-konsoleita, jotka kuuluvat Playstationin ja Nintendon ohella maailman suosituimpiin pelilaitteisiin. Lisäksi Microsoft on ostanut miljardikaupoissa Minecraft-pelin kehittäneen Mojang-pelistudion sekä Doom-pelin kehittäjän Bethesdan emoyhtiön Zenimaxin.

Microsoftin toimitusjohtajan Satya Nadellan astuttua johtoon vuonna 2014 yhtiö on ostanut yli 10 pelistudiota yli 10 miljardilla dollarilla. On ollut myös tiedossa, ettei Microsoft ole ”riisunut ostohousujaan”. Varsinaisten neuvottelujen Activision Blizzardin kanssa kerrotaan alkaneen viime marraskuussa.

Activision Blizzardin mukana Microsoftin peleihin tulisivat mukaan muun muassa Call of Duty, World of Warcraft ja Candy Crush.

Activision Blizzardin ostaminen kiristää kilpailua konsoli­markkinoilla, joilla Microsoftin Xbox ja Sonyn Playstation ovat Nintendon ohella maailman suurimpia.

Peliyhtiön liiketoiminta kasvattaisi Microsoftin noin 6,5 prosentin pelialan markkinaosuuden liki 11 prosenttiin, arvioi Newzoo-analyysiyhtiö. Newzoo laskee koko pelialan markkinan tehneen 180,3 miljardia dollaria eli noin 160 miljardia euroa liikevaihtoa viime vuonna. Markkinan odotetaan kasvavan 218,8 miljardiin dollariin eli noin 193 miljardiin euroon vuoteen 2024 mennessä.

Microsoftin hankinta on tietopalvelu Refinitivin mukaan suurin tiedossa oleva, kokonaan käteisellä maksettava yrityskauppa. Se peittoaa Bayerin Monsanto-hankinnan, jossa 63,9 miljardia dollaria eli noin 56,40 miljardia euroa vaihtoi omistajaa vuonna 2016.

Microsoftin toiseksi suurin ostos oli vuonna 2016 hankittu Linkedin, josta maksettiin 26,2 miljardia dollaria.

Tieto kaupasta sai Activision Blizzardin osakkeen nousuun. Peliyhtiön markkina-arvo on ollut hupenemassa sen jälkeen, kun Kalifornian osavaltio vei yhtiön viime kesänä oikeuteen väitetystä jatkuneesta sukupuoleen perustuvasta syrjinnästä. Tämän jälkeen muun muassa The Wall Street Journal on tuonut esiin, että yhtiön sisäisessä kulttuurissa on laajempiakin ongelmia kuin kanteessa väitetään.

Yksi näkyvimmistä ongelmista on Activision Blizzardin toimitusjohtaja Bobby Kotick, jonka on väitetty tienneen yhtiössä tapahtuneesta seksuaalisesta häirinnästä jo vuosia. Noin 20 prosenttia Activision Blizzardin 9 500 työntekijästä on allekirjoittanut vetoomuksen, jossa Kotickia vaaditaan eroamaan.

Kotickin on määrä pysyä yhtiön johdossa yrityskaupan loppuun saattelemiseen asti, jossa voi tosin kestää puolitoista vuotta. Tämän jälkeen hän jättäisi yhtiön, kertoo The Wall Street Journal.

Markkina-arvoa ei ole pönkittänyt sekään, että yhtiön viimeisin Call of Duty -pelisarjan lanseeraus ei menestynyt odotetusti arvioissa eikä myynnissä.

Activision Blizzardin pelejä pelaa aktiivisesti noin 400 miljoonaa ihmistä. Tämän uskotaan olleen yksi kaupan vetovoimatekijöistä Microsoftille kilpailussa Sonya vastaan. Sonyn yksinomaan Playstation-konsolille julkaistuja pelejä on ilmestynyt jo pitkään tasaisena virtana.

Kaupan uskotaan myös pönkittävän Microsoftin pelitilauspalvelun kasvua. Nykyisellään Xbox Game Pass -palvelulla on 25 miljoonaa tilaajaa. Microsoftin pelistudio-ostokset tuovat palveluun lisää sisältöä ja sitä kautta tilaajia.

”Netflixin kaltaiset toimijat ovat jo sanoneet, että ne voisivat rynnätä itsekin pelialalle, mutta Microsoft on nyt tullut näyttävästi esiin omalla tarjonnallaan”, Hargreaves Lansdownin analyytikko Sophie Lund-Yates sanoo Reutersille.

Koska kauppa on niin valtava, odotettavissa on viranomaisten tarkka syyni. Peliyhtiön hankinta voi tarkoittaa pelaajille sitä, ettei esimerkiksi muille konsoleille ilmesty enää vastaavalla tavalla pelejä, jolloin heitä ohjataan valitsemaan Xbox-konsoli Playstationin tai Nintendon sijasta. Esimerkiksi osa Call of Duty -sarjan peleistä on aiemmin ollut saatavissa kaikkien kolmen yhtiön konsoleissa.

”Uskomme, että kauppa tulee tehdyksi”, Aptus Capital Advisorsin salkunhoitaja ja analyytikko David Wagner sanoo Reutersille.

”Mutta tässä on paljon tarkasteltavaa sääntelyn näkökulmasta.”

Activision Blizzardin kurssi pomppasi ostotarjouksen jälkeen lähes 25 prosenttia, mutta Microsoft oli yli kahden prosentin laskussa. Microsoftin ostoaie veti myös Activision Blizzardin kanssa kilpailevien Electronic Artsin ja Take Two Interactiven kurssit selvään nousuun.

”Tämä on merkittävä sopimus yhtiön kuluttajaliiketoiminnan kannalta – ja mikä tärkeintä, Microsoftin Activision-kauppa aloittaa toden teolla metaverse-kilpavarustelun”, Wagner sanoo.