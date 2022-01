Keskuspankin mielestä virtuaalivaluutat pitäisi kieltää, koska ne aiheuttavat riskejä rahoitus­järjestelmässä ja niiden louhinta ympäristötuhoja.

Venäjän keskuspankki ehdottaa virtuaalivaluuttojen louhinnan ja kaupankäynnin kieltämistä Venäjällä.

Keskuspankki katsoo torstaina julkaistussa raportissa, että virtuaalivaluutat pitäisi kieltää, koska valuutat saavat aikaan riskejä rahoitus­järjestelmässä sekä heikentävät rahapolitiikan itsenäisyyttä.

Lisäksi virtuaalivaluuttojen louhinta aiheuttaa keskuspankin mukaan ympäristö­ongelmia ja vaikeuttaa Venäjän energiahuoltoa.

”Virtuaalivaluuttojen käyttö luo merkittäviä riskejä Venäjän kansalaisten hyvinvoinnille ja rahoitus­järjestelmän vakaudelle”, raportissa kirjoitetaan uutistoimisto AFP:n mukaan.

Raportti toteaa, että virtuaalivaluuttojen kasvu perustuu ”spekulatiivisen kysyntään”, joka johtaa ”kuplien” muodostumiseen. Katsauksen mukaan virtuaalivaluutat muistuttavat pyramidihuijauksia, koska niiden arvo nousee sitä mukaa, kun markkinoille tulee uusia toimijoita.

Venäjän viranomaiset laillistivat virtuaalivaluutat vuonna 2020, mutta niitä ei saa käyttää maksuvälineenä Venäjällä. Joulukuussa sijoitus­rahastoja kiellettiin sijoittamasta virtuaalivaluuttoihin.

Uutistoimisto Bloombergin lähteiden mukaan Venäjän turvallisuuspalvelu FSB on lobannut keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullinaa virtuaalivaluuttojen ankaran kiellon puolesta.

FSB:n sanotaan olevan huolissaan, että venäläiset voisivat virtuaalivaluutoilla tukea oppositioryhmiä.

Venäjä on yksi maailman eniten virtuaali­valuuttoja louhivista maista. Suurimmat louhintakeskukset sijaitsevat maan pohjoisosissa ja Siperiassa, jossa ilmasto on sopivan viileä datakeskuksille ja energiaa on saatavilla runsaasti.

Raportti arvioi, että virtuaalivaluuttojen kaupankäynnin volyymi Venäjällä on noin viisi miljardia dollaria (noin 4,5 miljardia euroa).