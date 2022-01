Tennistähti Novak Djokovic on yllättäen sijoittanut koronalääkettä kehittävään tanskalaisyhtiöön

Koronarokotevastaisena tunnettu tennisammattilainen teki sijoituksen tanskalaisyhtiöön vuonna 2020 ja omistaa siitä 80 prosentin osuuden, uutistoimisto Reuters kertoo.

Serbialainen tennistähti Novak Djokovic on sijoittanut tanskalaiseen biotekniikkayhtiö QuantBioResiin, kertoo uutistoimisto Reuters. Yhtiö kehittää lääketieteellistä hoitokeinoa koronavirukseen.

Djokovic omistaa 80 prosenttia yhtiöstä, QuantBioResin toimitusjohtaja Ivan Loncarevic kertoo Reutersille. Tennistähti teki sijoituksen kesäkuussa 2020. Toimitusjohtaja Loncarevic kieltäytyi kuitenkin kommentoimasta Reutersille sijoituksen suuruutta.

QuantBioRes on pieni, noin yhdentoista tutkijan yhtiö, ja sillä on toimintaa Tanskassa, Australiassa ja Sloveniassa. Yhtiö on aloittamassa hoitokeinon kliiniset testit Britanniassa kuluvan vuoden kesällä.

Djokovicin sijoitusta koronahoitokeinoa kehittävään yhtiöön voi pitää yllättävänä, sillä hän on saanut mainetta koronarokotevastaisena.

Djokovic ei päässyt pelaamaan maanantaina alkaneeseen Australian avoimeen tennisturnaukseen. Australialainen tuomioistuin perui tennistähden viisumin, koska hän ei ollut ottanut koronarokotetta ja koska hänen esittämänsä lääketieteellinen poikkeus ei kelvannut Australiassa. Djokovic kertoi kunnioittavansa oikeuden päätöstä.

Ensimmäisenä pandemiakesänä 2020 Djokovic aiheutti hämminkiä järjestämällä Serbiassa turnaussarjan, josta tuli koronalinko. Turnaus jouduttiin keskeyttämään, ja Djokovic pyysi tapahtunutta lopulta anteeksi.