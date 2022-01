Luonnontilaan tulisi jättää kaikkiaan 50 prosenttia maapallon pinta-alasta, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Jukka Hoffren blogissaan.

Maailman maat valmistelevat parhaillaan konkreettisia ja numeerisia tavoitteita luontokadon pysäyttämiseksi.

Tänä kesänä Kiinan Kunmingissa on määrä järjestää luonnon monimuotoisuuteen liittyen kokous, joka on Glasgow’n ilmastokokouksen ohella vuoden merkittävimpiä kansainvälisiä neuvotteluita.

Esillä on tavoite suojella 30 prosenttia maapallon maa- ja vesialueista, minkä muun muassa EU on jo hyväksynyt. Tavoite olisi entistä kunnianhimoisempi, vaikka useimmissa maissa aiempiinkaan tavoitteisiin ei ole vielä päästy.

Edes 30 prosentin suojelutavoite ei kuitenkaan riitä pelastamaan luonnon monimuotoisuutta, kirjoittaa Tilastokeskuksen asiantuntija Jukka Hoffren, joka vastaa kestävän kehityksen indikaattoreiden kokoamisesta Suomessa.

Hoffren kirjoittaa Tilastokeskuksen ylläpitämässä Tieto & Trendit -blogissa, että pelkästään suojeltujen alueiden laajentaminen on kaukana siitä, mitä tarvitaan biologisen monimuotoisuuden vähenemisen pysäyttämiseksi ja kääntämiseksi.

”Luonnon monimuotoisuuden pelastaminen ja käynnissä olevan ihmisen aiheuttaman eliölajien sukupuutto­aallon pysäyttäminen edellyttää huomion kiinnittämistä myös esimerkiksi liialliseen metsästykseen ja kalastukseen, saasteisiin, ilmaston­muutokseen sekä haitallisiin vieraslajeihin”, Hoffren kirjoittaa.

Hänen mukaansa suojelutavoitteita tulisi silti nostaa entisestään ja luonnontilaan tulisi jättää kaikkiaan 50 prosenttia maapallon pinta-alasta. Se merkitsisi esimerkiksi Sitran tuoreen raportin mukaan suuria muutoksia nykyiseen luonnonvara­perustaamme, talous­järjestelmäämme ja koko elämän­tapaamme.

Hoffren kuitenkin painottaa, että luontokato on merkittävä haaste myös Suomelle.

”Vuosi­kymmenten aikana suomalaiset ovat omalla ajattelemattomalla ja piittaamattomalla toiminnallaan aiheuttaneet luonnolle ja sen monimuotoisuudelle peruuttamatonta vahinkoa”, hän kirjoittaa viitaten esimerkiksi laajamittaiseen soiden ojitukseen ja metsien tiheään hakkuukiertoon.

Tällä hetkellä Suomen pinta-alasta metsämaata on 86,1 prosenttia ja metsien pinta-alasta on suojeltu 13 prosenttia. Suomen rannikko- ja merialueilla suojelun osuus on 12 prosenttia. Maa-alueiden ja pintavesien lintujen kannalta erityisen tärkeistä ekosysteemi­tyypeistä taas on suojeltu 83 prosenttia.

Alueiden suojeleminen ja muut luontokatoa ehkäisevät toimet ovat Hoffrenin mukaan välttämättömiä, sillä luontopääoman määrä hupenee jatkuvasti ja väestönkasvu pahentaa tilannetta.

”Esimerkiksi metsät toimivat maailman keuhkoina, kun taas pölyttäjät ja maaperän mikrobit ovat välttämättömiä ruuantuotannolle. Luontokadon pysäyttämisessä ihmiskunnan onkin pakko onnistua.”