Solidiumin vuosituotto on ollut 12 prosenttia joulukuusta 2008 lähtien. ”Valtion kannalta tämä on ollut menestyksekäs jakso osakemarkkinalla”, toimitusjohtaja Antti Mäkinen sanoi.

Solidium perustettiin joulukuussa 2008. Sen toiminta on ollut Suomelle tuottoisaa, arvioi väistyvä toimitusjohtaja Antti Mäkinen.

Valtion pörssiyhtiöomistuksia hallinnoiva Solidium teki osakesalkullaan erinomaisen 33,5 prosentin vuosituoton.

Se on selvästi parempi kuin Helsingin pörssin yleisindeksin tuotto tai Solidiumin osakesalkun verrokkiyhtiöihin vertaavan indeksin tuotto.

”Viime vuosi oli monella tavalla yhteiskunnalle vaikea, mutta sijoittajille se oli hyvä”, Solidiumin toimitusjohtaja Antti Mäkinen sanoi heinä-joulukuun puolivuotiskauden tulosjulkistustilaisuudessa torstaina.

Mäkinen luonnehti 33,5 prosentin vuosituottoa ”poikkeukselliseksi”.

Suurin osa tuotosta tuli alkuvuonna, mutta loppuvuoden 7,9 prosentin tuottokin on vuositasolle muutettuna sekin hyvä, Mäkinen arvioi.

Solidiumin osakeomistusten arvo oli vuoden 2021 hieman alle yhdeksän miljardia euroa.

Arvonnoususta kaksi isoa omistusta, Nokia ja Sampo, toivat noin puolet Solidiumin kokonaistuotosta 2021.

Nokia toi koko Solidiumin 33,5 prosentin arvonnoususta arvonnoususta melkein kymmenen prosenttiyksikköä, Sampo 6,8 prosenttiyksikköä.

Myös pitkällä tähtäimellä voi sanoa valtion pörssiosakkeiden omistuksen olleen kansalaisten kannalta tuottavaa.

Solidium perustettiin joulukuussa 2008, kun sinne siirrettiin 5,6 miljardin euron osakemassa.

Osakesalkku on tuottanut keskimäärin 12 prosenttia joka vuosi, vaikka suhdanneherkän osakesalkun taipaleeseen on mahtunut huonojakin vuosia.

”Seitsemän miljardia on palautettu valtiolle ja vielä on yhdeksän miljardia euroa. Valtion kannalta tämä on ollut menestyksekäs jakso osakemarkkinalla”, Mäkinen totesi.

Solidium tiedotti viime viikolla, että Mäkinen lopettaa työnsä toimitusjohtajana toukokuussa.

Mäkisen noin viiden vuoden ajanjaksolla Solidiumin vuotuinen osaketuotto on ollut 9,8 prosenttia.

Mäkinen kertoi omana työkokemuksenaan, että Solidiumin väki on saanut tehdä lähes täysin rauhassa omaa työtään.

Vain valtion pääomatarpeiden nopeus on joskus vaatinut ripeitä toimia.

Hän sanoi pitävänsä Solidiumia tarpeellisena suomalaisena ankkuriomistajana, joka voi tukea yhtiöitä niiden pääomahuollossa ja siinä, että asioihin tartutaan ajoissa, jos jokin ei toimi.

Solidiumin tarkoituksena on vahvistaa kotimaista omistusta ja vakauttaa sitä niin, että omaisuuden arvo samalla kasvaa.

Solidium jakoi valtiolle viime vuonna kahden tilivuoden osingot, yhteensä 368 miljoonaa euroa.

Solidium on tyypillisesti jakanut kakki kohdeyhtiöistään saamansa osingot edelleen valtiolle, mutta pandemian alkaessa 2020 osingot jätettiin jakamatta, Mäkinen kertoi.

Syksyllä Solidiumin omistuksia järjesteltiin.

Se myi kahden prosentin osuuden Sammosta ja sai siitä 500 miljoonaa euroa. Summa siirrettiin valtiolle.

Mäkisen mukaan Sammon myyntiin ei liittynyt näkemyksen ottamista yhtiön tulevaisuudesta, vaan myynnillä vastattiin valtion pääomantarpeeseen.

Mäkisen mukaan juuri Sampo-potin valikoituminen myyntikohteeksi oli monen tekijän summa.

”500 miljoonan kerääminen pienistä puroista olisi työlästä. Näin se oli mahdollista yhdellä transaktiolla.”

Solidium siirsi syksyllä myös teräsyhtiö SSAB:n loput osakkeet valtion suoraan omistukseen.

Valtio siirsi puolestaan yritysjärjestelyjen yhteydessä syntyneen alkoholiyhtiö Anoran 19 prosentin omistusosuuden Solidiumille.