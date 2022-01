Suomen hallitus ei ota lainkaan kantaa siihen, pitäisikö maakaasu hyväksyä mukaan EU:n vihreiden sijoituskohteiden listalle.

Suomi on ajanut ydinvoimaa mukaan EU:n vihreiden sijoitusten listalle. Luokittelulla on merkitystä esimerkiksi Fortumille, joka pohtii jatkoluvan hakemista Loviisan kahdelle reaktorille.

EU:n ei pitäisi asettaa minkäänlaista takarajaa sille, kuinka kauan ydinvoima voidaan lukea ilmastoystävälliseksi sijoituskohteeksi, vaatii Suomen hallitus. Vähintäänkin takarajan pitäisi olla kauempana kuin 2040-luvulla, kuten komissio on esittänyt.

Vaatimukset sisältyvät kirjeeseen, jonka hallitus on toimittanut EU-komissiolle. Kirjeessä hallitus ottaa kantaa komission esitykseen, jossa muotoillaan ehdot, joilla ydinvoima ja maakaasu voitaisiin lukea osaksi EU:n taksonomiaa eli vihreiden sijoituskohteiden listaa. EU:ssa on käyty ankaraa poliittista vääntöä siitä, voidaanko nämä kaksi energiamuotoa sisällyttää listaan. Suomi on lobannut ydinvoiman puolesta.

Tammikuun alussa, pitkittyneen valmistelun jälkeen, komissio julkaisi esitysluonnoksen, jossa sekä ydinvoima että maakaasu luettaisiin siirtymäkauden vihreiksi sijoituskohteiksi, tietyin ehdoin. Ydinvoiman osalta komissio ehdotti, että vihreiksi voitaisiin lukea sellaiset uudet ydinvoimahankkeet, jotka saavat rakentamisluvan ennen vuotta 2045 ja joiden jätteen loppusijoitus on järjestetty. Toiminnassa olevat voimalat olisivat vihreässä luokittelussa mukana vuoteen 2040 saakka.

Suomen hallitus haluaisi kuitenkin, että kriteerejä väljennettäisiin. Hallitus katsoo, että ennalta asetetut takarajat voivat vaikeuttaa ydinvoimayhtiöiden rahoituksen hankintaa, mistä syystä takarajasta pitäisi kokonaan luopua tai ainakin sitä pitäisi lykätä.

Vääntö ydinvoiman kohtelusta on loppuun saakka kovaa, sillä samaan aikaan Espanja, Tanska, Itävalta ja Luxemburg vaativat omassa kirjeessään, ettei ydinvoimaa pitäisi sisällyttää luokitteluun lainkaan. Ne kritisoivat ydinjätteen loppusijoitusta koskevia vaatimuksia liian löperöiksi, kun taas Suomi esittää niihin höllennyksiä.

Maakaasun kohteluun Suomen hallitus ei ota lainkaan kantaa, vaikka sen sisällyttäminen vihreään luokitteluun on kiistanalaista.

Esimerkiksi suuria institutionaalisia sijoittajia edustava IIGCC-yhteenliittymä on vaatinut, ettei maakaasua pitäisi lukea vihreäksi sijoituskohteeksi. Sijoittajien näkemyksen mukaan tämä heikentäisi koko luokittelun uskottavuutta.

Komission käyttämä asiantuntijaryhmä puolestaan vaatii, että vihreäksi luokiteltavien maakaasuinvestointien päästörajoja pitäisi kiristää olennaisesti siitä, mitä komissio esittää, kertoo Financial Times.

Jäsenmailla oli perjantaihin saakka aikaa kommentoida komission luonnosta. Lausuntojen pohjalta komissio muotoilee lopullisen esityksen. Se on muodoltaan niin sanottu delegoitu asetus, mikä tarkoittaa, että jäsenmaat ja EU-parlamentti eivät enää voi neuvotella tekstin sisällöstä vaan ainoastaan hylätä tai hyväksyä sen.