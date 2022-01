Laitoksen kokonaishinnaksi arvioidaan noin 250 miljoonaa euroa.

Lahteen voi jo lähivuosina syntyä Suomen suurin vetytalouden keskittymä. Kaupungin energiayhtiö suunnittelee yhdessä hankeyhtiö Ren-Gasin kanssa Kymijärven voimalaitoksen yhteyteen isoa puhtaan vedyn tuotantolaitosta, jonka tuottama vety jalostetaan edelleen synteettiseksi metaaniksi raskaan liikenteen polttoaineeksi.

Kahdessa vaiheessa toteutettavan laitoksen hinnaksi arvioidaan noin 250 miljoonaa euroa. Lopullista investointipäätöstä ei vielä ole tehty, vaan yhtiöt kertoivat keskiviikkona ryhtyvänsä selvittämään hankkeen toteutuskelpoisuutta. Sen verran lupaavalta hanke kuitenkin näyttää, että osapuolet uskalsivat tuoda sen jo julkisuuteen.

”Teimme jo syksyn aikana ensimmäisen esiselvityksen, jonka perusteella hanke on lupaava”, sanoo Ren-Gasin toimitusjohtaja Saara Kujala.

Toteutettavuusselvityksen teko kestää noin puoli vuotta, ja tavoitteena on, että laitoksen rakentaminen voisi käynnistyä vuoden 2023 lopussa. Ensimmäisen vaiheen kaupallinen tuotanto voisi alkaa vuoden 2025 aikana. Täydessä laajuudessaan laitos voisi olla vuonna 2030.

Suunniteltu tuotantoprosessi kulkee siten, että ensin polttoaineen raaka-aineena tarvittava vety erotetaan elektrolyysillä vedestä. Prosessin tarvitsema sähkö tuotetaan tuulivoimalla, jolloin prosessi ei tuota lainkaan päästöjä.

Toteutuessaan laitos olisi Suomen suurin vihreän vedyn laitosinvestointi. Vetyä valmistavan elektrolyysilaitoksen lopulliseksi tehoksi suunnitellaan 120 megawattia. Polttoainejalostaja Neste suunnittelee parhaillaan Kilpilahden jalostamon yhteyteen 50 megawatin elektrolyysilaitosta.

Tämän jälkeen vety yhdistetään hiilidioksidiin, joka on otettu talteen Lahti Energian biokattilan päästöistä. Näin syntyy synteettistä metaania, joka sitten nesteytetään. Tätä metaania voidaan käyttää raskaan liikenteen polttoaineena. Kujala kertoo, että tarkoitus on tuottaa puhdasta, uusiutuvaa polttoainetta ”raskaan liikenteen raskaimpaan segmenttiin”. Kyseisessä ”segmentissä” sähköistäminen ei välttämättä ole vaihtoehto pitkään aikaan.

Tavoitteena on, että vuonna 2030 laitos voisi tuottaa vuodessa 36 000 tonnia synteettistä metaania, millä voitaisiin korvata karkeasti 50 miljoonaa litraa dieseliä.

Prosessi tuottaa runsaasti hukkalämpöä, joka puolestaan on tarkoitus hyödyntää Lahden kaukolämpöverkossa. Vuonna 2030 hukkalämpö voisi kattaa jopa 40 prosenttia Lahden kaukolämpötarpeesta.

Kujalan mukaan Lahteen suunniteltu investointi ei toteudu markkinaehtoisesti, vaan vaati toteutuakseen julkista investointitukea. Hänen mukaansa tuki on tarpeen uuden, vähähiilisen teknologian käyttöönoton vauhdittamiseksi.

”Pidemmällä aikavälillä näemme, että pystymme toimimaan markkinaehtoisesti”, hän sanoo.

Ren-Gas on viime vuonna perustettu yhtiö, jonka tavoitteena on rakentaa lähivuosina Suomeen hajautettu synteettisten polttoaineiden tuotanto- ja jakeluverkosto. Lahden hanke on yhtiön ensimmäinen julkistettu hanke. Kujalan mukaan yhtiöllä voisi olla tulevaisuudessa 10–15 laitoksen verkosto.

Lahti on Kujalan mukaan laitokselle otollinen sijainti siksikin, että kaupunki on kaukoliikenteen solmukohta, jossa polttoaineen jakelu on helppoa.

Yhtiöön on sijoittanut muun muassa lastinkäsittely-yhtiö Cargotecin pääomistaja Ilkka Herlin.