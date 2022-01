Suomen Pankin uudessa tutkimuksessa selvitettiin rahapoliittisen elvytyksen vaikutuksia tulo- ja varallisuuseroihin.

Kotitaloudet ovat uuden tutkimuksen mukaan hyötyneet Euroopan keskuspankin rahapoliittisesta elvytyksestä, sillä se on vauhdittanut talouskasvua, vähentänyt työttömyyttä ja lisännyt tuloja kaikissa tuloluokissa.

Euroopan keskuspankin rahapoliittinen elvytys on jouduttanut asuntojen ja osakkeiden kallistumista. Julkisessa keskustelussa on usein päätelty sen tarkoittavan, että varakkaimmat ovat vaurastuneet.

Uuden tutkimuksen perusteella päättely ei näyttäisi pitävän paikkansa. Suomen Pankissa tehdyn tutkimuksen mukaan rahapoliittisella elvytyksellä ei nimittäin ole ollut merkittäviä vaikutuksia tulo- ja varallisuuseroihin Suomessa.

Tutkimuksen mukaan kaikki kotitaloudet Suomessa hyötyvät rahapoliittisesta elvytyksestä. Euroopan keskuspankin ohjauskoron alentaminen 0,25 prosenttiyksiköllä kasvattaa kahden vuoden kuluessa Suomen bruttokansantuotetta noin prosentin, vähentää työttömyyttä ja lisää bruttotuloja kaikissa tuloluokissa.

Asuntojen kallistuminen johtuu siitä, että rahapoliittisen elvytyksen takia korkotaso on poikkeuksellisen matala ja keskuspankki on ostanut liikepankeilta etenkin eurovaltioiden joukkolainoja. Tämän takia kotitaloudet saavat pankeista lainaa poikkeuksellisen edullisin ehdoin, mikä on lisännyt asuntojen kysyntää ja johtanut niiden kallistumiseen.

Matalan korkotason ja valtionlainojen ostojen takia sijoittajat ovat siirtäneet pääomaa yhä enemmän muista sijoituskohteista osakkeisiin, mikä on yksi syy osakkeiden kallistumiseen.

Tutkimuksen lähtökohtana oli kansainväliset havainnot, joiden mukaan elvyttävän rahapolitiikan vaikutukset tulo- ja varallisuuseroihin euroalueella ovat olleet pieniä.

Suomen Pankin rahapolitiikka- ja tutkimusosaston päällikkö Juha Kilponen tutki kollegoidensa Petri Mäki-Fräntin, Aino Silvon ja Adam Gulanin kanssa, pitääkö sama havainto paikkansa myös Suomessa.

Euroopan keskuspankin alkuvuonna 2015 aloittama rahapoliittinen elvytys on monien tutkimusten perusteella vahvistanut talouskasvua. Se taas parantaa työllisyyttä ja voimistaa palkkojen kohoamista.

”Rahapolitiikan tulonjakovaikutukset riippuvat kotitalouksien kohdalla siitä, kuinka voimakkaasti rahapolitiikan vaikutukset heijastuvat niiden tuloihin ja työllisyyteen eri tuloluokissa”, tutkijat kirjoittavat.

Petri Mäki-Fränti, Aino Silvo, Juha Kilponen ja Adam Gulan.

Kun yritykset palkkaavat lisää työntekijöitä, siitä hyötyvät varsinkin pienituloiset kotitaloudet. Työttömyys on niiden keskuudessa keskimääräistä yleisempää. Tämä tarkoittaa, että elvyttävä rahapolitiikka voi vähentää tuloeroja.

Palkkojen kasvusta hyötyvät pääasiassa työssä käyvät. Työllisyys on yleensä muita parempi korkeasti koulutettujen eli ylempiin tuloluokkiin kuuluvien kotitalouksien keskuudessa. Siksi elvyttävä rahapolitiikka saattaa kasvattaa tuloeroja.

Tutkimuksessa selvitettiin keskuspankin elvyttävän rahapolitiikan makrotaloudellisia vaikutuksia Suomessa talouskasvuun, kuluttajahintojen kallistumiseen eli inflaatioon, työllisyyteen, nimellispalkkojen kehitykseen sekä osakkeiden ja asuntojen hintoihin.

Tutkimuksen mukaan työttömyys vähenee eniten kaikista vähätuloisempien keskuudessa eli kotitalouksien pienituloisimmassa viidenneksessä.

Tutkijat havaitsivat kotitalouksien nettovarallisuuden kasvavan ohjauskoron alentamisen seurauksena eniten kotitalouksien toiseksi vähävaraisimmassa viidenneksessä. Siihen kuuluvilla kotitalouksilla on usein asuntovarallisuutta mutta myös paljon asuntovelkaa. Nettovarallisuus lasketaan vähentämällä varallisuuden arvosta velkojen arvo.

Asuntojen hintojen ja varallisuusarvojen vähäinenkin nousu parantaa velallisten kotitalouksien nettovarallisuusasemaa huomattavasti, koska velkojen nimellisarvo ei muutu.

Johtopäätöksenä tutkijat toteavat, että elvyttävän rahapolitiikan vaikutukset tulo- ja varallisuuseroihin jäävät kaiken kaikkiaan vähäisiksi, koska tulojen ja varallisuuden arvon kasvu eri tulo- ja varallisuusluokissa ei ole merkittävästi erilaista.

Elvyttävä rahapolitiikka lisää hieman sekä tulo- että varallisuuseroja Suomessa. Kaksi vuotta ohjauskoron alentamisen jälkeen bruttotulojen Gini-kerroin on kasvanut 0,05 prosenttiyksiköllä ja nettovarallisuuden Gini-kerroin 0,2 prosenttiyksiköllä verrattuna lähtötilanteeseen.

”Nämä muutokset ovat vähäisiä myös suhteessa kertoimien historialliseen kehitykseen Suomessa 2000-luvun aikana.”

Gini-kerroin on tulonjaon mittari, jossa tulojen hajonnan laajuutta kuvataan yhdellä lukuarvolla. Mitä suurempi kertoimen arvo on, sitä epätasaisemmin tulot ovat jakautuneet.

Gini-kertoimen lisäksi tutkijat tarkastelivat tulo- ja varallisuuseroja suhteuttamalla hyvätuloisimman kymmeneksen tulot mediaanituloon ja vastaavasti varakkaimman kymmeneksen nettovarallisuuden arvon mediaanivarallisuuteen. Näilläkään mittareilla elvyttävällä rahapolitiikalla ei ole merkittävää vaikutusta tulo- ja varallisuuseroihin Suomessa.

Markus Jäntti

Tukholman yliopiston taloustieteen professori Markus Jäntti on erikoistunut tulo- ja varallisuuserojen tutkimukseen. Hän pitää Suomen Pankissa tehty tutkimusta mielenkiintoisena.

”Asuntovarallisuus on Suomessa yleisin varallisuuden laji, koska omistusasuminen on meillä varsin tavallista. Asunnot ovat esimerkiksi finanssivarallisuuteen [rahoitusvarallisuus] verrattuna kohtalaisen tasaisesti jakaantunutta. Asuntojen hintojen kallistuminen ei siksi välttämättä vaikuta eriarvoisuuteen kovin paljon.”

Sen sijaan finanssivarallisuus eli pääasiassa arvopaperisijoitukset taas ovat huomattavan keskittyneitä niille, joilla on suuret tulot ja runsaasti varallisuutta. Professori Jäntin mielestä olisi tärkeää tarkastella lähemmin, miten rahapolitiikka on vaikuttanut kaikkein varakkaimpien tulo-osuuksiin.

”Merkittävässä osassa viime vuosikymmenten tulo- ja varallisuuserotutkimusta on tarkasteltu jakaumien ylimpiä osia, mutta ei tässä tutkimuksessa. Varsinkin finanssivarallisuuden muutoksilla voi olettaa olevan vaikutuksia nimenomaan tulo- ja varallisuusjakauman ylimpään viiden tai yhden prosentin ryhmään. Tätä pitäisi tutkia enemmän.”