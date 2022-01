Euroopassa kuviteltiin, että energiariippuvuus Venäjästä ei ole ongelma, sillä myös Venäjä on riippuvainen saamistaan vientituloista. Professori Veli-Pekka Tynkkysen mukaan tämä on vain puoliksi totta.

Voisiko Venäjä käyttää kaasutoimitusten katkaisua aseena Eurooppaa vastaan, jos länsimaiden ja Venäjän välit kärjistyvät pahasti Ukrainan tilanteen takia? Kyllä, vaikka kynnys onkin korkealla, uskoo Venäjän ympäristöpolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista. Siinä tilanteessa EU olisi varsin avuton.

Tynkkynen kyseenalaistaa Euroopassa pitkään vallinneen ajattelun, että tiiviit kauppasuhteet ja eritoten vilkas energiakauppa antaisivat Euroopalle suojan Venäjän energiakiristystä vastaan.

Tämän ajattelun mukaan EU:n riippuvuus venäläisestä energiasta, etenkin maakaasusta, ei ole ongelma, sillä samaan aikaan Venäjä on yhtä lailla riippuvainen EU-mailta saamistaan vientituloista. EU tuo 90 prosenttia tarvitsemastaan maakaasusta, ja tästä noin puolet Venäjältä.

Tynkkysen mukaan keskinäisriippuvuus on sinänsä totta, mutta se ei ole symmetristä.

”Lyhyellä aikavälillä Venäjä on niskan päällä. Jos Venäjä laittaa hanat kiinni, se nostaa energian hintaa ihan mielettömästi. Lisäksi kotitaloudet Keski-Euroopassa ovat riippuvaisia venäläisestä kaasusta. Kämpät alkaisivat viilentyä aika nopeasti”, Tynkkynen sanoo.

Tänä talvena tilannetta hankaloittaa se, että Euroopan kaasuvarastot ovat poikkeuksellisen vajaat. Kansainvälisen energiajärjestön IEA:n mukaan tämä johtuu erityisesti siitä, että Venäjän valtion kaasuyhtiö Gazprom ei ole täyttänyt omia varastojaan.

Venäläisen putkikaasun korvaaminen laivoilla tuotavalla nesteytetyllä maakaasulla (lng) ei sekään olisi helppoa, saati halpaa, Tynkkynen sanoo. Venäjä on myös iso lng:n tuottaja.

Sen sijaan Venäjällä kaasutoimitusten katkeamisen vaikutukset eivät tuntuisi yhtä välittömästi.

Venäjä on kerännyt öljy- ja kaasutuloja puskurirahastoihin, joilla se voisi pehmentää menetettyjen vientitulojen vaikutusta. Turun yliopiston kauppakorkeakoulun professorin Kari Liuhdon mukaan Venäjän vararahastojen arvo on tällä hetkellä lähes 200 miljardia dollaria, minkä lisäksi maalla on yli 600 miljardin dollarin valuuttavarannot.

Fossiilivienti tuo noin 30 prosenttia Venäjän valtion tuloista, mutta Liuhto huomauttaa blogikirjoituksessaan, että tästä kolme neljäsosaa on öljyvientituloja. Maakaasun merkitys on paljon öljyvientiä pienempi.

”Venäjä ei hytisisi vilusta, vaikka maakaasun vientitulot jäisivät jonain vuonna Euroopasta saamatta”, Liuhto kirjoittaa.

Julkilausuttu syy puskurirahastojen keräämiseen on ollut suojautuminen öljyn hinnanheilahteluita vastaan. Tynkkynen näkee niillä myös toisen roolin.

”Yksi syy on, että ne toimivat Vladimir Putinin hallinnon geopoliittisten päämäärien takuujärjestelmänä. Jos tulee tiukka paikka, Venäjällä on puskuria. Samasta syystä Venäjä on pyrkinyt velattomaksi.”

Tynkkynen kuitenkin arvioi, että kynnys kaasuhanojen suoranaiseen sulkemiseen on korkea.

”Varmastikaan Venäjä ei halua mennä sen kynnyksen yli. Pidemmällä aikavälillä Venäjä ampuisi sillä itseään jalkaan. Se voimistaisi eurooppalaista yhtenäisyyttä ja vahvistaisi toimia, joilla pyritään irtaantumaan venäläisestä energiasta.”

Täysin poissuljettuna hän ei kuitenkaan kaasutoimitusten rajoittamista pidä. Niin voisi tapahtua esimerkiksi tilanteessa, jossa Venäjän hyökkäys Ukrainaan synnyttäisi vastatoimien kierteen.

Hän muistuttaa, etteivät Venäjän aiemmat aggressiot, kuten Georgian sota vuonna 2008 ja Krimin valtaus vuonna 2014, ole saaneet Eurooppaa vähentämään venäläisen energian käyttöä. Päin vastoin venäläisen kaasun osuus Euroopassa on kasvanut. Tämäkin kokemus painaa vaakakupissa, kun Venäjän johto puntaroi toimiaan.

Euroopan riippuvaisuudesta venäläisestä kaasusta on puhuttu tänä talvena paljon. Maakaasun ja sähkön hinta Euroopassa on noussut paikoin ennätyslukemiin, ja keskeinen syy tälle on se, että Venäjältä ei ole saatu maakaasua vanhaan tapaan. Loppuvuonna kaasuvirrat Venäjältä Eurooppaan olivat 22–25 prosenttia viime vuosia pienemmät.

Saatavuusongelmien syytä on arvuuteltu, mutta esimerkiksi IEA:n pääjohtaja Fatih Birol on suoraan syyttänyt Venäjää kaasutoimitusten tarkoituksellisesta rajoittamisesta. Venäjä on täyttänyt pitkäaikaisten kaasutoimitusten vaatimukset muttei ole myynyt Eurooppaan lisäkaasua päivämarkkinoilla. Samaan aikaan energian kysyntä on kasvanut, kun Euroopan talous on elpynyt koronapandemiasta.

”Venäjä käyttää tilannetta hyväkseen matalalla intensiteetillä niin, ettei sitä voida syyttää kaasuhanojen sulkemisesta”, Tynkkynen tulkitsee.

Energiasektori on Venäjälle erittäin strateginen ala, joka on Putinin lähipiirin käsissä, Tynkkynen muistuttaa. Näin energiakauppaa ei käydä vain talouden logiikalla.

”Normaalioloissa yritykset pyrkivät toimimaan mahdollisimman markkinaehtoisesti, mutta kriisitilanteessa ne toimivat juuri niin kuin Putin käskee.”

Tämä pätee ennen kaikkea valtion kaasuyhtiöön Gazpromiin, joka on yksi maailman suurimpia energiayhtiöitä. Se vastaa myös maakaasun toimittamisesta Eurooppaan.

”On ilmiselvää, että Gazprom on Putinin käsiohjauksessa.”

Ajatus taloudellisten keskinäisriippuvuuksien syventämisestä niin, että sota maiden välillä käy mahdottomaksi, on eurooppalaisille tuttu. Se on ajatus, jolle koko EU rakentuu.

Sama logiikka ei kuitenkaan päde suhteessa Venäjään, Tynkkynen sanoo.

”Intressi Putinin hallinnon sisällä lähtee geopolitiikka edellä, ei talous edellä.”