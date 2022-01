EU:n ulkopuolinen nettikauppa jäi odotettua pienemmäksi. Merkittävin syy on ollut koronapandemiasta johtuva lentoliikenteen supistuminen.

EU:n ulkopuolinen nettikauppa jäi odotettua pienemmäksi viime vuonna, kertoo Tulli torstaina julkaistussa tiedotteessa.

Viime vuonna nettikaupan suurin EU:n ulkopuolinen tuontimaa oli Yhdysvallat. Maasta tuotiin 28 prosenttia EU:n ulkopuolisesta nettikaupasta. Britannian osuus oli 26 prosenttia ja Kiinan 24 prosenttia.

”EU:n ulkopuolinen nettikauppa jäi odotettua pienemmäksi useista eri syistä. Merkittävin syy on ollut koronapandemiasta johtuva lentoliikenteen supistuminen, jonka takia lentoja on edelleen huomattavasti vähemmän kuin ennen pandemiaa ja siitä johtuen myös lentorahdin määrä on vielä alhaisella tasolla”, sanoo tilastojohtaja Olli-Pekka Penttilä tiedotteessa.

EU:ssa tuli heinäkuun alussa voimaan arvonlisäverouudistus. Uudistuksen jälkeen kaikki EU:n ulkopuolelta toimitettavat ostokset on tullattava ja niistä on maksettava arvonlisävero. Aiemmin unionin ulkopuolelta tilatuista alle 22 euron pikkulähetyksistä ei ole tarvinnut maksaa arvonlisäveroa.

"Muutos oli nettitilaajille iso, sillä paljon tilataan tavaraa, joka jää 22 euron alapuolelle”, sanoo tulliylitarkastaja Nadja Painokallio tiedotteessa.

Tilaajaa on Painokallion mukaan helpottanut niin sanottu Import-One-Stop-Shop -järjestelmä. Sen ideana on, että arvonlisän voi maksaa myyjälle jo ostovaiheessa enintään 150 euron lähetyksissä. Tämä edellyttää, että myyjä on rekisteröitynyt IOSS-järjestelmään.

”Verkkokaupat maksavat sen jälkeen arvonlisäveron suoraan EU:lle”, Painokallio jatkaa.

ALV-uudistuksen pelättiin tuovan tulliin ruuhkia sekä saapuvissa paketeissa että asiakasneuvonnassa.

Lue lisää: Postin lajittelu­keskuksessa tehtiin töitä läpi yön, kun EU:n vero­uudistus astui voimaan – Tullattavien pakettien määrä jopa 40-kertaistuu

Tulli arvioi ennen lakimuutoksen voimaantuloa, että tullausta vaativien pakettien määrä nousee kymmeneen miljoonaan vuodessa. Kasvu on huima, sillä aiemmin tullattavia, yli 22 euron arvoisia verkkokauppalähetyksiä on saapunut Suomeen vuosittain noin 250 000.

Tullin mukaan heinäkuusta vuoden loppuun tehtiin korkeintaan 150 euron arvoisten lähetysten tuonti-ilmoituksia yli 900 000 kappaletta.

Ilmoitusmäärä laski heinäkuun alun luvuista syksyyn, mutta kasvoi taas joulukuussa. Valtaosa, 92 prosenttia ilmoituksista oli yksityishenkilöiden tekemiä.

"Enintään 150 euron arvoisten lähetysten tuonti-ilmoitusten tilastoarvo on ollut vain reilun viisi miljoonaa euroa kuukausittain, kun vertailuksi vuonna 2021 EU:n ulkopuolinen tuontimme oli kuukausitasolla 2 040–3 015 miljoonaa euroa” Penttilä sanoo tiedotteessa.