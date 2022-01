Main ContentPlaceholder

Talous | EU

EU-parlamentti hyväksymässä digijättien valtaa rajaavan lain –komissaarin twiitti ”digitaalisesta villistä lännestä” herätti hilpeyttä ja paheksuntaa

Uuden digipalvelusäädöksen periaatteena on, että se, mikä on laitonta oikeassa elämässä, on laitonta myös verkossa.

EU-parlamentti täysistunnossa Strasbourgissa keskiviikkona.