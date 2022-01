Inflaatiohuolet ja odotukset korkojen noususta painavat osakkeita. Esimerkiksi S&P-indeksi on silti yli 30 prosenttia korkeammalla kuin ennen pandemian aiheuttamaa romahdusta.

Viime viikko oli Yhdysvaltain pörsseissä huonoin sitten koronapandemian alun, kertoo muun muassa talouslehti The Wall Street Journal.

S&P 500 ja Nasdaq -indeksit ovat laskeneet yhden viikon aikana yhtä paljon viimeksi maaliskuussa 2020. S&P -indeksi laski viikossa 5,7 prosenttia, Nasdaq 7,6 prosenttia ja Dow Jones -indeksi 4,6 prosenttia.

Nasdaq on laskenut jo neljä viikkoa peräkkäin ja muutkin indeksit jo kolmen viikon ajan.

Markkinoilla on kuultu viime viikolla ennustuksia suuren pörssiromahduksen käynnistymisestä. Yleinen ilmapiiri on huolestunut, koska Yhdysvaltain inflaatio on kiihtynyt jo seitsemään prosenttiin.

Vaikka hintojen nousun uskotaan olevan ainakin osittain väliaikaista, keskuspankki Fedin pelätään nostavan korkoja ennustettuakin nopeammin.

Kun korot nousevat, pääomat alkavat yleensä siirtyä osakesijoituksista korkomarkkinoille, mikä alentaa osakkeiden hintoja.

Myös pelot osakkeiden arvon laskusta voimistavat myyntihaluja. Sijoittajat pyrkivät ennakoimaan muiden sijoittajien liikkeitä.

Puheita markkinoiden romahduksesta voi suhteuttaa siihen, että viikkojen pudotuksen jälkeenkin S&P -indeksi on yhä samalla tasolla kuin viime lokakuussa. Ennen koronaepidemian romahdusta indeksi oli lukemassa 3 350. Perjantain päätöslukema oli noin 4 400 eli yli 30 prosenttia korkeampi.

Ennen pandemiaa osakkeilla oli takana jo erittäin pitkä nousuvoittoinen jakso. Osakemarkkinoita on tukenut jo yli kymmenen vuotta jatkunut poikkeuksellisen löysä rahapolitiikka niin Yhdysvalloissa kuin Euroopassakin.

Osakkeiden pitkään jatkuneen voimakkaan kallistumisen takia korjausliikettä on odotettu.

Eniten viime viikkoina ovat laskeneet tulokseen nähden korkealle arvostetut teknologiayhtiöt, tai tappiota tekevät yhtiöt.

Kannattavien ja maltillisemmin arvostettujen yhtiöiden osakkeet ovat halventuneet vähemmän, mikä näkyy esimerkiksi Dow Jones -indeksin muita indeksejä pienempänä laskuna.

WSJ:n mukaan monet sijoittajat uskovat Fedin nostavan korkoja useita kertoja tämän vuoden aikana. Keskuspankin sanavalinnat inflaation suhteen ovat jyrkentyneet, mikä on aina tarkoin harkittu signaali markkinoille.

Viime viikolla Fedin pääjohtaja Jerome Powell kutsui inflaatiota ”vakavaksi uhaksi” talouden elpymiselle.

