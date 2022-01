Kemijoki oy jätti torstaina lupahakemuksen Taivalkosken ohitusuomasta. Suunnitelma on vastaus kasvavaan suojelupaineeseen.

Suomen pisimpään jokeen Kemijokeen aiotaan rakentaa kaloja varten suuri vesivoimapadon ohittava uoma.

Valtio-omisteinen Kemijoki oy jätti torstaina asiasta lupahakemuksen Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle.

Uoman ja teknisen kalatien yhdistelmä ohittaisi Taivalkosken vesivoimalaitoksen, joka on yksi Suomen suurimmista vesivoimaloista. Vesireitillä olisi mittaa 700 metriä, ja sen leveys olisi keskimäärin kolme metriä. Kustannusarvio on kymmenen miljoonaa euroa.

Hankkeesta tekee poikkeuksellisen se, että kyseessä on iso joki, jossa on paljon myös muita patoja. Poikkeuksellista on myös kalatien ja luonnollisen uoman yhdistäminen. Taivalkoski on joen suulta laskettuna Kemijoen toinen pato.

”Ei tällaista ole ennen tehty, ei Suomessa eikä maailmalla. Ainakaan me emme ole löytäneet vastaavia esimerkkejä”, sanoo Kemijoki oy:n toimitusjohtaja Tuomas Timonen.

Ohitusuoman tarkoitus on antaa vaelluskaloille, kuten lohelle ja taimenelle, mahdollisuus nousta padon yläpuolelle kutemaan. Taivalkosken yläpuolella on kunnostettu lisääntymisalueita meritaimenelle Runkauskoskella.

Oheisessa karttapiirroksessa näkyy uoman rakenne. Alkumatkalla kalat uisivat teknistä kalatietä pitkin, minkä jälkeen olisi allas. Timosen mukaan altaaseen voitaisiin kerätä vettä, jolla saataisiin oikeina hetkinä suurempi virtaus kalatien suulle.

Lohikalat suunnistavat kudulle noustessaan kohti vahvinta virtausta. Timosen mukaan se oli myös syy alkumatkan tekniseen kalatiehen: muuten suuta ei olisi saatu tarpeeksi lähelle padon alapuolella olevaa voimakkainta virtausta.

Altaan jälkeen reitti jatkuisi luonnollisempana uomana, joka menisi useiden teiden ali.

Kemijoki oy:n tuottama havainnekuva Taivalkosken tulevasta ohitusuomasta.

Hinnaksi Timonen arvioi noin kymmenen miljoonaa euroa. Jos luvasta ei valiteta, optimistisin valmistumisaikataulu olisi kaksi vuotta.

Luonnollisia ohitusuomia pidetään luonnon kannalta yleensä parhaana padon ohitusratkaisuna, sillä niitä voivat käyttää monet eliöt ja ne takaavat parhaiten virtaveden ekosysteemin jatkumon.

Joka puolelle Lappia kurotteleva Kemijoki oli vielä ennen sotia yksi Euroopan parhaista lohijoista. Pian sodan jälkeen vaelluskalojen nousureitti kuitenkin tukittiin kerralla joen suulta Isohaaran padolla.

Kemijoessa lisääntymään erikoistunut lohen alalaji kuoli sukupuuttoon. Haittavaikutukset kalastuksesta eläneelle paikallisväestölle olivat mittavat, ja korvauksia odotettiin vuosikymmeniä.

Sotien jälkeen rakennettu Isohaaran voimalaitos katkaisi lohen tien Kemijoelle heti joen suulta. Kuva vuodelta 1949.

Nykyään suuria voimaloita on kahdeksan ja niistä seitsemän omistaa Kemijoki oy. Torstaisen ilmoituksen taustalla on toimitusjohtaja Timosen mukaan pidempiaikainen muutos asenteissa ja yhteiskunnan vaatimuksissa.

”Kymmenen vuoden aikana on muuttunut mielipide siitä, mitä pitäisi tehdä. Vielä 15–20 vuotta sitten istutus oli ratkaisu. Luonnon monimuotoisuus tulee olemaan tulevaisuuden tähtäin.”

Vesivoimayhtiöiden lupiin kuuluu yleensä niin sanottuja kalatalousvelvoitteita, joilla yhtiöt kompensoivat aiheutettua luontohaittaa. Velvoitteet voivat merkitä kalanpoikasten kasvatusta ja istutusta, kalatalousmaksuja tai tällaisten ohitusratkaisujen rakentamista.

Istutuksissa on se huono puoli, että lohi ja muut vaelluskalat eivät silloin lisäänny itse eikä normaalia luonnon kiertokulkua ja luonnonvalintaa pääse tapahtumaan. Tämän vuoksi EU:n vesipuitedirektiivi ja Suomen vuonna 2012 tehty kalatiestrategia suosivat vaellusyhteyksien rakentamista.

Samasta syystä kalatalousviranomainen eli Lapin ely-keskus jätti vuonna 2017 aluehallintoviranomaiselle hakemuksen Kemi- ja Iijokien kalatalousvelvoitteiden muuttamiseksi. Siitä odotetaan päätöstä tänä vuonna.

Muiden asioiden ohella ely-keskus vaatii Kemijoen voimaloiden omistajia rakentamaan patojen ohi niin hyvät vaellusreitit, että lohista 90 prosenttia pääsisi niiden läpi sekä ylös- että alaspäin.

Tätä vaatimusta Kemijoki oy vastustaa. Sen mielestä näin hyvä läpäisy on mahdotonta toteuttaa.

”Mekin haluamme palauttaa Kemijoelle ja Ounasjoelle vaelluskalaa”, Timonen sanoo.

”Meidän mielestämme olisi kuitenkin parempi edetä vaiheittain.”

Ennen kuin taimenet ja lohet ja muut vaelluskalat pääsevät Taivalkoskelle, niiden pitäisi päästä Kemijoen ensimmäisen suuren padon eli Isohaaran ohi. Isohaaralla on kaksi teknistä kalatietä, mutta ne eivät ole vielä toimineet niin tehokkaasti kuin on toivottu.

”Kyllä tavoitteena on, että Isohaara saadaan toimimaan sinä aikana, kun projektia tehdään. Kyllähän sieltä pitäisi saada enemmän kalaa tulemaan”, Timonen sanoo.

Isohaaran voimalaitoksen omistaa Pohjolan Voima, mutta kalatiet omistaa Keminmaan kunta.